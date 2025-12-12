Wall Street se entusiasma por las fusiones bancarias (Bloomberg)

Durante la mayor parte de las últimas dos décadas, los banqueros han estado esperando una recuperación de las fusiones y adquisiciones en su propio sector. Sus esperanzas se han visto frustradas, entre otras cosas, por la regulación, los tipos de interés y las crisis económicas. Ahora, sin embargo, podrían estar a punto de ver cumplido su deseo.

Estados Unidos cuenta con alrededor de 3.800 bancos comerciales, una cifra que ha disminuido de forma constante desde los 12.300 de 1990, pero que sigue siendo mucho mayor que en otros países ricos. Este año, la presión para fusionarse y aprovechar las ventajas de la escala ha aumentado, al tiempo que se han reducido los obstáculos regulatorios y financieros. En lo que va de 2025, se han anunciado operaciones bancarias por valor de unos 47.000 millones de dólares, más del doble que en 2023 y 2024 juntos. Y el ritmo se está acelerando: octubre fue el mes con mayor volumen de operaciones desde 2019.

¿A qué se debe este entusiasmo? Según Gartner, un grupo de investigación, se espera que los bancos y las empresas de inversión aumenten su gasto en tecnología de 760.000 millones de dólares este año a 1,1 billones de dólares en 2029, a medida que modernizan sus sistemas y experimentan con inteligencia artificial. JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, invirtió alrededor de 18.000 millones de dólares este año en diversas formas de tecnología. “La banca minorista está siguiendo el mismo camino que cualquier producto mercantilizado. Se trata de tecnología, alcance y marca”, afirma Richard Ramsden, del banco Goldman Sachs. “Ser más grande te da esa ventaja competitiva”.

Al mismo tiempo, las fusiones se están simplificando. Un aumento repentino de los tipos de interés, a partir de 2022, dejó a los bancos con cuantiosas pérdidas en papel sobre activos a largo plazo, lo que hizo que estas instituciones fueran menos atractivas para los posibles compradores. Sin embargo, en los últimos tres años, en condiciones más favorables, las pérdidas no realizadas sobre tenencias de valores se han reducido a la mitad, hasta los 337.000 millones de dólares. En noviembre, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FCSB) introdujo un importante ajuste a las normas que rigen la compra de préstamos. Los bancos ya no tendrán que contabilizar dos veces el riesgo de pérdidas crediticias al comprar otro prestamista.

Esta es solo una parte de una revolución regulatoria más amplia. Travis Hill, director interino de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), está a punto de ser confirmado como presidente permanente. Si logra el nombramiento, la administración Trump habrá nombrado a un grupo completo de reguladores favorables a los bancos. Los requisitos de capital para las entidades de crédito más importantes ya se están flexibilizando. Los analistas de Jefferies, un banco de inversión, prevén una normativa más flexible en general, lo que, según estiman, liberará 2,6 billones de dólares en capacidad de préstamo, equivalente al 16% del total de activos bancarios estadounidenses, lo que facilitará las adquisiciones.

Un par de operaciones en octubre demuestran el entusiasmo de Wall Street. Fifth Third Bank y Huntington Bancshares, dos entidades crediticias con sede en Ohio, invirtieron 10.900 millones de dólares y 7.400 millones de dólares, respectivamente, en bancos más pequeños. Se trata de sumas considerables, pero lo más interesante fue que cada operación impulsó a la institución por encima de los 250.000 millones de dólares en activos, donde el escrutinio regulatorio se vuelve más riguroso. En los últimos años, los bancos se han mantenido por debajo de la marca, evitando las complicaciones, incluso si eso implicaba evitar también la escala. Ahora confían cada vez más en que los reguladores no los pondrán en apuros.

La velocidad con la que se cierran las operaciones es otro motivo de entusiasmo. Nicholas Holowko, analista bancario de UBS, destaca la fusión de 9000 millones de dólares anunciada en julio entre Pinnacle Financial Partners y Synovus, dos bancos del Sur, que fue aprobada por los reguladores en menos de cinco meses y medio, la aprobación más rápida para su tamaño desde la crisis financiera mundial de 2007-2009. Según Mike Mayo, analista bancario de Wells Fargo, este ritmo es bastante típico de la reciente explosión de operaciones.

Los ejecutivos bancarios se centran en las ganancias derivadas de la escala, en lugar de preocuparse por la posibilidad de problemas. ¿Podría algo afectar su estado de ánimo? Este año ha habido períodos de preocupación sobre la salud de los préstamos corporativos estadounidenses. Sin embargo, quizás más preocupante sería un cambio en la temperatura política. Las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026 no provocarán un cambio de reguladores. Sin embargo, podrían modificar la composición de los legisladores que supervisan el sector, incluyendo el poderoso comité de servicios financieros de la Cámara de Representantes, e indicar que es probable que se implemente una regulación más estricta en el futuro.

Los directores ejecutivos se muestran inevitablemente evasivos cuando se les pregunta sobre posibles fusiones. Los potenciales compradores se quejan de que los bancos más pequeños están demasiado valorados, intentando rebajar los precios. Los potenciales vendedores son aún más reacios a darse a conocer, buscando evitar la percepción de que están en dificultades. Por ahora, cada bando está desempeñando su papel a la perfección. Pero incluso si hay una victoria aplastante de los demócratas en 2026, los banqueros tendrán un año antes de que los nuevos legisladores ocupen sus escaños, y tres años hasta que un nuevo presidente pueda endurecer el escrutinio del sector. Los destinos regulatorios, financieros y tecnológicos están alineados. Los banqueros de inversión harían bien en recuperar el sueño durante las fiestas; el próximo año podría ser ajetreado.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.