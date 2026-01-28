Cómo saber si Venezuela se encamina hacia la democracia

Manifestantes sostienen una bandera venezolana en una concentración en la Plaza Bolívar para pedir la liberación de los detenidos en Venezuela (REUTERS)

“Parece que se ha destapado un desagüe”, susurra un obrero de la construcción en Caracas, la capital de Venezuela. Ver a Nicolás Maduro —autor de torturas, ladrón de elecciones y destructor de la economía— arrojado a una cárcel de Nueva York es profundamente satisfactorio para la mayoría. Sin embargo, las celebraciones son discretas. El régimen sigue en el poder. Delcy Rodríguez, la segunda al mando de Maduro, ha asumido el poder con el respaldo de Donald Trump, quien afirma estar cumpliendo sus órdenes.

Sin embargo, cuatro de cada cinco venezolanos creen que la situación política mejorará en un año. Este optimismo se debe a las medidas de la Sra. Rodríguez para mejorar la economía, sumada a la confianza en la determinación del Sr. Trump. Venezuela se encuentra en un camino “irreversible” hacia la democracia, afirmó María Corina Machado, líder de la oposición y ganadora del Premio Nobel de la Paz, tras reunirse con el Sr. Trump el 15 de enero.

Cualquier transición hacia la democracia llevará tiempo, pero muchos están ansiosos por comprender ahora si la afirmación de la Sra. Machado es cierta. Hacerlo implica evaluar la seriedad de la administración Trump y la vulnerabilidad de la Sra. Rodríguez y sus secuaces. Después de todo, una Venezuela democrática representaría un peligro existencial para el régimen que ahora lidera. Las reformas que promulgue su gobierno serán reveladoras. Revelan no solo lo que exige la administración Trump, sino también lo que los intransigentes del régimen no pueden bloquear. Desde que asumió el poder, la Sra. Rodríguez ha hecho una serie de anuncios y propuesto nuevas leyes. Hasta ahora, apuntan a avances en la economía, pero a un estancamiento deliberado en la democracia.

Desde la captura de Maduro a principios de enero, 300 millones de dólares han ingresado masivamente al sistema bancario venezolano, los ingresos iniciales del acuerdo petrolero de Trump, mediante el cual Estados Unidos comercializa entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano. Se espera más dinero. Como resultado, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, que se había ampliado considerablemente, se ha reducido a cerca del 20%, lo que alivia la preocupación por la hiperinflación. La Sra. Rodríguez afirma que el gobierno debe “agilizar todos los trámites estatales” y promete un entorno más favorable al mercado.

El 22 de enero, la Asamblea Nacional, controlada por el régimen, dio la aprobación inicial a los cambios a la ley de hidrocarburos, que actualmente favorece a la petrolera estatal PVDSA. La reforma aparentemente otorgaría a las empresas privadas mayor control sobre la producción y venta de petróleo. También reduciría algunas regalías y permitiría el arbitraje independiente de disputas. Los cambios son una prioridad para Trump y una buena noticia para las empresas extranjeras, aunque el presidente venezolano conserva el control del sector. El próximo paso es la ley minera venezolana, que también se revisará para atraer inversión extranjera.

Es posible que la Sra. Rodríguez desee sinceramente una reforma económica. Para algunos, esto es esperanzador. Antonio Ecarri Angola, congresista del sector de la oposición que aún mantiene conversaciones con el gobierno, argumenta que la liberalización económica genera democracia. Pero ejemplos como los de China y Vietnam desafían esta visión. El régimen podría estar apostando a que una economía más fuerte frena la demanda de cambio y lo mantiene en el poder.

Los optimistas observan otros pasos positivos. El régimen ha liberado a unos 260 presos políticos, más que nunca en tan poco tiempo. Entre ellos se encuentra Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, quien ganó las elecciones presidenciales que Maduro robó en 2024. La Sra. Rodríguez ha prometido un “diálogo verdadero” que, según ella, incluirá movimientos políticos “consensuados” y “divergentes”. Su hermano, quien preside la Asamblea Nacional, ha sugerido reformas para fomentar la participación política, lo cual resulta irónico dada su prolongada represión de la oposición.

