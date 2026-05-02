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Los Emiratos Árabes Unidos redoblan su apuesta por Israel y Estados Unidos

Las consecuencias de la salida del país de la OPEP

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La bandera nacional de los Emiratos Árabes Unidos ondea frente a la Gran Mezquita Sheikh Zayed (Europa Press)
La bandera nacional de los Emiratos Árabes Unidos ondea frente a la Gran Mezquita Sheikh Zayed (Europa Press)

¡Por fin saltó! Durante años, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se resistieron a las restricciones que conllevaba la pertenencia a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Incluso amenazaron con abandonarla; y el 27 de abril, en medio de una guerra, se retiraron abruptamente.

Esto plantea dos tipos de interrogantes. El primero, directo, se refiere al futuro de la OPEP. El segundo, más complejo, concierne a la seguridad en una región del mundo sacudida por la guerra con Irán. A pesar de todos los problemas que Estados Unidos e Israel causaron a los Emiratos Árabes Unidos con su campaña inconclusa, el abandono de la OPEP por parte de los EAU ha enviado una señal inequívoca de que permanecen en su bando. Si bien esto puede complacer al presidente Donald Trump, representa una afrenta para el resto del Golfo, y especialmente para Arabia Saudita

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Los emiratíes tienen buenas razones para abandonar la OPEP. En los próximos años, pretenden aumentar la producción de petróleo, de 3,6 millones de barriles diarios a 5 millones. Otros miembros prefieren intentar mantener alto el precio del petróleo; los emiratíes buscan aumentar la producción.

¿Significa esto que la OPEP está muriendo? Quizás lentamente. La salida de los Emiratos Árabes Unidos supone otro golpe para una organización ya debilitada. Otros miembros, como Venezuela, podrían seguir su ejemplo. Sin embargo, los saudíes, que de hecho lideran la organización, restaron importancia a la noticia. Los emiratíes solían incumplir las cuotas de producción, y los miembros restantes, junto con aliados como Rusia, seguirán representando alrededor del 40% de la producción mundial de petróleo. Incluso podría ser más fácil mantener la disciplina sin el elemento problemático en su interior. En cualquier caso, la OPEP volverá a tener relevancia solo después de la guerra, cuando un exceso de oferta mundial de petróleo sea nuevamente posible.

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La geopolítica cobra mayor relevancia. La noticia de la decisión de los Emiratos Árabes Unidos fue recibida con júbilo en Israel. Allí, la población se alegra de cualquier cosa que debilite a Irán, país que permanece dentro del cártel. La retirada de los Emiratos Árabes Unidos sugiere su deseo de estrechar las relaciones con el Estado judío. Ambos gobiernos, firmantes de los Acuerdos de Abraham, comparten una profunda aversión hacia el extremismo islamista. Los Emiratos Árabes Unidos evitaron enfrentamientos con Israel, incluso mientras libraban guerras devastadoras en Gaza, Líbano y otros lugares. Otros estados árabes temen a Israel como potencia regional desestabilizadora, incluso dominante; sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos aún buscan establecer acuerdos con él.

En segundo lugar, y estrechamente relacionado, los Emiratos Árabes Unidos están enviando un mensaje a Estados Unidos, donde el Sr. Trump puede ver la pérdida de la OPEP como una ganancia estratégica. Los Emiratos Árabes Unidos han sufrido más que cualquiera de sus vecinos cercanos los ataques con misiles y drones iraníes. Sin embargo, en lugar de culpar públicamente al Sr. Trump por iniciar la guerra, los Emiratos Árabes Unidos han reprendido a otros países por su escasa solidaridad. Al abandonar la OPEP ahora, los Emiratos Árabes Unidos demuestran que buscan seguridad en Estados Unidos e Israel. Igualmente importante, buscan desarrollar aún más una economía que complemente sus exportaciones de combustibles fósiles, con vínculos con Estados Unidos en viajes, inversión y tecnología.

Por último, los Emiratos Árabes Unidos están demostrando su disposición a enemistarse aún más con el Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por seis miembros, y, sobre todo, con Arabia Saudí. Ambas monarquías mantienen una rivalidad constante, provocándose mutuamente en conflictos indirectos, incluso bajo la amenaza de Irán. El enfrentamiento más acalorado se produce en la prolongada guerra civil de Yemen, donde en diciembre los saudíes bombardearon un cargamento de armas emiratí, lo que estuvo a punto de desencadenar un enfrentamiento militar directo. Las consecuencias más sangrientas de su rivalidad se manifiestan en Sudán, donde los saudíes apoyan al gobierno y los Emiratos Árabes Unidos han respaldado a una fuerza rebelde genocida (acusación que siguen negando rotundamente).

Sigue habiendo mucha incertidumbre, sobre todo en lo que respecta a cómo Estados Unidos e Irán lograrán finalmente algo parecido a la paz. La apuesta de los Emiratos Árabes Unidos por estrechar lazos con Estados Unidos e Israel, a la vez que se distancian de sus vecinos del Golfo, conlleva riesgos. Por ahora, los Emiratos Árabes Unidos deben prever una menor producción de petróleo, no una mayor, independientemente de su relación con la OPEP. A medio plazo, Irán podría salir fortalecido de la guerra, con un control persistente sobre el estrecho de Ormuz y, por ende, sobre las economías de sus vecinos. Esto representa un peligro para todos los demás países del Golfo. Buscar la manera de unirse contra esta amenaza parecería lo más sensato. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos están marcando su propio rumbo.

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