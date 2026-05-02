Cai Qi podría ser el segundo hombre más poderoso de China

Cai Qi, miembro del Comité Permanente del Politburó, aplaude durante la sesión inaugural de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China. REUTERS/Maxim Shemetov

Si los líderes de China y Estados Unidos se reúnen en Pekín a mediados de mayo, como está previsto, presten atención a una figura alta y de cabello blanco sentada inmediatamente a la derecha de Xi Jinping, el presidente chino. Cai Qi podría ser la segunda persona más poderosa de China. Como mano derecha de Xi, tanto en términos funcionales como en la disposición de los asientos, Cai tiene conocimiento de casi todos los ámbitos de la política y acceso a muchos secretos del Partido Comunista. Esto lo convierte en una persona de gran interés para los funcionarios estadounidenses y muchos otros gobiernos extranjeros. También plantea interrogantes sobre su futuro, dada la tendencia de Xi a marginar —o purgar— incluso a sus aliados más cercanos.

Cai, quien conoce a Xi desde hace más de tres décadas, ocupa técnicamente el quinto lugar entre los siete miembros del Comité Permanente del Politburó, el máximo órgano de liderazgo del partido. Sin embargo, es el primero en más de cuatro décadas en dirigir simultáneamente la poderosa Oficina General del partido. Esto significa que actúa como jefe de gabinete de Xi, controlando su agenda y las personas e información que recibe. También suele estar físicamente cerca del Sr. Xi, acompañándolo habitualmente en viajes dentro de China o al extranjero e incluso supervisando su atención médica.

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El Sr. Cai también es responsable de la seguridad personal del Sr. Xi como jefe de la Oficina de la Guardia Central, una fuerza de paisano que protege (y vigila de cerca) a los líderes actuales y retirados. Este cargo siempre ha sido políticamente delicado, pero se ha vuelto aún más sensible últimamente con la purga de unos treinta generales llevada a cabo por el Sr. Xi desde 2022. Entre ellos se encuentra el general Zhang Youxia, el oficial uniformado de mayor rango de China, quien fue puesto bajo investigación en enero. Es probable que personal de la Oficina de la Guardia Central haya sido responsable de la detención del general Zhang, acusado de desafiar la autoridad del Sr. Xi.

Además de estas funciones, el Sr. Cai dirige la Secretaría Central, el organismo que implementa las decisiones de liderazgo y gestiona las operaciones diarias del aparato del partido. Esto le otorga la supervisión de múltiples áreas. Y entre otros cargos, se cree que dirige una comisión del partido responsable de los asuntos cibernéticos y que forma parte de la Comisión de Seguridad Nacional, un organismo secreto que se cree que incluye a altos mandos policiales, así como a funcionarios de inteligencia y militares.

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La amplitud y profundidad de las responsabilidades del Sr. Cai son sumamente inusuales en la historia del partido. “Le dan acceso no solo a los documentos confidenciales del partido, sino también a los servicios de seguridad y, potencialmente, al ejército”, afirma Jonathan Czin, exanalista de China en la Agencia Central de Inteligencia. “Cuando me preguntan: ‘¿Qué pasaría si Xi falleciera mañana y no hubiera un plan de sucesión? ¿Quién ocuparía el cargo más alto?’, Cai Qi parece la respuesta obvia”.

Ahora parece tener poderes incluso mayores que Li Qiang, quien preside el Consejo de Estado, o gabinete, como primer ministro y segundo líder del partido en China. El Sr. Li también mantiene vínculos de larga data con el Sr. Xi, habiendo trabajado con él en el este de China en la década de 2000. Sin embargo, es posible que el Sr. Xi haya diseñado la actual estructura de poder para contrarrestar al Sr. Li y asegurar la preeminencia del partido sobre el Consejo de Estado, sugiere Wu Guoguang, exasesor político del liderazgo chino, actualmente en la Universidad de Stanford. «El número dos siempre es quien tiene más probabilidades de desafiar al gran líder», afirma.

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Eminencia gris

Independientemente de la postura del Sr. Xi, el Sr. Cai parece desempeñar un papel mucho más activo en la diplomacia que los anteriores jefes de la Oficina General. Al igual que ellos, suele sentarse junto al Sr. Xi en las reuniones con líderes extranjeros, incluida una con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en Corea del Sur en octubre. Sin embargo, el Sr. Cai también se ha reunido recientemente a solas con visitantes extranjeros, entre ellos los líderes de India, Egipto y Turquía. En 2024, se reunió con dos financieros estadounidenses, John Thornton y Stephen Schwarzman, a quienes a veces se considera intermediarios del Sr. Xi.

