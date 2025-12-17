Estados Unidos le da a Ucrania motivos para tener esperanza

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reúnen en la cancillería en Berlín, Alemania (AP/Markus Schreiber)

¿Alto el fuego navideño en Ucrania? El canciller alemán, Friedrich Merz, lo espera. Y las palabras optimistas de los líderes europeos y ucranianos, así como de los negociadores estadounidenses, tras dos días de conversaciones en Berlín, hicieron que la posibilidad pareciera un poco más cercana. Anunciaron un acuerdo sobre un paquete de garantías de seguridad similares a las de la OTAN y apoyo económico para Ucrania una vez que cesen los combates. Sin embargo, muchos detalles son confusos y la mayoría requiere mucha más negociación. Fundamentalmente, las propuestas aún no se han presentado a Rusia, que sin duda se opondrá a muchas de ellas. De hecho, nadie sabe si Vladimir Putin, el líder ruso, está siquiera interesado en poner fin a su ofensiva, que ya lleva casi cuatro años.

Para Ucrania, el dilema sigue siendo el mismo. No puede aceptar ceder territorio en un acuerdo de alto el fuego sin garantías de seguridad férreas. Sin embargo, cuanto más sólidas sean las garantías, más probable es que Rusia las rechace. Ucrania y sus aliados europeos pueden estar entusiasmados con el cambio de rumbo de la administración Trump, pero cuando Estados Unidos reduce su distancia con Europa, amplía la suya con Rusia. Y, de todos modos, es difícil ver el valor de las garantías de seguridad de un Estados Unidos que ha declarado y demostrado constantemente que no irá a la guerra por Ucrania contra Rusia.

Al menos en el plano diplomático, las conversaciones en Berlín representan un avance. Para Volodimir Zelensky, el asediado líder de Ucrania, un consenso más estrecho entre sus aliados occidentales fue un alivio después de semanas en las que el presidente Donald Trump pareció culpar a Ucrania por el fracaso de la diplomacia y criticó a los aliados europeos por su “decadencia”. Ahora, dijo Zelensky, “hemos llegado a un acuerdo en el 90% de los temas”. Si Putin rechaza los nuevos términos, añadió esperanzado, se arriesga a la ira del presidente estadounidense: “Creo que Estados Unidos lo presionará con sanciones y nos dará más armas”.

Por su parte, Trump se mostró inusualmente optimista. “Creo que ahora estamos más cerca que nunca”. Zelensky y los líderes europeos hablaron de una “fuerte convergencia”. En las primeras operaciones, el petróleo cayó por debajo de los 60 dólares por barril por primera vez desde mayo, en parte por la esperanza de que pronto llegara más petróleo ruso al mercado.

El acuerdo sobre las líneas generales de las garantías de seguridad para Ucrania fue negociado entre los europeos y dos enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, compañero de golf y yerno del presidente, respectivamente. Los funcionarios estadounidenses describieron las garantías como “de primera calidad”, aunque los detalles son escasos.

Ucrania no será admitida en la OTAN, pero Estados Unidos y los países europeos ofrecerían una promesa que refleja el Artículo 5 de la OTAN, que sostiene que un ataque armado contra un aliado es un ataque contra todos. Para darle credibilidad, el Sr. Trump aparentemente está listo para presentar la garantía al Senado, aunque los funcionarios no especificaron si se trataría de un tratado o una resolución menos vinculante.

En caso de un futuro ataque ruso, los líderes europeos afirmaron que la respuesta occidental “podría incluir fuerza armada, inteligencia y asistencia logística, así como acciones económicas y diplomáticas”. Estas medidas distan mucho de considerar a Ucrania como un aliado de pleno derecho. Mientras que los países de la OTAN participan en despliegues, ejercicios y planificación conjuntos, los funcionarios estadounidenses afirmaron que no habría tropas estadounidenses sobre el terreno. La pregunta es qué grado de apoyo están realmente dispuestos a ofrecer. Los estadounidenses afirmaron que habría amplias disposiciones para supervisar el alto el fuego y “desconcentrar” a las fuerzas rivales para evitar enfrentamientos. Los funcionarios europeos afirmaron —o quizás solo esperan— que la misión estaría liderada por Estados Unidos.

Ucrania obtiene así lo que, a lo sumo, parece una garantía de segunda categoría. Según el esquema, podría mantener sus fuerzas armadas con su dotación actual de 800.000 hombres. Contarían con el apoyo de una “coalición de voluntarios” europea, respaldada de forma aún indefinida por Estados Unidos. El objetivo sería “ayudar a la regeneración de las fuerzas ucranianas, a la seguridad de sus cielos y a la seguridad marítima, incluso operando dentro de Ucrania”. Se espera que oficiales militares discutan más detalles en los próximos días, posiblemente en Miami.

