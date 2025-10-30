La oportunidad de Javier Milei para transformar Argentina y enseñar al mundo

El presidente de Argentina, Javier Milei

Javier Milei se está acostumbrando a superar las expectativas. Cuando anunció su candidatura presidencial, la gente se rió. Tras su victoria, afirmaron que las protestas frustrarían sus reformas. Cuando cosechó éxitos iniciales, los minimizaron. Ahora, después de un año turbulento, el irascible libertario ha vuelto a sorprender al mundo con una contundente victoria en las elecciones legislativas de mitad de mandato. Debe aprovecharla para revitalizar su programa de reformas radicales.

Los recortes de gasto del Sr. Milei son quizás los más profundos y rápidos jamás impuestos a un país con un amplio consenso democrático. Cuando ganó la presidencia, prometiendo una austeridad extrema, los votantes aún no habían sufrido las consecuencias. Ahora sí: recortes tan drásticos que la única comparación posible es la Grecia posterior a la crisis, donde una troika de instituciones internacionales impuso la austeridad a pesar de la indignación popular. Y, sin embargo, los votantes lo han respaldado de nuevo. Dado que solo se disputaron algunos escaños, el Sr. Milei nunca iba a obtener la mayoría en el Congreso. Pero ahora cuenta con suficientes diputados tanto para bloquear cualquier intento de restablecer el gasto público como para formar una coalición que le permita aprobar nuevas reformas.

Esto tiene repercusiones que van más allá del Río de la Plata. Muchos gobiernos de países desarrollados se enfrentan a déficits fiscales y una deuda creciente. Si bien sus problemas no alcanzan los niveles argentinos, los líderes de los países ricos pueden aprender del Sr. Milei. Su éxito demuestra la eficacia de los mensajes económicos firmes pero coherentes, proclamados con claridad y convicción. Es cierto que un realismo fiscal directo puede tener mejor acogida entre los argentinos que entre los europeos o estadounidenses, quienes no han experimentado directamente las penurias de los repetidos episodios de hiperinflación y los complejos controles de precios. Sin embargo, hasta la llegada del Sr. Milei, los analistas escépticos sostenían que el electorado argentino jamás se dejaría convencer de respaldar recortes drásticos.

El presidente tiene ahora una valiosa oportunidad para lanzar una segunda ronda de reformas. La tarea urgente es completar la transición de Argentina hacia la normalidad macroeconómica. Esto comienza con la libre flotación del peso. El Sr. Milei llegó a depender excesivamente de una moneda artificialmente fuerte para frenar la inflación, lo que obstaculizó el crecimiento y dificultó la acumulación de reservas internacionales. Su victoria posibilita una flotación ordenada, pero el tiempo apremia. Tras un breve repunte postelectoral, el peso ha vuelto a caer hacia el límite inferior de la banda de fluctuación permitida.

Además de eliminar la banda —o al menos ampliarla—, el gobierno necesita una política monetaria clara que utilice los tipos de interés para controlar la inflación. También necesita acumular reservas internacionales. Si lo consigue, Argentina podría recuperar el acceso a los mercados de capitales internacionales, lo que le permitiría refinanciar parte de su deuda. Aproximadamente 20.000 millones de dólares de esta deuda vencen el próximo año.

El Sr. Milei también necesita crear las condiciones para el crecimiento. Liberalizar los mercados laborales y simplificar el sistema tributario sería un buen comienzo. Esto modificaría las reformas financieras, impulsando la economía y la popularidad del Sr. Milei, y allanando el camino para abordar políticas más exigentes como la reforma de las pensiones. El presidente necesita una coalición para aprobar leyes en el Congreso, así como el apoyo de los gobernadores provinciales. Los inversores buscan seguridad jurídica y estabilidad. La agresividad del gobierno, a veces dirigida contra instituciones independientes, no debe socavar esto. Una reorganización del gabinete ayudaría.

El señor Milei tiene la oportunidad de mejorar Argentina de una manera que perdure mucho después de dejar el cargo, transformando los términos del debate político. Cada año electoral, los mercados se estremecen ante la perspectiva de una victoria de los peronistas, conocidos por su gasto desmedido. Argentina no se convertirá en un país normal hasta que tenga una oposición que también crea en la disciplina fiscal. Si las reformas del señor Milei convierten a Argentina en un lugar más próspero y estable, podrían obligar a los peronistas a adoptar la racionalidad fiscal.

El camino está plagado de obstáculos. La arrogancia y un estilo político agresivo podrían hacer tropezar al señor Milei. Sin embargo, su trayectoria ya ofrece lecciones para el mundo, y pronto podría ofrecer aún más.