La segunda administración Trump también ha intentado concertar una reunión a solas con el Sr. Cai (hasta ahora sin éxito). Mientras tanto, en Gran Bretaña, el año pasado se identificó al Sr. Cai como una figura importante en el fallido intento del gobierno británico de procesar a dos personas acusadas de espiar para China. Un alto funcionario de seguridad británico testificó en aquel momento que, en 2022, uno de los acusados ​​se reunió con un alto dirigente chino que se había convertido en jefe del Partido Comunista Chino en Pekín en 2017 y que se había incorporado al Comité Permanente del Politburó cinco años después. Solo el Sr. Cai encaja con esa descripción.

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Funcionarios extranjeros (y chinos con inquietudes políticas) observan atentamente cualquier indicio sobre el futuro del Sr. Cai. Con 70 años, hasta hace poco se esperaba que se retirara en el próximo congreso quinquenal del partido, en 2027. Sin embargo, el Sr. Xi, de 72 años, rompió con las normas de jubilación al obtener un tercer mandato en 2022 y ahora se espera que busque un cuarto. Aún podría obligar al Sr. Cai y a otras figuras importantes a retirarse para dar paso a nuevas generaciones en el liderazgo y garantizar que nadie acumule suficiente poder como para representar una amenaza.

Si bien las anteriores reorganizaciones y las investigaciones anticorrupción del Sr. Xi se centraron principalmente en los protegidos de sus predecesores, recientemente ha destituido a muchos de los que él mismo había nombrado, especialmente oficiales militares. La caída del general Zhang, amigo de la familia, demostró que ningún miembro de la élite está a salvo. Pero al Sr. Xi le resultará cada vez más difícil reemplazar a quienes ha purgado o marginado con personas de su confianza, con quienes ha trabajado anteriormente. Por lo tanto, es posible que quiera mantener cerca a veteranos como el Sr. Cai por su experiencia y lealtad demostrada, afirma Neil Thomas, del Instituto de Políticas de la Asia Society, con sede en Nueva York. “Quizás estemos entrando en una nueva era de política tradicional en Beijing”, comenta.

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La relación del Sr. Cai con el Sr. Xi se basa en parte en experiencias compartidas. Nacido en la provincia oriental de Fujian, el Sr. Cai fue enviado a trabajar al campo siendo adolescente, al igual que el Sr. Xi, durante la Revolución Cultural que asoló China entre 1966 y 1976. Cuando el Sr. Xi fue destinado a Fujian en 1985, el Sr. Cai era un funcionario subalterno allí. Posteriormente, pasó unos 15 años trabajando estrechamente con el Sr. Xi en Fujian y la vecina provincia de Zhejiang.

Su gran oportunidad llegó en 2014, cuando el Sr. Xi lo llevó a Beijing para unirse a la Comisión de Seguridad Nacional. En tres años, el Sr. Cai fue ascendido al Politburó, el órgano de los 25 líderes más importantes del partido, a pesar de no haber formado parte previamente del Comité Central. Posteriormente, se convirtió en alcalde y más tarde en jefe del partido en Beijing, donde parece haber impresionado al Sr. Xi al expulsar a los trabajadores migrantes, abordar la contaminación del aire y gestionar la capital durante la pandemia. También fue un ferviente defensor de la lealtad absoluta al Sr. Xi.

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Todo esto sugiere que el presidente lo valora como un administrador y ejecutor implacable. Más importante aún, no se le percibe como una amenaza, ya que su rápido ascenso desde un relativo anonimato significa que no cuenta con una base de poder político propia. En cambio, su autoridad proviene enteramente de su relación con el Sr. Xi. Esto ayuda a explicar su inusual nombramiento en 2023 para dirigir la Oficina General poco después de incorporarse al Comité Permanente del Politburó.

Solo otra persona ha ocupado estos dos cargos simultáneamente: Wang Dongxing, entre 1977 y 1978. Ex guardaespaldas de Mao Zedong, desempeñó un papel central en el derrocamiento de la llamada «Banda de los Cuatro», que tomó el poder tras la muerte de Mao. La sensibilidad política de la Oficina General volvió a cobrar protagonismo en 2015, cuando Ling Jihua, quien la había dirigido bajo el mandato del predecesor de Xi, Hu Jintao, fue condenado por aceptar sobornos, abuso de poder y obtención ilegal de secretos de Estado. Casi al mismo tiempo, el hermano de Ling desertó a Estados Unidos.

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Por lo tanto, Xi deberá elegir con mucho cuidado el futuro de Cai. Los asesores y consejeros pueden ser reemplazados fácilmente; la confianza, no.

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