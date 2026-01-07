El régimen de Cuba está ahora en la mira de Donald Trump

Una vista de las banderas cubana y estadounidense junto a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, el 13 de mayo de 2024. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Es tradición que a finales de año los cubanoamericanos de Miami se reúnan alrededor de un asado de cerdo y brinden por “El año que viene en La Habana”. Esto comenzó en 1959, después de que Fidel Castro, un revolucionario comunista, tomara el poder en Cuba y obligara a muchos de sus compatriotas al exilio. En aquel entonces, el brindis reflejaba el sincero deseo de los emigrantes recientes de regresar y su convicción de que Castro pronto caería, lo que les permitiría hacerlo. A medida que el tiempo demostraba la increíble resiliencia del régimen de Castro, la esperanza del brindis se transformó en melancolía.

Este año es diferente. Mientras el otro gran grupo de exiliados de Miami, los venezolanos, salían a las calles para celebrar la captura del dictador de su país, Nicolás Maduro, por las fuerzas estadounidenses durante una redada nocturna extraordinaria el 3 de enero, la diáspora cubana también vitoreaba.

Esperan que los hombres que han hecho miserable a su país, provocando la reciente emigración de una cuarta parte de la población del país, puedan ser los siguientes en la lista de problemas de Donald Trump en su hemisferio que está dispuesto a resolver por la fuerza. “Estamos abrumados por la emoción y la esperanza”, escribió Carlos Giménez, un congresista republicano cubanoamericano, en X, una plataforma de redes sociales. Los exiliados más excitados comparan la partida del Sr. Maduro con la caída del Muro de Berlín en 1989, presagiando un derrocamiento de los regímenes de izquierda en toda América Latina.

El entusiasmo se ve alimentado no solo por la captura del Sr. Maduro, sino también por las fuertes insinuaciones del gobierno de Trump de que Cuba podría ser el próximo país. “Si viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado”, declaró Marco Rubio, secretario de Estado, en la conferencia de prensa en Mar-a-Lago tras la captura del Sr. Maduro. Rubio, cubanoamericano de segunda generación originario de Miami, ha sido un incansable defensor del fin del régimen comunista en Cuba. Cuba, afirmó Trump, “será un tema del que acabaremos hablando”.

Hoy en día, es más vulnerable a las presiones externas para un cambio de régimen que en cualquier otro momento desde principios de la década de 1990, cuando su benefactor, la Unión Soviética, se derrumbó y la isla entró en un “Período Especial” de ajuste fiscal. Durante un tiempo, Venezuela, rica en petróleo, ayudó a mantener a flote a Cuba. Pero en los últimos años, la mala gestión de la industria petrolera venezolana y las sanciones internacionales provocaron una caída de casi tres cuartas partes de los envíos a Cuba, de más de 100.000 barriles diarios (b/d) en 2021 —alrededor del 80% de sus necesidades internas— a 16.000 b/d en 2025.

Cuba ya se encontraba en dificultades cuando la COVID-19 retrasó su industria turística, que había comenzado a prosperar después de que Barack Obama normalizara las relaciones con Cuba en 2015. La repentina pérdida de ingresos extranjeros provocó un colapso de los servicios básicos. La producción de alimentos se redujo drásticamente debido a la falta de efectivo para fertilizantes y maquinaria agrícola, agravada por los controles de precios que dejaron a los agricultores sin incentivos para producir. La recolección de basura se ha convertido en la principal queja popular, ya que montañas de desechos se pudren en las calles. Los cortes de electricidad diarios, resultado de los desgastados generadores diésel de la era soviética y la escasa importación de petróleo, hacen que la vida en la isla sea una miseria.

La periodista cubana independiente Yoani Sánchez informó esta semana que altos funcionarios fueron advertidos en reuniones de alto nivel a finales de 2025 de que “el Estado ya no puede proporcionar a muchas entidades ni siquiera los recursos mínimos que necesitan para seguir operando”.

