Qué significa el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor para la monarquía británica

El Palacio de Buckingham, tras el arresto de Andrew Mountbatten Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés. REUTERS/Isabel Infantes

Primero fue un príncipe. Luego fue simplemente Andrew Mountbatten-Windsor. Hoy, la Policía de Thames Valley, en un comunicado anunciando su arresto, lo describió como “un hombre de unos sesenta años de Norfolk”.

La policía detuvo a Mountbatten-Windsor alrededor de las 8 de la mañana del 19 de febrero durante un allanamiento en la finca del rey en Sandringham, Norfolk, donde reside desde que fue expulsado de la Logia Real en Windsor. Según la policía, se encuentra detenido “bajo sospecha de mala conducta en un cargo público”. Esto podría referirse a documentos del último tramo de los archivos de Epstein, que parecen demostrar que el príncipe Andrés, como se le conocía entonces, entregó documentos confidenciales durante su periodo como enviado comercial británico a Jeffrey Epstein, financiero y delincuente sexual infantil convicto. Los enviados comerciales reciben regularmente documentos protegidos por la Ley de Secretos Oficiales, y están encargados de mantenerlos confidenciales.

Su arresto prácticamente no tiene precedentes. La princesa Ana, hija única de la reina Isabel II, fue la primera miembro de la Casa de Windsor en ser condenada por un delito penal en 2002. Su perro había mordido a dos niños en el Gran Parque de Windsor. Sin embargo, nunca fue arrestada y solo pagó una pequeña multa. La última vez que el hijo de un monarca fue arrestado formalmente fue en 1685. Pero James Scott, el primer duque de Monmouth, era hijo ilegítimo de Carlos II y, por lo tanto, a diferencia de Mountbatten-Windsor, nunca estuvo en la línea de sucesión. El abuelo de Scott fue el último miembro de la realeza en ser detenido: los parlamentarios derrotaron a Carlos I en la guerra, lo acusaron de tiranía y traición y lo decapitaron en 1649, justo enfrente de Downing Street.

Aunque e Mountbatten-Windsor se librará de tal destino si es acusado, aún podría enfrentarse a una condena grave. La mala conducta en un cargo público es un delito notoriamente difícil de condenar —ningún funcionario público de alto nivel ha recibido jamás una condena de este tipo—, pero la pena máxima es cadena perpetua. Mountbatten-Windsor ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad en relación con Epstein.

En cierto sentido, el arresto de Mountbatten-Windsor es un indicio de una política sana. Ninguno de los poderosos estadounidenses implicados en los archivos de Epstein ha sido arrestado aún. La realeza británica, desde Eduardo VIII hasta Jorge IV, ha eludido previamente las repercusiones legales por su mala conducta. El sistema judicial británico, al menos ahora, parece estar cumpliendo con su deber.

Andrew Mountbatten Windsor, hermano menor del rey Carlos de Inglaterra, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, sale de la comisaría de policía de Aylsham en un vehículo el día de su arresto por sospecha de mala conducta en un cargo público. REUTERS/Phil Noble

Sin embargo, la monarquía sufrirá. Podrían surgir más informes perjudiciales en el futuro. La policía está evaluando si investigar las acusaciones de que Epstein traficó con una mujer a la finca del Castillo de Windsor para mantener relaciones sexuales con Mountbatten-Windsor. Ahora se investigará en qué medida sus asesores y agentes de protección sabían y facilitaron su relación con Epstein. Incluso la difunta reina, quien supuestamente prestó a Mountbatten-Windsor 7 millones de libras esterlinas (8,7 millones de dólares) para ayudar a resolver su caso civil contra Virginia Giuffre (quien alegó que Epstein la obligó a mantener relaciones sexuales con Mountbatten-Windsor), podría no escapar a las críticas.

Los republicanos esperan que el escándalo conduzca al colapso de la propia corona. Graham Smith, director ejecutivo de Republic, un grupo de campaña, afirma que el arresto de Mountbatten-Windsor “amenaza a toda la monarquía”. Esto es ambicioso, incluso si representa una oportunidad para erosionar el apoyo a la institución. El rey Carlos III se apresuró a declarar que “la ley debe seguir su curso” y prometió “apoyo y cooperación incondicionales” con la investigación. En un momento en que la confianza pública en las instituciones está en su punto más bajo, el arresto de Mountbatten-Windsor podría comenzar a restaurar cierta confianza, confirmando la promesa de Sir Keir Starmer de que “nadie está por encima de la ley”. También podría derivar en algo mucho peor.

