Ucrania lucha por encontrar asideros ante el ataque masivo de Rusia

Zelensky grabó un video desafiante desde las afueras de Kupiansk tras el reciente contraataque ucraniano (Reuters)

El 12 de diciembre, los mapas de situación alrededor de la importante ciudad ferroviaria de Kupiansk, en el noreste de Ucrania, pasaron de rojo a azul. DeepState, un observador de la guerra, explicó el cambio: un exitoso contraataque ucraniano había liberado la mayor parte de la ciudad, dejando rodeados a algunos grupos de rusos.

Después del mediodía se produjo un nuevo giro dramático, cuando Volodimir Zelensky publicó un vídeo selfie desde las afueras de la ciudad.

A apenas un kilómetro de las posiciones enemigas, y solo unas semanas después de que Vladimir Putin declarara la ciudad como suya, el presidente ucraniano desafió las afirmaciones del Kremlin de que estaba ganando la guerra. “Hablaron mucho de Kupiansk. Ahora vemos la verdad por nosotros mismos”.

Gran parte de la operación de Kupiansk sigue siendo secreta. En parte, porque aún está en curso. Quizás 200 defensores rusos permanecen aislados en los sótanos de la ciudad. Pero también porque Ucrania mantiene en secreto los métodos que espera que le ayuden a recuperar la ventaja en otros frentes.

Kupiansk cambió de manos tras un contraataque ucraniano que aisló a grupos rusos (Reuters)

Los participantes se niegan a revelar cómo eludieron los ojos que todo lo ven y las zonas de muerte del campo de batalla moderno. “Hay juegos de guerra y diferentes cursos de acción, pero son cosas que el enemigo no debe saber”, afirma Ihor Obolensky, comandante del cuerpo de Khartiia, que desarrolló el plan operativo original. “Por encima de todo, se trata de pensar de forma creativa, de sentir al enemigo, de percibir su ritmo”.

El contraataque de Kupiansk se concibió como respuesta a la creciente presión rusa a finales del verano. Las primeras fases de la operación para liberar la ciudad comenzaron ya el 24 de agosto, día de la independencia de Ucrania.

Sin embargo, a mediados de septiembre, la situación se volvió crítica, ya que las tropas rusas cruzaron el río Oskil, que atraviesa la ciudad, ocuparon el centro de la misma y amenazaron a un grupo mucho más numeroso de fuerzas ucranianas al sur.

Refuerzos ucranianos lograron frenar la amenaza rusa al sur mediante una contraofensiva coordinada (AP Foto/Vadim Ghirda, Archivo)

El 21 de septiembre, un grupo de trabajo liderado por Khartiia, la 92.ª brigada y el regimiento Código 9.2, una unidad de asalto de élite, inició la contraofensiva total.

Durante octubre y noviembre, el grupo empujó lentamente a los rusos hacia el otro lado del río. Tomaron el control de dos pueblos al norte, cortando eficazmente las rutas de suministro. Rusia intentó reforzar a sus tropas rodeadas a través de un oleoducto en desuso, sin saber que las armas ucranianas habían establecido el control sobre el punto de salida.

El oleoducto se convirtió en una trampa mortal, ya que Ucrania destruía todo lo que salía de él. “Todos los días enviaban un pelotón, dice Ihor Raikov, jefe de las fuerzas de drones de Khartiia. ”Un pelotón al día son mil hombres al mes”.

El contraataque de Kupiansk es uno de los pocos puntos positivos para Ucrania. En otros lugares, Rusia sigue aprovechando su ventaja en hombres y material.

El presidente ucraniano resaltó el éxito del contraataque mostrando presencia en la ciudad clave (Reuters)

El avance es lento y sangriento, y los rusos no han logrado romper el cerco. Sin embargo, las defensas ucranianas están retrocediendo más rápido que en cualquier otro momento desde el inicio de la guerra. Una fuente de inteligencia ucraniana afirmó que el quinto ejército ruso se encuentra ahora “varias semanas” por delante de su plan operativo, avanzando hacia el oeste cerca de la ciudad de Huliaipole, en la provincia de Zaporizhia.

La defensa de Pokrovsk y su ciudad satélite de Myrnohrad, que ha durado 22 meses, también está llegando a un amargo final. Rusia ha reunido allí 160.000 soldados y sigue avanzando. La situación en Myrnohrad (población antes de la guerra: 50 000 habitantes) se ha vuelto especialmente grave.

