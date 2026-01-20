Tras las masacres de Irán, aumentan las tensiones dentro del régimen

A primera vista , todo vuelve a la calma. El régimen ha recuperado el control. El techo del miedo, brevemente destrozado, se ha restablecido. Hombres enmascarados imponen un toque de queda no oficial desde el anochecer hasta el amanecer en la capital, Teherán. Las fuerzas de seguridad registran los tejados en busca de antenas parabólicas que revelen un equipo de Starlink. Los empresarios que se atrevieron a tuitear su apoyo a la huelga de los comerciantes y a las protestas son detenidos y sus empresas confiscadas. HRANA, un organismo de derechos humanos con sede en Washington, ha verificado más de 3.900 muertes y 24.000 arrestos. Los habitantes de Teherán, incluidos funcionarios, afirman que la cifra real de muertos supera los 10.000.

El orden jerárquico de la República Islámica no ha cambiado hasta ahora. Durante la primera semana de protestas, Masoud Pezeshkian, presidente de Irán elegido bajo un sufragio estrictamente calificado, describió a los manifestantes y sus demandas como legítimos y los dejó extenderse desde las provincias a las grandes ciudades. Pero el ayatolá Ali Khamenei, el clérigo no electo que gobierna Irán como líder supremo, intervino y su fiscal general los calificó de “enemigos de Dios”: una sentencia de muerte de facto. Desató su guardia pretoriana, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), y su milicia auxiliar, el Basij. El sha, creyeron durante mucho tiempo sus asesores, cayó en 1979 por falta de determinación férrea. El Sr. Khamenei no tiene intención de repetir ese error.

Sin embargo, bajo la superficie, el sistema se tambalea. Funcionarios y seguidores hablan de “enormes conversaciones”, afirma un viajero frecuente en contacto con funcionarios en Teherán. “Se ha cruzado un límite. El statu quo es insostenible”. Otro observador de Irán, con familiares allí, lo expresa crudamente: “Irán se acerca a un momento familiar pero históricamente irresuelto: el agotamiento de una ideología gobernante”. Muchos creen que el tiempo se agota. “Los gobernantes han llegado a sus límites al eliminar violentamente a la sociedad civil”, declaraba un manifiesto emitido el 18 de enero por 14 clérigos e intelectuales reformistas. A menos que quienes ostentan el poder inicien una reforma fundamental y pacífica, advertía, con el tiempo se producirán cambios más drásticos. Un firmante afirma: “El sistema debe dejar de reprimir y volverse más democrático”.

Gran parte de estas críticas internas se centran en Khamenei, de 86 años, quien ha gobernado durante 36 años cada vez más despóticos. Los críticos se quejan de su intransigencia en las conversaciones nucleares con Estados Unidos: al insistir en un programa simbólico de enriquecimiento, argumentan, desperdició un acuerdo en 2025 que podría haber levantado las sanciones por completo. Algunos van más allá. Al menos un clérigo detrás del manifiesto pidió que fuera juzgado por la masacre del estado, según otro firmante. “Esperamos que el líder supremo salga dentro de los próximos tres a doce meses”, dice un inversor que aún opera en Irán, citando tanto la edad como la impopularidad de Khamenei. Otros buscan con nostalgia la intervención de Trump. “Solíamos preocuparnos de convertirnos en Venezuela”, dice un chiste en cafés frecuentados por funcionarios. “Ahora nos preocupa que no lo hagamos”.

Otros hablan de invertir el orden político. En lugar de un clérigo presidiendo a un presidente electo, algunos prefieren la idea de una figura constitucional subordinada al parlamento o a la presidencia. En lugar de cambiar el régimen, buscan dividirlo desmantelando las instituciones islámicas y salvando las del Estado, afirma un veterano observador de Irán en Washington. El ahorro financiero para un régimen con problemas de liquidez podría ser considerable. Según un graduado del seminario, “recortaría drásticamente la financiación de los seminarios y sus mulás títeres”. El Sr. Pezeshkian es ampliamente considerado demasiado débil para liderar un golpe de Estado palaciego. La atención podría centrarse, en cambio, en Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del parlamento y ex comandante de la fuerza aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) , y Ali Larijani, un veterano influyente e hijo de un ayatolá, que ahora preside el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Ambos tienen hijos que viven o han intentado vivir en Norteamérica.

Sin embargo, el nivel de miedo prevaleciente es tal que nadie se moverá sin las fuerzas de seguridad. Incluso su lealtad está ahora en duda. No hay pruebas contundentes que respalden las afirmaciones de la oposición sobre deserciones masivas de militares o del CGRI. Se cree que los guardias todavía suman alrededor de 170.000 hombres, mientras que el ejército regular fundado bajo el shah tiene unos 400.000 efectivos. Sin embargo, el CGRI no es un monolito. Abarca una maraña de intereses religiosos, económicos y militares. Su estructura de mando se vio gravemente dañada por la guerra de 12 días de Israel el verano pasado. Tiene menos representantes en el consejo de seguridad que el ejército, lo que sugiere que su influencia está disminuyendo. Algunos comandantes del CGRI podrían optar por la autopreservación en lugar de la lealtad. “Es leal a Irán, no a Khamenei”, insiste un funcionario.

Por ahora, el Sr. Khamenei sigue al mando. Cuenta con una base —unos 13,5 millones de votantes (en comparación con los 16,3 millones del Sr. Pezeshkian, en una población de más de 90 millones) que apoyaron a un partido de línea dura en las últimas elecciones— y un grupo más amplio que aún podría preferir la tiranía al caos. Para este grupo, concesiones limitadas podrían bastar. Un funcionario propone una amnistía y conversaciones con los monárquicos y otros grupos de la oposición en el exilio, siempre que acepten los principios islámicos del Estado.

Sin embargo, la espada de Damocles de Donald Trump se cierne sobre todo. Según informes, una fuerza naval tan grande como la que reunió antes del ataque del verano pasado se dirige de Asia al golfo. Esto debe concentrar la atención en Teherán. Es mejor un cambio desde dentro, dice un comerciante vinculado al régimen, que un cambio impuesto desde fuera.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.