En el ámbito económico, se implementaría un paquete de apoyo para garantizar un futuro brillante y próspero para Ucrania, así como la posibilidad de unirse a la UE, según afirman funcionarios estadounidenses. El plan financiero está siendo elaborado por el Banco Mundial y un equipo pro bono de BlackRock, la gestora de activos más grande del mundo, con una amplia financiación de países europeos.

No está claro hasta qué punto podría utilizar los activos rusos congelados. La UE ha inmovilizado indefinidamente activos por valor de 210 000 millones de euros (247 000 millones de dólares). Sus líderes se reunirán el jueves para debatir el uso de los fondos para un “préstamo de reparaciones”, con un valor de unos 90 000 millones de euros para finales de 2027, destinado a financiar a Ucrania. Kaja Kallas, responsable de política exterior de la UE, afirmó que alcanzar un acuerdo era “cada vez más difícil” debido a las objeciones de Bélgica, donde se encuentran la mayor parte de los fondos, y a un creciente grupo de miembros disidentes, impulsado en parte por las objeciones estadounidenses.

Ucrania presiona a Europa para que utilice los activos rusos. “Los rusos no cuentan sus propias muertes, pero sí cuentan cada dólar y cada euro que pierden”, declaró Zelensky ante el parlamento neerlandés el 16 de diciembre. Estuvo en La Haya para el lanzamiento de otra posible fuente de financiación: una comisión internacional donde se puedan presentar reclamaciones contra Rusia por daños en Ucrania. Pero Estados Unidos está mucho menos dispuesto a que Rusia pague. Una versión inicial del plan de paz estadounidense incluía disposiciones para utilizar parte de los activos rusos en proyectos económicos bilaterales. Y los funcionarios estadounidenses afirmaron que la última versión busca garantizar que “Rusia se reincorpore a la economía global”.

La cuestión más delicada se refiere a la exigencia rusa de que Ucrania entregue toda la región del Donbás, incluidas las partes que aún controla. Funcionarios estadounidenses han sugerido convertir estas tierras en una “zona económica libre”. El Sr. Zelensky insistió en que Ucrania no cederá su soberanía sobre ellas y que cualquier retirada ucraniana de las zonas fortificadas del Donbás debe ir acompañada de una retirada militar rusa.

Los señores Witkoff y Kushner parecen convencidos de que los acuerdos comerciales garantizarán la paz futura y de que Rusia aceptará las garantías de seguridad en un acuerdo final. “No existen aliados ni enemigos permanentes”, insiste un funcionario estadounidense. Este lenguaje, destinado a fomentar la esperanza de paz, podría, en cambio, ahondar las sospechas: ¿está ahora Trump menos comprometido con sus aliados europeos y más decidido a apoyar a Rusia? Al fin y al cabo, sus funcionarios afirman que las garantías “no estarán sobre la mesa para siempre”.

Tras reflexionar, los pronunciamientos de los líderes en Berlín parecen demasiado optimistas. Las garantías de seguridad para Ucrania dependen de despliegues no especificados por parte de países europeos con pocas tropas disponibles, posiblemente liderados por un Estados Unidos cuya disposición a defender a Ucrania en caso de nuevos ataques es cuestionable. Las promesas que imitan el Artículo 5 de la OTAN tienen menos significado en un mundo donde el compromiso de Estados Unidos con la propia OTAN es ambivalente. La fuente de la financiación prevista para la reconstrucción de Ucrania no está clara. En cuanto al territorio, el mayor logro es que los enviados estadounidenses, que recientemente presentaron propuestas que, de hecho, reconocerían la soberanía rusa sobre los territorios ocupados, parecen dispuestos a aceptar una propuesta que no la reconoce.

Sin embargo, la pelota está ahora de nuevo en la cancha de Rusia. Algunos creen que Putin podría embolsarse concesiones territoriales si cree que esto dividirá a Ucrania y a Estados Unidos del resto de la OTAN. Otros creen que eso está fuera de su alcance. “De ninguna manera acepta garantías de seguridad ni la presencia de fuerzas de la OTAN en Ucrania”, afirma Ivo Daalder, ex embajador estadounidense ante la OTAN. “Se trata de complacer a Trump, no de llegar a un acuerdo real”.

En la Primera Guerra Mundial, la tregua navideña entre los soldados alemanes y aliados en el invierno de 1914 duró poco. En Ucrania, es posible que no existiera.

