A medida que aumentan las protestas, las opciones del régimen iraní se reducen

Las manifestaciones iraníes incluyen ataques a edificios oficiales, incendios de vehículos gubernamentales y la sustitución de la bandera vigente por la pre-revolucionaria

La magnitud de los disturbios que azotan actualmente Irán es la mayor desde las manifestaciones de 2009; algunos veteranos observadores de Irán consideran que las protestas son las más importantes desde el derrocamiento del sha en 1979. Lo que comenzó como manifestaciones dispersas el 28 de diciembre se convirtió en 12 días en multitudes de muchos miles de personas el 9 de enero. Las protestas que estallaron primero en ciudades y pueblos provinciales se extendieron a las ciudades más grandes de Irán. Las 31 provincias se han visto afectadas. Las mujeres, las personas de mediana edad y la clase media, que hasta ahora se habían mantenido al margen, se unieron a los jóvenes y a los hombres desempleados.

En Teherán, cientos de miles de personas corearon “muerte al dictador”, en referencia al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, de 86 años. En otras partes de la capital, las autoridades afirmaron que los manifestantes habían incendiado mezquitas, seminarios, bancos y comisarías. En Mashhad, la segunda ciudad de Irán y bastión de los partidarios de la línea dura del régimen, las multitudes eran tan numerosas que Donald Trump, el presidente estadounidense, declaró en las redes sociales que el pueblo había tomado el control. “Es un punto de inflexión”, afirma un clérigo vinculado al régimen.

Por ahora, Khamenei está redoblando sus esfuerzos. En un discurso pronunciado el 9 de enero, se negó a distinguir entre manifestantes —cuyas reivindicaciones han sido reconocidas anteriormente como legítimas por las autoridades— y alborotadores. Según él, todos eran títeres de Trump. Las autoridades restringieron el acceso a Internet, lo que suele ser el preludio de una represión más dura. Los grupos de derechos humanos afirman que más de 40 personas han muerto y más de 2000 han sido detenidas. Los partidarios de la línea dura sostienen que se necesitaría un número mucho mayor de víctimas para restaurar el miedo y expulsar de las calles a los manifestantes, a los que denominan “terroristas”. Khamenei lleva mucho tiempo insistiendo en que el sha cayó por su falta de determinación férrea.

Irán ha sido testigo de grandes protestas anteriormente, muchas de ellas anunciadas —prematuramente— como el último suspiro del régimen. Sin embargo, a menos que decida (y sea capaz) de desplegar una fuerza bruta generalizada, las opciones de Khamenei se están reduciendo. En el país, la confianza en su poder se ha desvanecido. Los iraníes ya no creen que sus gobernantes puedan detener la creciente crisis del coste de la vida. Incluso el presidente, Masoud Pezeshkian, lo admite. A la escasez de electricidad y agua se suma ahora la escasez de alimentos. Las importaciones básicas no llegan a las provincias. El rial se está depreciando tan rápidamente que los comerciantes acaparan los productos en lugar de venderlos con pérdidas. La clase media que se expandió en las primeras décadas de la República Islámica se ha reducido; unos 15 millones de personas han pasado a formar parte de la clase trabajadora en los últimos 15 años. La inflación merma tanto los salarios como los ahorros. Alrededor del 30 % de los iraníes viven ahora en la pobreza. El dilema del régimen resume el argumento de que no se puede combatir el hambre con balas.

Khamenei, preocupado por su seguridad personal, pasa largos periodos escondido (Oficina del Líder Supremo de Irán/WANA vía REUTERS)

La muy mermada reputación del régimen en el extranjero también ha convencido a muchos iraníes de que su fin está cerca. Los ataques israelíes de los últimos dos años han debilitado a los representantes regionales de la República Islámica. En una campaña de ataques aéreos de 12 días el verano pasado, Israel mató a gran parte del alto mando militar iraní. Incluso ahora, Khamenei, preocupado por su seguridad personal, pasa largos periodos escondido, una postura incómoda para un líder supremo. Mientras tanto, Trump ha reactivado su política de “máxima presión”, estrangulando las exportaciones de petróleo y reduciendo los esfuerzos para repatriar los ingresos. Su amenaza de que Khamenei “lo pagará caro” en caso de represión letal puede suponer una restricción adicional. Los medios de comunicación iraníes favorables al régimen también informaron de que Estados Unidos había desplegado la 101.ª División Aerotransportada, parte de la fuerza que derrocó a Sadam Husein en la vecina Irak en 2003, en el Kurdistán iraquí, amenazadoramente en la frontera con Irán (aunque no hay pruebas de ello).

Por primera vez desde las protestas masivas de 2009, la mayoría de los iraníes parecen estar uniéndose en torno a una única figura de la oposición. Solo después de que Reza Pahlavi, el hijo de 65 años del último sha, llamara el 6 de enero a la acción masiva desde su casa en Washington, se congregaron multitudes realmente grandes en las calles. Algunos siguen siendo monárquicos comprometidos; muchos más se aferran a su nombre por desesperación. “Sabemos que es un payaso”, dice un profesor de Teherán que ha garabateado consignas contra Khamenei en las paredes, “pero ninguna otra figura de la oposición tiene su reconocimiento de marca”. Otros se muestran hostiles. En las zonas kurdas y azeríes, los manifestantes corean “No a la tiranía, ya sea Khamenei o el sha”. Incluso Trump se muestra cauteloso, calificando a Pahlavi de “buena persona” y cuestionando si “sería apropiado” reunirse con él.

Hasta ahora no hay señales públicas de deslealtad dentro del régimen. El silencio es tal que un empresario cercano al régimen sugirió que aquellos que solían pedir reformas tenían pistolas apuntándoles a la cabeza. Sin embargo, han surgido rumores en foros cerrados en línea utilizados por personas con información privilegiada. Y en algunas ciudades se ha filmado a las fuerzas de seguridad retirándose. Algunos se preguntan cuánto tiempo seguirán los innumerables aparatos de seguridad de Khamenei obedeciendo órdenes y priorizando su seguridad por encima de la suya propia. Tras 36 años en el poder, parece cansado y falto de ideas. En vísperas de las protestas, algunos incluso pidieron un “Bonaparte”, un hombre fuerte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que pudiera tomar el mando.

Khamenei no muestra ninguna inclinación a apartarse del poder ni a seguir los pasos del antiguo dictador sirio, Bashar al-Assad, a Moscú (aunque, según el Times, un informe de inteligencia estadounidense filtrado sugiere lo contrario) . “Pertenece a una generación revolucionaria”, dice un antiguo conocido. “Para ellos, la mejor muerte es el martirio. Prefiere luchar antes que dimitir”. El destino de Irán dependerá ahora de quién tenga más capacidad de resistencia: su gobernante o su pueblo.

