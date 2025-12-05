Kirguistán está perdiendo su condición de única democracia de Asia Central (EFE/IGOR KOVALENKO)

Kirguistán solía ser una excepción en Asia Central: la única democracia en una región gobernada por dictadores, aunque con defectos. Esto está dejando de ser así rápidamente. Retrocedió un poco más hacia la media el 30 de noviembre, cuando unas elecciones parlamentarias dieron la victoria a los candidatos leales a Sadyr Japarov, el presidente cada vez más autoritario. Esto le ayudará a consolidar el poder mientras aspira a un segundo mandato.

El Sr. Japarov asumió la presidencia de forma dramática hace cinco años. Tras la compra generalizada de votos que empañaron las elecciones de 2020, los ciudadanos salieron a las calles y pronto derrocaron al presidente. En medio del caos, los aliados del Sr. Japarov lo sacaron de la prisión, donde cumplía condena por secuestro, y lo instalaron como primer ministro. Se convirtió en presidente (en unas elecciones prácticamente limpias) unos meses después. Pero pronto emprendió una senda autoritaria. Ha prohibido medios de comunicación que se expresan abiertamente y encarcelado a opositores políticos. Destacadas figuras del partido opositor Socialdemócrata fueron arrestadas pocos días antes de las elecciones del fin de semana por presuntamente conspirar para fomentar protestas callejeras y derrocar al Sr. Japarov.

Las elecciones son su último paso en su intento de apoderarse del poder. A principios de este año, el parlamento aprobó una ley para volver al sistema de mayoría simple para sus 90 escaños, aparentemente para sanear la política impidiendo que los candidatos sobornaran para entrar en las listas de los partidos. Muchos kirguisos aplaudieron el cambio con la esperanza de que el nuevo sistema persuadiera a los legisladores a prestar al menos un poco de atención a sus intereses. Sin embargo, una campaña deslucida y las restricciones sobre lo que los candidatos podían decir en la campaña electoral dejaron a los votantes desanimados. La participación alcanzó la impresionante cifra del 36,9%.

El efecto será la disminución del papel de los partidos, ya que ya no tienen asegurados los escaños. Solo uno presentó candidatos. Otros contendientes eran nominalmente independientes, incluidos los aliados del Sr. Japarov. Esto dificultará que los rivales formen una base desde la cual desafiar al Sr. Japarov en las próximas elecciones presidenciales de 2027. Kirguistán, tras experiencias previas con regímenes autoritarios, había restringido la presidencia a un solo mandato. El Sr. Japarov eliminó el límite y transformó a Kirguistán de una democracia parlamentaria a una donde el presidente tiene la última palabra.

También está transformando el país de otras maneras. Hace dos años, rediseñó la bandera nacional para que el sol en su centro se pareciera menos a lo que él decía que era un girasol. En septiembre, renombró la capital regional, Manas, en honor a un poema épico kirguiso y su héroe epónimo, para “fortalecer la ideología nacional”. Aún más perjudicial, ha introducido una legislación inspirada en la ley rusa de “agentes extranjeros”, que exige que las ONG que reciben financiación del extranjero se registren como “representantes extranjeros”.

Sin duda, Vladimir Putin, presidente de Rusia, observa con regocijo la caída de Kirguistán en el autoritarismo. Bajo el liderazgo de Japarov, Kirguistán es un “socio confiable”, afirmó Putin durante una visita reciente. Esta confiabilidad incluye ayudar a Rusia a evadir las sanciones, por lo que varios bancos y plataformas de intercambio de criptomonedas kirguisas también están sujetos a sanciones occidentales. El precio ha merecido la pena. El incumplimiento de las sanciones ha ayudado a la economía kirguisa a crecer aproximadamente un 9% anual desde la invasión rusa de Ucrania, más del doble de la tasa registrada en el lustro anterior a la pandemia. Este auge es una de las razones por las que Japarov mantiene su popularidad.

La otra es que, tras tres revoluciones en dos décadas, incluida la que llevó al Sr. Japarov al poder, algunos votantes están dispuestos a tolerar la reducción de las libertades políticas como precio de la estabilidad. “La democracia no debería ser ruido, sino resultados”, afirma Edil Baisalov, viceprimer ministro. El Sr. Japarov es más directo. “El Estado ahora es fuerte”, declaró al país antes de las elecciones. “De ahora en adelante, solo verán golpes de Estado en sus sueños”. Eso es tanto una promesa como una amenaza.