La Sra. Rodríguez también ha reformado su gabinete y la cúpula del ejército, aunque las figuras más importantes permanecen intactas. Entre los despedidos se encuentra Álex Saab, ministro de Industria y antiguo “solucionador” del Sr. Maduro, quien anteriormente estuvo preso en Estados Unidos por lavado de dinero. Ejecutivos extranjeros de la industria petrolera se habían quejado de que era “incómodo” tratar con alguien que recientemente había estado luciendo un mono naranja. El miedo está disminuyendo un poco. Algunos manifestantes pro democracia han salido a las calles. Algunas figuras de la oposición han salido de sus escondites y han pedido nuevas elecciones. Tras reunirse con el Sr. Trump, la Sra. Machado afirmó que el régimen se está viendo obligado a “desmantelarse”.

Pero esta moderación es principalmente simbólica. La mayoría de los presos políticos siguen tras las rejas, unos 670 según Foro Penal, un organismo de control local. Entre ellos se encuentran muchos de los aliados más cercanos de la Sra. Machado. La mayoría de las liberaciones son condicionales. Esto facilita que el régimen vuelva a detener a expresos y, en la práctica, los amordace. Miembros de la línea dura como Diosdado Cabello, ministro del Interior, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa, siguen en sus cargos. Anunciar un diálogo es una estratagema del viejo régimen para sobrevivir a las crisis sin conceder un cambio real. La Sra. Rodríguez parece estar ignorando la Constitución, que exige elecciones rápidas en caso de ausencia del presidente.

El régimen está ganando tiempo, con la esperanza de que la presión estadounidense disminuya. “Esperen retrasos, ambigüedad y renegociación de los términos”, afirma Andrés Izarra, ex ministro del Sr. Maduro, quien ahora se encuentra en el exilio. La Sra. Rodríguez ocasionalmente critica duramente a Estados Unidos, aparentemente para consolidar su base. Sin embargo, las fricciones con el Sr. Trump se gestionarán mediante “obstruccionismo burocrático, no desafío abierto”, afirma el Sr. Izarra.

¿Qué constituirían señales reales de una transición democrática? La primera prueba es si el régimen permite el regreso de los exiliados políticos, incluida la Sra. Machado. Igualmente importante es si ellos, y la prensa, pueden operar libremente. Muchos en el régimen se oponen firmemente a esto. Reformas genuinas de la autoridad electoral y la Corte Suprema, incluyendo nuevos funcionarios, son el paso más esencial. Controlados por leales, permitieron el robo de las elecciones de 2024. Los poderosos a menudo ignoran la ley. Sin personas independientes que las hagan cumplir, las reglas por sí solas significan poco.

Se requerirá mucha más presión estadounidense. Los vagos gestos de la administración Trump hacia la democracia han evolucionado un poco. Scott Bessent, secretario del Tesoro, declaró recientemente: “Cuando creamos que es el momento, habrá elecciones libres y justas”. Trump afirmó que le encantaría involucrar a la Sra. Machado de alguna manera. Sin embargo, por ahora, claramente quiere a la Sra. Rodríguez al mando.

¿Qué sucederá después? Marco Rubio, el secretario de Estado, considerado más comprometido con la democracia, ha delineado (sin plazos) un proceso de tres etapas: estabilización, recuperación y transición. El 28 de enero, comparecerá ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para hablar sobre el plan. Cualquier mención de plazos para el regreso de los exiliados políticos o para las elecciones sería significativa.

Puede que Rubio y Trump deseen sinceramente una Venezuela democrática. Pero transformar un país tan grande antes de dejar el cargo, sin tropas en el país para imponer su voluntad, sería una hazaña sin precedentes en la historia. Eso, entre muchos otros factores, lo hace improbable.

