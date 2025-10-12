Los líderes vitalicios de África lanzaron una advertencia al mundo

Cuanto más tiempo permanecen los autócratas en el poder, peores se vuelven (Ilustración: Ricardo Santos/Getty Images)

Corren malos tiempos para la democracia. Los dictadores, desde Vladimir Putin en Rusia hasta Recep Tayyip Erdogan en Turquía, están demostrando su poder. En Estados Unidos e India, los líderes elegidos democráticamente flirtean con un liderazgo más personalizado, si no lo buscan abiertamente. En Europa, los votantes, hartos del lento crecimiento y la división social, se ven tentados por las promesas de populistas autoritarios y carismáticos.

Esa tentación es peligrosa, sobre todo si el poder lo toma una sola persona, en lugar de en nombre de un sistema, como en China o Vietnam. Para entender por qué, observemos la parte del mundo donde el autogobierno es más común: África. Durante un tiempo, en la década de 1990, el “gran hombre” africano parecía una reliquia de la Guerra Fría. En aquel entonces, muchos países africanos adoptaron instituciones democráticas, introduciendo límites de mandato y elecciones regulares. Desafortunadamente, el auge democrático duró poco.

En los próximos meses, varios líderes que llevan décadas en el poder se presentarán a elecciones dudosas. Entre ellos se encuentran Paul Biya, presidente de Camerún, de 92 años, y Yoweri Museveni, líder de Uganda, de 81. Siete de los diez líderes más longevos del mundo, excluyendo a los monarcas, se encuentran en África. Teodoro Obiang, de Guinea Ecuatorial, ostenta el récord, con más de 46 años en el poder. Normalmente, permanecen un 50 % más tiempo que los líderes de otros países.

Los grandes hombres son inequívocamente perjudiciales para los derechos políticos. Acosa a sus oponentes, los encarcela, los obliga al exilio o los mata. La libertad de expresión está severamente restringida. La corrupción es rampante. Sin embargo, quienes defienden el gobierno de los grandes hombres suelen argumentar que, a pesar de todos estos costos para la libertad política, estos líderes son necesarios para cohesionar a las sociedades pobres, frágiles y divididas. Señalando lugares como Ruanda, bajo el liderazgo de Paul Kagame, afirman que los hombres fuertes pueden proporcionar un grado de estabilidad y crecimiento económico que elude muchas democracias confusas.

Nuevas investigaciones sugieren que esto es erróneo. Incluso si los líderes autoritarios comienzan siendo relativamente competentes, tienden a empeorar con el tiempo. En particular, una vez que superan los límites de mandato, la gobernanza se deteriora. Las redes clientelares se estrechan, y se reparten más beneficios a un círculo interno cada vez más reducido. La corrupción aumenta. Los líderes se vuelven más propensos a manipular las elecciones y luego usar la violencia para reprimir las protestas contra el inevitable resultado.

Independientemente de la duración de la permanencia de los autócratas en el poder, los países dominados por un solo líder, en África o en otros lugares, tienden a tener malos resultados económicos. Las democracias y las autocracias institucionalizadas con partidos únicos operan según un contrato social implícito. En cambio, los regímenes personalizados sufren más conflictos, menos inversión privada y una peor provisión de bienes públicos por parte del gobierno, todo lo cual perjudica el crecimiento económico.

Lamentablemente, el autogobierno se ha arraigado en toda África. La generación de líderes vitalicios, ahora de 80 y 90 años, está siendo reemplazada por otros más jóvenes, decididos a gobernar con la misma autocracia, rapiña y duración. En todo el Sahel, líderes de juntas militares de entre 30 y 60 años han tomado el poder y luego han incumplido sus promesas de celebrar elecciones. En la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, el presidente de 62 años, ha sugerido eliminar el límite constitucional de dos mandatos. En Etiopía, se dice que Abiy Ahmed, de 49 años, se considera un mesías, y los mesías no se jubilan.

En todo el mundo, los hombres fuertes están ganando poder y prominencia. La experiencia africana ofrece una advertencia. Por muy prometedores que parezcan al principio los líderes carismáticos, los grandes hombres acaban causando grandes problemas

