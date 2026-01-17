Cómo el tambaleante régimen iraní masacra a su propio pueblo

Ya son miles los manifestantes asesinados por las fuerzas de seguridad del régimen iraní tras casi tres semanas de protestas (Stringer/WANA vía REUTERS)

Tras más de dos semanas de disturbios, algunas partes de Irán comenzaron a parecer una zona de guerra. Los francotiradores disparaban contra la multitud mientras los drones de vigilancia sobrevolaban la zona. Las familias se agolpaban en los depósitos de cadáveres en busca desesperada de sus seres queridos. La gente común tenía miedo de salir a la calle. En el fondo se cernía la amenaza de un ataque militar por parte de Donald Trump, el presidente estadounidense.

La República Islámica ha superado episodios de agitación en el pasado, desde las elecciones amañadas de 2009 hasta las protestas lideradas por mujeres de 2022. Cada vez, los optimistas predijeron la caída inminente del régimen; cada vez, este salió del paso. Pero es probable que las protestas que comenzaron el 28 de diciembre resulten más decisivas, aunque, en el momento de la publicación de The Economist, parecían haber remitido.

Se produjeron tras un annus horribilis que trajo consigo el colapso económico, la crisis medioambiental y una guerra de 12 días con Israel. El contrato social se ha roto: Irán no puede proteger a sus ciudadanos de las amenazas externas ni satisfacer sus necesidades básicas. Incapaz de apaciguar a los manifestantes, el régimen ha adoptado la lógica de Bashar al-Assad, su antiguo aliado en Siria, cuyos matones coreaban “Assad o quemamos el país”. Puede que se prolongue durante un tiempo, pero el cambio parece inevitable. La pregunta es de qué tipo será y cuánto caos dejará a su paso.

Cuando los comerciantes de Teherán se declararon en huelga el mes pasado, no parecía que fueran a dar lugar a un movimiento tan grande y trascendental. Las protestas se prolongaron durante casi dos semanas, persistentes pero mucho menores que las de 2022, hasta el 8 de enero, cuando Reza Pahlavi, el hijo exiliado del sha derrocado, instó a los iraníes a salir a las calles en masa. Muchos de sus compatriotas habían descartado durante mucho tiempo al autoproclamado príncipe heredero por considerarlo un diletante. Pero esta vez su llamamiento pareció tener eco.

Las protestas que siguieron fueron importantes. Es difícil decir cuán grandes, porque el régimen cortó Internet (que sigue desactivado). Con Irán aislado del mundo, sus fuerzas de seguridad se embarcaron en una brutal represión. Los activistas de derechos humanos han confirmado hasta ahora la muerte de más de 2.400 manifestantes. Sin duda, el número real de víctimas es mucho mayor. Decenas de miles más han sido detenidos. El jefe del poder judicial prometió ejecuciones rápidas (Trump afirma que estas han sido suspendidas desde entonces).

Probablemente se trate del peor episodio de violencia estatal en los 47 años de historia del régimen. Supera con creces las muertes registradas durante las protestas de 2022, cuando murieron alrededor de 550 personas en dos meses. Incluso las ejecuciones masivas de 1988, cuando miles de prisioneros fueron enviados a la horca, pueden palidecer en comparación.

Algunos manifestantes han respondido con cuchillos y rifles de caza. A las autoridades les gusta exagerar el número de sus propios muertos para alimentar la narrativa de que la oposición está siendo armada por potencias extranjeras. Aun así, incluso los grupos de la oposición han contabilizado alrededor de 150 miembros de las fuerzas de seguridad muertos.

El régimen de los ayatolás respondió a las manifestaciones con una brutal represión (REUTERS/Thaier al-Sudani)

El régimen recurrió a tal violencia porque no tenía nada que ofrecer a un pueblo enfurecido. Cuando los comerciantes de Teherán salieron a las calles, la economía estaba en caída libre. Desde julio, el rial se ha desplomado un 40% y ha alcanzado su mínimo histórico, lo que ha provocado una subida vertiginosa de los precios de las importaciones. La inflación anual es de casi el 50%. Casi un tercio de los iraníes vive en la pobreza. Los profesionales merodean por las carnicerías con la esperanza de conseguir sobras. Solo un tercio de los adultos en edad de trabajar tiene empleo, según el Banco Mundial. Se preveía que la economía iraní se contraería un 1,7% en 2025. Y eso se distribuía de forma desigual. El sector servicios, que emplea a la mitad de la población activa, se está reduciendo, al igual que la agricultura. La construcción, realizada en su mayor parte por empresas militares, creció.

No por melones más baratos

Parte de esta miseria se debe a las sanciones estadounidenses, en particular las impuestas a la industria petrolera, que Trump volvió a imponer cuando abandonó el acuerdo nuclear en 2018. Los intermediarios autorizados por el Gobierno que supervisan el comercio ilícito de petróleo, conocidos en Irán como “fideicomisarios”, prefieren mantener sus ganancias en el extranjero. Según se informa, las autoridades están investigando la desaparición de 7000 millones de dólares en ingresos petroleros.

El mal gobierno agrava la crisis. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), la guardia pretoriana del régimen, controla una gran parte de la economía. Todo, desde el petróleo hasta los medicamentos y la industria manufacturera, pasa por una vasta red de empresas gestionadas por el IRGC. Los conglomerados controlados por clérigos y comandantes obtienen habitualmente préstamos sin garantías ni supervisión. En octubre, Ayandeh, un importante banco, se derrumbó bajo el peso de los préstamos internos, incluidos los concedidos al fallido proyecto Iran Mall, anunciado como el centro comercial más grande del mundo. Nadie ha rendido cuentas por ello.