Funcionarios cubanos han pedido la condena internacional de la operación estadounidense “criminal” para secuestrar a Maduro. Sin embargo, a medida que se revelan más detalles del ataque, es difícil determinar qué régimen tiene más motivos de duelo. La operación fue un rotundo fracaso del pregonado aparato militar, de inteligencia y seguridad cubano, que se decía protegía al líder venezolano. Cuba afirma que 32 de sus soldados y agentes de seguridad murieron combatiendo el ataque estadounidense. Si bien las Fuerzas Especiales de EEUU encontraron cierta resistencia, no reportaron víctimas mortales.

Es probable que las consecuencias transformen las relaciones entre Venezuela y Cuba, incluyendo los aún vitales envíos de petróleo. “Si se reconfiguran las relaciones de Venezuela con Estados Unidos, la relación de Venezuela con Cuba podría convertirse en moneda de cambio”, afirma Pavel Vidal, economista cubano de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. “Sin Venezuela como aliado, el país corre el riesgo de quedar en una especie de vacío geopolítico, con un aislamiento financiero mucho mayor, con consecuencias sociales inimaginables”.

A cambio de combustible, La Habana envió durante décadas brigadas médicas a Venezuela, así como oficiales militares y de inteligencia que habían perfeccionado sus habilidades durante décadas de espionaje a su propio pueblo. Si, como afirma Trump, planea “gobernar” Venezuela durante un período de transición (aunque no está claro a qué se refiere con “gobernar” Venezuela), la sucesora de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez (quien juramentó el 5 de enero), bien podría verse obligada a despedir a los asesores militares cubanos restantes. A pesar de su incapacidad para proteger a Maduro, es posible que se les eche de menos, lo que deja a Rodríguez más expuesta a las luchas internas y a las amenazas de Trump de un destino “peor que el de Maduro” si no coopera.

La principal preocupación de Cuba es el petróleo. La Sra. Rodríguez también es ministra de Energía de Venezuela. Aunque aparentemente está ideológicamente alineada con Cuba, los diplomáticos afirman que se le estaba agotando la paciencia ante la falta de gratitud de Cuba y su incapacidad para pagar por su combustible barato. Si Venezuela corta el suministro de petróleo a Cuba, “es difícil imaginar que un aliado extranjero llene ese vacío”, dijo Ricardo Torres, economista cubano de la American University en Washington.

“Me imagino que el Partido Comunista [cubano] está sumamente preocupado”, afirma Scott Hamilton, subdirector de la embajada de Estados Unidos en La Habana de 2015 a 2018. Cuba también recibe petróleo de México y Rusia. Pero con Venezuela bajo el yugo de Trump, “la aparente cuarentena en torno a Venezuela y la probable presión sobre México sugieren que Cuba podría haberse quedado finalmente sin petróleo y sin hadas madrinas”, añadió Hamilton.

Ni Rusia ni Irán parecen capaces de cubrir la escasez de petróleo. Sin embargo, Rusia es probablemente la mayor esperanza de Cuba para un salvavidas en términos generales. Ambos países han intensificado su cooperación militar y económica en los últimos años; han firmado acuerdos de defensa y buques de guerra rusos han atracado en La Habana. En 2024, dos años después de que Rusia invadiera Ucrania, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, deseó a Rusia “éxito en la ejecución de la operación militar especial”. Ambos países han firmado acuerdos comerciales, y la inversión rusa en la extracción de petróleo y la agricultura en Cuba se ha expandido. El enredo de Rusia con Cuba, más que cualquier otra cosa, podría mantener a raya a Trump. Eso, presumiblemente, es lo que el régimen espera ahora.

A pesar de todos los problemas de Cuba y la nueva y amenazante imagen de Trump, las expectativas de la población exiliada en Miami se ven empañadas por seis décadas de decepción. “Claro, Cuba está en crisis”, dice Yenier Romero, un barbero de 42 años que abandonó la isla en 2022, mientras corta el pelo a sus clientes en el barrio de La Pequeña Habana de Miami. “Pero lo único que nos enseñaron fue a sobrevivir con nada”.

Pero la esperanza, al parecer, nunca murió. “Aquí nadamos en una espesa sopa de nostalgia”, dijo Joe García, un cubanoamericano nacido en Miami y ex miembro del Congreso de los Estados Unidos. “Llevamos la idea de algún tipo de justicia al final, de que el comunismo no triunfó, de que nunca nos rendimos en la lucha, de que la gente todavía intenta encontrar la manera de devolver la libertad a Cuba”.