Myrnohrad enfrenta una situación especialmente grave tras el avance ruso en la zona (Reuters)

En la última rotación de tropas ucranianas a mediados de noviembre, las fuerzas rusas ya estaban a punto de rodear la ciudad. Un marine de la 38.ª Brigada afirmó que su unidad entró solo después de que otras dos se negaran. “Alguien tenía que hacer el trabajo”. A principios de diciembre, la ciudad estaba prácticamente rodeada, sin rutas seguras para salir y sin órdenes de retirada.

Fuentes militares ucranianas afirman que varios cientos de soldados seguían atrapados a mediados de diciembre, muchos de ellos refugiados bajo tierra ante la amenaza de las bombas planeadoras rusas. Algunos están desaparecidos. “Hay heridos y no se les puede evacuar”, dijo un familiar de uno de los desaparecidos. “La gente espera un milagro”.

Una situación igualmente sombría se está desarrollando en Siversk, una pequeña ciudad minera de la provincia de Donetsk. Debido a su ubicación en terreno elevado, Siversk había servido como puesto avanzado ucraniano, bloqueando el avance ruso hacia Sloviansk y Kramatorsk, las ciudades más grandes de la provincia que aún permanecen bajo control de Ucrania.

Siversk perdió su papel defensivo clave tras el avance ruso en diciembre (Reuters)

En la segunda semana de diciembre, las fuerzas rusas avanzaron rápidamente para ganar un importante punto de apoyo. Un alto oficial ucraniano, que habló de forma anónima y nerviosa, dijo que se podrían haber mantenido posiciones clave si se hubieran liberado las reservas. Pero no fue así.

“Si ahora se rompe la línea, no será un revés local”, dijo. “Siversk es solo la primera ficha de dominó. Creará una cadena de pánico”. A mediados de diciembre, Rusia parecía controlar la mayor parte de la ciudad, y algunas tropas ya habían avanzado más allá de ella.

La caída de Siversk puede crear una cadena de retrocesos, según fuentes militares ucranianas (Reuters)

Un segundo factor es la creciente competencia de Rusia en la guerra con drones. Nuevas unidades de drones bien financiadas, incluida la agrupación conocida como Rubikon, están atacando la logística ucraniana en la retaguardia del frente.

En algunas zonas de la línea del frente, cuenta con muchos más drones que pueden operar a mayores distancias, lo que significa que puede buscar y eliminar primero a los operadores de drones ucranianos. Las bajas entre los operadores de drones y otras personas en la retaguardia son ahora más elevadas que entre la infantería del frente, lo que supone un notable cambio con respecto al inicio de la guerra.

Pero las condiciones locales son un tercer factor. No todos los comandantes están tan unidos como el Sr. Obolensky. En el eje de Pokrovsk, por ejemplo, el mando ha sufrido durante mucho tiempo problemas de coordinación.

Cuando las fuerzas rusas se encuentran con una defensa coherente y sistemática, se detienen, dijo un comandante de una unidad de drones de élite ucraniana que participó en el ataque a Kupiansk. “En la guerra moderna, los números por sí solos no deciden nada”.

El ataque a Kupiansk surgió como respuesta directa a la presión rusa en el noreste ucraniano (Reuters)

El avance ruso está claramente diseñado para proyectar confianza en un momento delicado de las negociaciones. Puede que esté funcionando, pero no es barato. Ucrania estima que Rusia está sufriendo más de 1000 bajas al día, entre muertos y heridos. Aun así, una fuente de inteligencia ucraniana afirma que la ofensiva puede continuar durante varios meses más.

Los ucranianos creen que Rusia acabará perdiendo su actual nivel de dominio, pero no antes de febrero. Hasta entonces, planea presionar todo lo posible, apoderarse de todo el territorio que pueda y debilitar a Ucrania mientras continúan las negociaciones.

Los aliados occidentales de Ucrania esperan que esta pueda aguantar hasta entonces, impidiendo que Rusia obtenga grandes avances y demostrando su capacidad para luchar. Antes de que los mapas de Kupiansk pasaran de rojo a azul, muchos temían que eso fuera pedir demasiado.

Pero ese éxito táctico demostró que la fuerza de Ucrania es a veces más profunda de lo que parece. “Para el público, todo cambió con la actualización del mapa”, dice Raikov, de Khartiia. “No mentimos. Estamos bajo presión. Pero hemos demostrado que cuando estamos organizados, podemos vencerlos”.

(The Economist)