Todo esto ha llevado a los iraníes a salir a las calles. La brutalidad del régimen los ha hecho volver a sus casas, por ahora. En la imaginación popular, las revoluciones son lineales: las protestas crecen hasta alcanzar su punto álgido y luego el dictador huye. La realidad suele ser más complicada. El retroceso de las manifestaciones no significa que los disturbios hayan terminado, como demuestra la propia historia de Irán. Al comienzo de la revolución islámica en 1978, las protestas crecieron en primavera, disminuyeron en verano y volvieron con fuerza en otoño.

Una gran diferencia ahora es la perspectiva de una intervención extranjera. Trump pasó semanas prometiendo “rescatar” a los manifestantes y hacer que el régimen “pagara caro” por matarlos. Sin embargo, sus primeras acciones tangibles fueron escasas. El 12 de enero anunció un plan para imponer aranceles del 25% a los países que comercian con Irán. Al día siguiente “canceló todas las reuniones” con funcionarios iraníes, rechazando una oferta de Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, que había propuesto reactivar las negociaciones sobre el programa nuclear de su país, que se habían interrumpido.

En varias ciudades del mundo rindieron tributo a las víctimas de la brutal represión del régimen iraní (REUTERS/Kylie Cooper)

Estas medidas no parecían estar a la altura del creciente número de víctimas mortales. Trump se ve presionado para cumplir sus amenazas. El 13 de enero, sus asesores se reunieron para discutir sus opciones. Al día siguiente, Estados Unidos comenzó a retirar parte de su personal de la base aérea de Al-Udeid, en Qatar, que alberga el cuartel general regional de su comando central, y de Bahréin, sede de la Quinta Flota de la Armada. Esto parecía implicar que un ataque era inminente. Sin embargo, Trump sugirió más tarde que tal vez ya no fuera necesario un ataque: “Nos han dicho que los asesinatos en Irán están cesando”, afirmó.

Tras reforzar sus fuerzas en el Caribe, el Pentágono no tiene ningún portaaviones desplegado en el golfo Pérsico (aunque uno está de camino). Tampoco los Estados del golfo le permitirán realizar incursiones desde bases situadas en su territorio. Aún así, podría lanzar misiles de crucero desde destructores y submarinos, o los bombarderos estratégicos podrían llevar a cabo ataques de largo alcance. Los objetivos podrían incluir al IRGC; infraestructuras económicas cruciales, como las terminales petroleras de la isla de Kharg, en el Golfo; y funcionarios clave, quizás incluso el líder supremo, Ali Khamenei. El presidente del Parlamento iraní ha advertido de que su país atacará las bases estadounidenses en la región en respuesta a cualquier ataque.

Sea cual sea la decisión de Trump, es dudoso que cualquier ataque obligue al régimen a dejar de matar gente. Tampoco está claro que la acción militar impulse nuevas protestas. La oposición sigue sin tener un camino claro para cambiar el régimen. Pahlavi promete liderar una transición. Su oficina está ocupada tuiteando diapositivas de PowerPoint sobre sus planes para estabilizar la moneda y confiscar los activos del régimen. Pero su influencia más allá de las redes sociales no está clara. El año pasado afirmó que 50.000 funcionarios del Gobierno y de las fuerzas de seguridad estaban dispuestos a desertar. Pero tras semanas de disturbios, ninguno ha roto filas.

Algunos iraníes reflexionan sobre el “modelo venezolano”: sustituir a Khamenei por una figura menos doctrinaria. Eso parece demasiado simplista. El ayatolá se encuentra en la cima de un sistema faccioso, que ha logrado controlar gracias a su longevidad y su prestigio religioso. Es posible que su sustituto no sea capaz de hacerlo.

Hay dos resultados más sombríos que parecen probables. El primero es que el IRGC y los Basij, sus milicias paramilitares, consoliden su poder. Podrían deshacerse de los clérigos y transformar Irán en algo más parecido a Egipto o Pakistán. Sin embargo, no pueden resolver los problemas económicos de Irán a menos que consigan un acuerdo para levantar las sanciones estadounidenses. Para ello, tendrían que cerrar o reducir considerablemente su programa nuclear y poner fin a su apoyo a las milicias de toda la región.

Miles de manifestantes se movilizaron en todo el país contra el régimen de los ayatolás (Stringer/WANA vía REUTERS)

¿Podrían desmoronarse los guardias?

La opinión contraria es que ni siquiera el IRGC tiene capacidad para hacer frente a un levantamiento generalizado en todo el país. Sin una alternativa clara al régimen, Irán caería en el caos. Las provincias más alejadas podrían intentar seguir su propio camino. Irán es un país diverso: hay azeríes y kurdos en el noroeste, árabes en el suroeste y baluchis en el sureste, todos ellos con un historial de insurgencia violenta. Este escenario suscita una profunda preocupación al otro lado del golfo Pérsico, donde los Estados árabes temen que un Irán fragmentado pierda el control de su arsenal de misiles y drones y envíe oleadas de refugiados.

Casi medio siglo después de derrocar al sha, la República Islámica ha reproducido las patologías que llevaron a su caída: una economía plagada de corrupción e inflación; un aparato de seguridad represivo y odiado; un líder enfermo y desconectado de la realidad. La caída del sha parecía inverosímil en ese momento, pero inevitable en retrospectiva. Lo mismo podría ocurrir con la República Islámica.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.