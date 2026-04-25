Tim Cook escribió una receta ganadora para Apple

Tim Cook deja de ser CEO: así han sido sus años liderando Apple tras consolidar la era moderna del fabricante de iPhone

A veces, una empresa representa su época. Ford y su Modelo T capturaron el dinamismo de los locos años veinte. IBM encarnó el tecnooptimismo de la primera era de la informática en la década de 1970. General Electric personificó el capitalismo despiadado de la década de 1990. Durante gran parte de este siglo, la empresa del momento ha sido Apple. El iPhone, una elegante puerta de entrada a la omnipresente economía de las aplicaciones, ha sido tan representativo del espíritu de la época como lo fue el voluminoso peinado en la década de 1980. Lo mismo ocurre con la apuesta de Apple por la globalización y, especialmente, por China, como lugar primero para fabricar dispositivos y luego para venderlos.

Durante los últimos 15 años, este icono de la era digital y del libre comercio ha estado liderado por Tim Cook. Puede que fuera Steve Jobs, su legendario predecesor, quien ideó el iPhone, pero fue el Sr. Cook quien lo puso en los bolsillos de 1.500 millones de personas, haciendo que el logotipo de Apple fuera omnipresente desde San Francisco hasta Seúl. El valor de mercado de Apple se ha multiplicado por once durante la gestión del Sr. Cook, ya que, incluyendo todos los ingresos, incluidos los dividendos, ha generado unos 4,6 billones de dólares para los accionistas de Apple. Esto equivale a más de 850 millones de dólares por cada día de su larga trayectoria.

El 20 de abril, Apple anunció que su mandato finalizaría en septiembre. El sucesor del Sr. Cook, John Ternus, debe decidir si esta fórmula ganadora —teléfonos inteligentes + cadenas de suministro globales = 1 billón de dólares en ganancias netas acumuladas en 15 años— necesita actualizarse para la era de la inteligencia artificial (IA) y la fragmentación geopolítica. Es una decisión difícil, y sus repercusiones van más allá de Apple.

Cuando el Sr. Cook asumió el cargo, su estrategia se basó en una apuesta por el futuro: el de la tecnología y el de la economía global. Tecnológicamente, Apple apostó a que, como Jobs había previsto, el teléfono inteligente sería la principal interfaz entre las personas y el mundo digital. Y así fue. Como resultado, el Sr. Cook no supervisó personalmente el lanzamiento de ningún producto tan revolucionario como el iPhone. Los AirPods son populares y Apple vende más relojes que Suiza, pero estos son meros accesorios para teléfonos inteligentes. La ambiciosa idea de un iCar se descartó discretamente. ¿Quién recuerda algo del Vision Pro, aparte de su precio de 3500 dólares? Pero al mejorar continuamente el iPhone, ampliar la gama de teléfonos y venderlos en más lugares, el Sr. Cook construyó un imperio.

La doble apuesta económica de Apple, centrada en las cadenas de suministro globales y en China, reflejaba el alcance de la globalización. Para la década de 2010, la mayoría de las barreras al comercio de bienes habían desaparecido. Cada año, los países intercambiaban productos y servicios por un valor cercano al 60% del PIB mundial, frente al 40% de la década de 1990. China pasó del 10% de la economía global en 2011 al 17%, de ser un país que dependía de la tecnología a convertirse en un líder frecuente, y de tener cuatro tiendas Apple a cincuenta.

El Sr. Ternus, quien lleva muchos años trabajando en Apple, parece inclinado a mantener el mismo enfoque. El peligro reside en que la IA y las guerras comerciales conviertan a Apple en una apuesta por el pasado. Prosperará si la creación de modelos de IA es menos lucrativa que la venta de aplicaciones de IA y el hardware en el que se ejecutan; si las barreras comerciales reconfiguran las cadenas de suministro transfronterizas en lugar de destruirlas; y si las relaciones entre China y Occidente son tensas, pero no se rompen.

Por ahora, el conservadurismo está dando sus frutos. Los iPhones aún pueden ser «Diseñados por Apple en California, ensamblados en China» o, cada vez más, «en India». Apple debe mejorar su sistema de IA, pero el hecho de no crear modelos le ha permitido, en gran medida, mantenerse al margen de una inversión desmesurada en centros de datos por valor de 3 billones de dólares, que podría acarrear enormes pérdidas. Su valor de mercado no está lejos de su máximo histórico de 4,2 billones de dólares. Es más fácil que nunca prever cómo todo esto podría cambiar. Sin embargo, muchos elementos del mundo globalizado y centrado en el consumidor que Apple, bajo la dirección de Cook, ayudó a crear, merecen ser preservados. Con suerte, perdurarán.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.