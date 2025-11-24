The economist

Por qué los inversores son cada vez más fatalistas

Todo el mundo sabe que los precios de las acciones tienen un largo camino por recorrer. Aun así, salir ahora podría ser un error

Guardar
Un Corredor trabaja en la
Un Corredor trabaja en la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos (EFE/Justin Lane/ARCHIVO)

Las ventas de los chips más avanzados de Nvidia “son desorbitadas”, declaró Jensen Huang el 19 de noviembre, al anunciar los ingresos trimestrales más altos de su empresa. El director de la empresa más valiosa del mundo tenía mucho que celebrar. Recaudó 57.000 millones de dólares en el trimestre hasta octubre, con un margen de beneficio bruto superior al 70%, el sueño de cualquier inversor. Sin embargo, al día siguiente, el precio de las acciones de Nvidia cayó un 3%. Ahora está un 13% por debajo de su máximo de octubre.

En todos los mercados, el ánimo de los accionistas ha pasado del optimismo al fatalismo. Las acciones llevan años en alza, impulsadas por la esperanza de que la inteligencia artificial impulse las ganancias, esperanzas que la mayoría de los inversores profesionales consideran ahora demasiado optimistas. En el panorama general, la reciente ola de ventas es perfectamente soportable. Si bien el índice S&P 500 de las grandes empresas estadounidenses ha bajado un 4% desde su máximo en octubre, también ha subido un 84% desde su mínimo en 2022. Sin embargo, que las acciones caigan cuando las noticias son buenas es un indicio preocupante de que un largo mercado alcista podría estar finalmente perdiendo fuerza. Los operadores están nerviosos y la próxima semana estarán atentos a las señales de que la ola de ventas podría acelerarse.

Una luz roja ya está parpadeando: los mercados parecen inusualmente inseguros de cómo interpretar los nuevos desarrollos. La mañana después del informe de ganancias de Nvidia, por ejemplo, el precio de las acciones de la empresa subió casi un 5%, y el S&P 500 y el NASDAQ, un índice con gran peso tecnológico, también subieron, antes de que los tres comenzaran a deslizarse y cerraran en rojo. Mientras tanto, el VIX, que mide el rango en el que los operadores esperan que se mueva el S&P 500 y también se conoce como el “indicador del miedo” de Wall Street, estaba por todos lados.

Una lectura de 20 significa que dentro de un año los operadores creen que es probable que el índice de precios de las acciones esté en algún lugar entre un 20% por encima y un 20% por debajo de su nivel actual. En tiempos normales, esta estimación varía en no más de un punto porcentual o dos de un día para otro. El 20 de noviembre osciló de 19 a 28 en menos de tres horas. En otras palabras, los inversores ya no confían en que incluso resultados sorprendentes como los de Nvidia puedan seguir impulsando los precios de las acciones, dado que las valoraciones ya han aumentado hasta ahora.

Otra señal de alerta sería que los refugios habituales de los inversores se volvieran poco fiables. Es cierto que últimamente el dólar ha recuperado su papel de refugio y ha aumentado de valor (a diferencia de abril, tras el “Día de la Liberación” del presidente Donald Trump, cuando se desplomó junto con las acciones). Pero el precio del oro, una cobertura tradicional contra la volatilidad, alcanzó su máximo en octubre y ha caído un 7% desde entonces, sin apenas moverse durante las turbulencias de la semana pasada. El oro ha vivido los últimos años su propia racha alcista, con su máximo histórico en octubre, lo que ha suscitado la preocupación de que el metal precioso se encuentre en una burbuja. Si los inversores en activos supuestamente más riesgosos no pueden confiar en el oro para cubrir sus pérdidas, la próxima caída será realmente dolorosa.

