Por qué este es el invierno criptográfico más frío hasta ahora

Ilustración: Satoshi Kambayashi

Los vientos de montaña han azotado la costa este de Estados Unidos durante semanas, llevando las temperaturas en algunos lugares a sus niveles más bajos en décadas. Pero esto no se compara con la profunda congelación en la que los inversores han sumido a los criptoactivos. El valor de un bitcoin ha caído de 124.000 dólares a principios de octubre a unos 70.000 dólares hoy, y el valor de mercado de todas las criptomonedas ha caído más de 2 billones de dólares. Aunque esta clase de activo ya se ha desplomado en el pasado, sus impulsores ahora parecen más desanimados que nunca.

La magnitud de su miseria es, en cierto modo, desconcertante . La caída del 45% de Bitcoin no es, ni mucho menos, la más profunda registrada: desde un pico a finales de 2021, su precio cayó un impresionante 77%. El valor de mercado de la industria de las criptomonedas tardó unos tres años en alcanzar un nuevo máximo. El mercado bajista actual apenas lleva cuatro meses.

Pero observen cuánto mejor les va a otras clases de activos. En 2022, los inversores en criptomonedas pudieron consolarse con el hecho de que muchos otros estaban lidiando con sus propias pérdidas. De un pico a otro, el índice NASDAQ 100, con una fuerte presencia tecnológica, cayó más de un tercio ese año. Ahora no está ni un 4% por debajo del máximo histórico que alcanzó hace unas semanas (aunque algunas empresas de software se han visto afectadas). Los aficionados a las criptomonedas están tristes porque se sienten solos.

Las fuerzas que impulsan un mercado tan volátil y especulativo siempre resultan un tanto misteriosas. Sin embargo, es evidente que el apalancamiento y la liquidación desempeñan un papel importante. A finales de septiembre, justo antes del inicio del desplome, los préstamos mensurables contra criptoactivos ascendían a unos 74 000 millones de dólares, y se habían más que duplicado en los 12 meses anteriores, superando su nivel de finales de 2021.

Luego, a partir del 10 de octubre, se liquidaron rápidamente apuestas apalancadas en criptomonedas por un valor aproximado de 19 000 millones de dólares tras caer en números rojos. Desde entonces, se ha desmantelado una sucesión constante de posiciones más pequeñas. La preocupación por Strategy Inc., una empresa que toma préstamos y emite acciones para comprar bitcoin, se ha intensificado. El precio de sus acciones ha caído casi un 70 % desde julio.

La mayor variedad de productos criptográficos podría estar agravando la caída. Se suponía que la llegada de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de criptomonedas en 2024 impulsaría los precios al ampliar el grupo de compradores potenciales. Funcionó, por un tiempo. El ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) se convirtió en el ETF de más rápido crecimiento de la historia, con activos valorados en casi 100 000 millones de dólares en octubre. Ahora, sin embargo, los ETF están presionando a la baja los precios. En los últimos 80 días hábiles, IBIT ha registrado salidas de capital por valor de 3500 millones de dólares, su primera ola de ventas prolongada. La mayor parte del capital invertido en el fondo ha sufrido pérdidas.

El último factor que pesa sobre las criptomonedas es el más difícil de cuantificar: el ambiente es desfavorable. Para una clase de activo especulativo sin valor fundamental ni potencial de generación de ingresos, el aura intangible lo es todo. Y el aura de entusiasmo que una vez rodeó a los activos digitales parece haberse desvanecido.

Esto se debe en parte a que han perdido su vena rebelde. Si el presidente de Estados Unidos y su familia están inmersos en una clase de activos , ¿qué tan contracultural puede ser? Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum, una plataforma blockchain, lo expresó bien el mes pasado: «Básicamente, todos nos convertimos en parte del sistema, ¿y sabes qué hace el sistema cuando te conviertes en parte de él? Lo hacen anticuado».

Para algunas empresas, la nueva imagen deslucida de las criptomonedas tiene ventajas. La institucionalización ha ayudado a los emisores de monedas estables, que facilitan los pagos digitales. Sin embargo, activos como el bitcoin han perdido su atractivo y han obtenido pocos beneficios a cambio; podrían parecer parte del “sistema”, pero en realidad no han sido adoptados por él. Los inversores profesionales y conservadores aún evitan las criptomonedas. Una encuesta realizada por Bank of America en septiembre sugirió que la gran mayoría de los gestores de fondos no tenían ninguna asignación a criptomonedas. Los activos digitales representaron solo el 0,4 % del valor total de la cartera de los encuestados.

Mientras tanto, los bancos centrales compran oro para protegerse de la inflación, las amenazas geopolíticas y el riesgo de sanciones. Los activos digitales que en su día prometieron una alternativa al dinero fiduciario han quedado marginados. El banco central checo fue el primero en anunciar compras de criptomonedas el año pasado, adquiriendo una cantidad experimental (y desorbitada) de bitcoin por valor de un millón de dólares. No ha anunciado planes para comprar más.

Los activos digitales han demostrado ser mucho más resistentes de lo que muchos columnistas financieros, siempre dispuestos a escribirles obituarios, sospechaban. A pesar de un mercado bajista tras otro, siempre han desafiado las predicciones de un colapso generalizado. Pero este invierno criptográfico se siente inusualmente amargo con razón. A menos que las expectativas mejoren, no esperen un deshielo.

