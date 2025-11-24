Por qué los inversores son cada vez más fatalistas

Un Corredor trabaja en la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos (EFE/Justin Lane/ARCHIVO)

Las ventas de los chips más avanzados de Nvidia “son desorbitadas”, declaró Jensen Huang el 19 de noviembre, al anunciar los ingresos trimestrales más altos de su empresa. El director de la empresa más valiosa del mundo tenía mucho que celebrar. Recaudó 57.000 millones de dólares en el trimestre hasta octubre, con un margen de beneficio bruto superior al 70%, el sueño de cualquier inversor. Sin embargo, al día siguiente, el precio de las acciones de Nvidia cayó un 3%. Ahora está un 13% por debajo de su máximo de octubre.

En todos los mercados, el ánimo de los accionistas ha pasado del optimismo al fatalismo. Las acciones llevan años en alza, impulsadas por la esperanza de que la inteligencia artificial impulse las ganancias, esperanzas que la mayoría de los inversores profesionales consideran ahora demasiado optimistas. En el panorama general, la reciente ola de ventas es perfectamente soportable. Si bien el índice S&P 500 de las grandes empresas estadounidenses ha bajado un 4% desde su máximo en octubre, también ha subido un 84% desde su mínimo en 2022. Sin embargo, que las acciones caigan cuando las noticias son buenas es un indicio preocupante de que un largo mercado alcista podría estar finalmente perdiendo fuerza. Los operadores están nerviosos y la próxima semana estarán atentos a las señales de que la ola de ventas podría acelerarse.

Una luz roja ya está parpadeando: los mercados parecen inusualmente inseguros de cómo interpretar los nuevos desarrollos. La mañana después del informe de ganancias de Nvidia, por ejemplo, el precio de las acciones de la empresa subió casi un 5%, y el S&P 500 y el NASDAQ, un índice con gran peso tecnológico, también subieron, antes de que los tres comenzaran a deslizarse y cerraran en rojo. Mientras tanto, el VIX, que mide el rango en el que los operadores esperan que se mueva el S&P 500 y también se conoce como el “indicador del miedo” de Wall Street, estaba por todos lados.

Una lectura de 20 significa que dentro de un año los operadores creen que es probable que el índice de precios de las acciones esté en algún lugar entre un 20% por encima y un 20% por debajo de su nivel actual. En tiempos normales, esta estimación varía en no más de un punto porcentual o dos de un día para otro. El 20 de noviembre osciló de 19 a 28 en menos de tres horas. En otras palabras, los inversores ya no confían en que incluso resultados sorprendentes como los de Nvidia puedan seguir impulsando los precios de las acciones, dado que las valoraciones ya han aumentado hasta ahora.

Otra señal de alerta sería que los refugios habituales de los inversores se volvieran poco fiables. Es cierto que últimamente el dólar ha recuperado su papel de refugio y ha aumentado de valor (a diferencia de abril, tras el “Día de la Liberación” del presidente Donald Trump, cuando se desplomó junto con las acciones). Pero el precio del oro, una cobertura tradicional contra la volatilidad, alcanzó su máximo en octubre y ha caído un 7% desde entonces, sin apenas moverse durante las turbulencias de la semana pasada. El oro ha vivido los últimos años su propia racha alcista, con su máximo histórico en octubre, lo que ha suscitado la preocupación de que el metal precioso se encuentre en una burbuja. Si los inversores en activos supuestamente más riesgosos no pueden confiar en el oro para cubrir sus pérdidas, la próxima caída será realmente dolorosa.

El tercer mal presagio sería que se rompieran las correlaciones “normales” entre los precios de los diferentes activos. Justo ahora, Japón es el foco de tales preocupaciones. Su moneda, otro antiguo refugio, se desplomó en medio de la turbulencia de la semana pasada, incluso cuando los precios de las acciones asiáticas también cayeron y los costos de endeudamiento de Japón aumentaron. El rendimiento a diez años de los bonos del gobierno japonés alcanzó el 1,8% el 20 de noviembre, su nivel más alto desde 2008; el rendimiento a 30 años alcanzó el 3,4%, su nivel más alto histórico. Esta es exactamente la dinámica, que recuerda a los mercados emergentes, que aterrorizó a los inversores cuando se mostró en la moneda, las acciones y los bonos del Tesoro estadounidenses en la primavera. Si continúa, o peor aún, se extiende a otros mercados, los operadores comenzarán a entrar en pánico nuevamente.

Por ahora no lo son, a pesar de las crecientes amenazas a sus ganancias. Quizás se deba a que recuerdan el mayor desafío del auge de las puntocom: la gran cantidad de veces que los precios de las acciones se desplomaron antes de recuperarse y luego dispararse de nuevo. Entre principios de 1995 y el pico de la burbuja en 2000, el Nasdaq experimentó correcciones de máximo a mínimo de más del 10% en al menos 12 ocasiones distintas. Durante el mismo período, ofreció ganancias acumuladas de casi el 1100% a quienes mantuvieron la calma y se negaron a vender. Los inversores de hoy no pueden evitar preguntarse si la ola de ventas de la semana pasada podría acelerarse. También saben que, incluso si lo hace, salir ahora podría ser un error.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.