El tercer mal presagio sería que se rompieran las correlaciones “normales” entre los precios de los diferentes activos. Justo ahora, Japón es el foco de tales preocupaciones. Su moneda, otro antiguo refugio, se desplomó en medio de la turbulencia de la semana pasada, incluso cuando los precios de las acciones asiáticas también cayeron y los costos de endeudamiento de Japón aumentaron. El rendimiento a diez años de los bonos del gobierno japonés alcanzó el 1,8% el 20 de noviembre, su nivel más alto desde 2008; el rendimiento a 30 años alcanzó el 3,4%, su nivel más alto histórico. Esta es exactamente la dinámica, que recuerda a los mercados emergentes, que aterrorizó a los inversores cuando se mostró en la moneda, las acciones y los bonos del Tesoro estadounidenses en la primavera. Si continúa, o peor aún, se extiende a otros mercados, los operadores comenzarán a entrar en pánico nuevamente.

Por ahora no lo son, a pesar de las crecientes amenazas a sus ganancias. Quizás se deba a que recuerdan el mayor desafío del auge de las puntocom: la gran cantidad de veces que los precios de las acciones se desplomaron antes de recuperarse y luego dispararse de nuevo. Entre principios de 1995 y el pico de la burbuja en 2000, el Nasdaq experimentó correcciones de máximo a mínimo de más del 10% en al menos 12 ocasiones distintas. Durante el mismo período, ofreció ganancias acumuladas de casi el 1100% a quienes mantuvieron la calma y se negaron a vender. Los inversores de hoy no pueden evitar preguntarse si la ola de ventas de la semana pasada podría acelerarse. También saben que, incluso si lo hace, salir ahora podría ser un error.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

Temas Relacionados

EconomistThe EconomistWall StreetInversionesS&P 500NASDAQEconomía

Últimas Noticias

Cómo los bancos clandestinos chinos se convirtieron en los mayores blanqueadores de dinero del mundo

Conectan a empresarios de China ricos, cárteles de la droga y piratas informáticos norcoreanos, sin que nadie se conozca.

Cómo los bancos clandestinos chinos

Los blogueros militantes rusos se enfrentan a su propio régimen

Criticar al ejército por no haber derrotado a Ucrania puede llevarte a la cárcel

Los blogueros militantes rusos se

¿Cómo evolucionará la defensa de Japón bajo el mandato de su nueva y agresiva líder?

Takaichi Sanae aboga por mayores presupuestos, mejores servicios de inteligencia y una industria armamentística más fuerte

¿Cómo evolucionará la defensa de

Cuba se dirige al desastre, a menos que su régimen cambie drásticamente

Se avecina una convulsión en un país cada vez más miserable

Cuba se dirige al desastre,

Están apareciendo grietas en la fachada dominante de OpenAI

¿Y qué pensar del optimismo de Nvidia?

Están apareciendo grietas en la
DEPORTES
La historia de Luciana Delabarba,

La historia de Luciana Delabarba, quien se convirtió en la máxima goleadora histórica de la Liga Femenina de básquet: “Nunca lo imaginé”

Fue campeón del mundo con Maradona y compartió una foto histórica: la frase de su última charla que le quedó “para toda la vida”

El enojo de Ariel Holan por el gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón de Rosario Central: “Una falta de respeto”

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

TELESHOW
Martín Fierro Latino 2025: los

Martín Fierro Latino 2025: los momentos que más dieron que hablar en la ceremonia de Miami

El gran regreso de Bandana para festejar sus 25 años de carrera: así fue su eufórica vuelta

Marcelo Polino fue homenajeado en el Martín Fierro Latino 2025: “Empecé de abajo y miren a dónde llegué”

La emoción de Esteban Mirol al ganar en el Martín Fierro Latino 2025: “Me convertí en el abuelo digital”

Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Honduras: los candidatos

Elecciones en Honduras: los candidatos cerraron sus campañas con acusaciones mutuas de fraude bajo la mirada de la UE, OEA y EEUU

Javier Argüello: “Somos mucho más que datos que pueden ser capturados en un sistema de almacenamiento”

Jan Kerouac, la hija rebelde de Jack Kerouac, vuelve a escena

La belleza de la semana: dos niñas leyendo

Mi hijo murió por fentanilo