The economist

Francia está paralizada y todos tienen la culpa

El impasse presupuestario es solo un síntoma de la inutilidad política colectiva

El presidente de Francia, Emmanuel Macron. Europa Press/Matthieu Mirville

En los últimos cinco años, el otrora derrochador sur de Europa ha saneado sus finanzas públicas. Italia, Grecia y España han reducido sus déficits presupuestarios a niveles acordes con las normas de la UE. La excepción es Francia, que durante tres años ha registrado un enorme déficit superior al 5% del PIB. Cabría pensar que verse eclipsada económicamente por países a los que ayudó a rescatar durante la crisis de la eurozona centraría la atención política. Sin embargo, Francia ni siquiera ha logrado aprobar un presupuesto para 2026. Ahora se enfrenta a la última de una serie de batallas parlamentarias para aprobar uno antes de finales de mes.

El impasse presupuestario es un síntoma de un mal más profundo: un grave caso de inutilidad política colectiva. Emmanuel Macron está entrando en los últimos 15 meses de su presidencia. Aún puede actuar a nivel internacional, pero en su país es un pato cojo, visto con buenos ojos por menos del 20% de los franceses. Su coalición centrista posee 161 de los 577 escaños de la fragmentada Asamblea Nacional, lo que hace prácticamente imposible lograr ningún avance. La derecha y la izquierda populistas se deleitan con la parálisis de Macron. Es un espectáculo desolador en un momento crítico, y todos comparten parte de la culpa.

El descenso de Francia hacia la ingobernabilidad comenzó en 2023, cuando la oposición y los sindicatos avivaron la ira contra la sensata reforma de las pensiones de Macron, que elevó la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. Con el partido populista de izquierda Francia Insumisa (LFI) y la populista de derecha Agrupación Nacional (RN) alentándolos, los manifestantes salieron a las calles para protestar contra la realidad demográfica. Tras la victoria de RN en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, Macron cometió la imprudencia de convocar elecciones legislativas anticipadas. Estas le dejaron con una minoría centrista más reducida. Un nuevo primer ministro, Michel Barnier, duró apenas tres meses antes de que RN y LFI se unieran para expulsarlo.

El sucesor de Barnier, François Bayrou, propuso valientemente un presupuesto el pasado julio que habría reducido el déficit al 4,6% del PIB. El Parlamento se opuso y lo destituyó en septiembre. El siguiente primer ministro, Sébastien Lecornu, logró aprobar parte del presupuesto cediendo a la exigencia socialista de congelar la reforma de las pensiones. Para lograr el resto, se tragó una larga lista de impuestos nuevos o aumentados de los socialistas, el pequeño Partido Verde e incluso el RN. Pero no fue suficiente. En diciembre, el gobierno prorrogó el presupuesto de 2025 para 2026.

Todos los actores importantes de la política francesa deberían estar avergonzados. Los extremistas parecen dispuestos a dejar que Francia se descontrole. Jean-Luc Mélenchon, líder del LFI, se mantiene firme en la lucha por la estabilidad. Marine Le Pen y Jordan Bardella, líderes del RN, esperan que Macron caiga en el abismo para poder alzarse con la victoria en las elecciones presidenciales de 2027. Los socialistas y los verdes no tienen ninguna visión para resolver la crisis presupuestaria de Francia más allá de subir los impuestos. Los republicanos, supuestamente conservadores en materia fiscal, permitieron la suspensión de la reforma de las pensiones, que costará 100 millones de euros (117 millones de dólares) solo en 2026.

Marine Le Pen y Jordan Bardella. REUTERS/Tom Nicholson

Quizás nadie hubiera podido controlar a este grupo díscolo. Pero la actitud arrogante y distante de Macron no ha ayudado. Finalmente, no se debe eludir la responsabilidad de los votantes, que no apreciaron las exitosas políticas económicas del Sr. Macron, se niegan a aceptar que el sistema de bienestar necesita una reforma y siguen votando por los políticos más irresponsables.

Este es un mal momento para que Francia se encuentre en semejante situación. Al igual que el resto de Europa, se enfrenta a Vladimir Putin mientras esquiva los golpes de Donald Trump. Necesita encontrar fondos para un mayor gasto en defensa y reactivar una economía amenazada por la competencia china. Sin embargo, su nivel de deuda (117% del PIB) ya es demasiado alto, por lo que cualquier gasto adicional debe ir acompañado de recortes o subidas de impuestos, y sus impuestos ya son los más altos del G7.

Francia no puede permitirse el lujo de quedarse estancada. Si Lecornu no puede arreglar el presupuesto para finales de enero, debe irse y deberían convocarse nuevas elecciones. Aunque los centristas podrían mejorar su posición, un gobierno liderado por el RN parece más probable. Verse obligados a asumir la responsabilidad de gobernar podría obligar a los populistas destructores a madurar. Pero podría ser responsabilidad de los mercados, y no de los votantes, castigar a los políticos inútiles de Francia.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

