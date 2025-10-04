La dictadura más hermética de África se enfrenta a una crisis existencial

Eritrea se ve amenazada por el expansionismo de Etiopía (REUTERS/Tiksa Negeri)

Si el pasado es un país extranjero, sin duda se llama Eritrea. Los habitantes de Asmara, su capital, circulan en antiguos Fiat 500, pasando con nostalgia por delante de cines art déco, villas ornamentadas y grandes columnatas. Estos son (o eran) los triunfos arquitectónicos de los colonos italianos, derrotados hace mucho tiempo, cuyas paredes descascarilladas parecen poéticas en su decadencia. Igualmente anacrónico, aunque bastante menos entrañable, es Isaias Afwerki, dictador de Eritrea desde 1991. A punto de cumplir 80 años, sigue denunciando regularmente las “políticas erróneas” de John Foster Dulles, antiguo secretario de Estado estadounidense, como si Dwight Eisenhower siguiera siendo presidente.

Isaias ha hecho retroceder casi por sí solo el reloj del desarrollo de su país. Eritrea fue en su día una de las zonas más industrializadas de África. Ahora, incluso los productos más básicos, como el jabón o el agua embotellada, tienen que importarse. Quizás un tercio de la población ha huido al extranjero para escapar del sistema de reclutamiento militar indefinido de Isaias, que la ONU ha comparado con la esclavitud masiva, dejando pueblos vacíos, tiendas cerradas y granjas abandonadas.

Sus enemigos perciben debilidad, especialmente una Etiopía recién irredentista, de la que Eritrea se separó en 1993 tras tres décadas de lucha armada liderada por Isaias. Abiy Ahmed, el mesiánico primer ministro de Etiopía, ha declarado abiertamente que pretende hacerse con el control de uno de los puertos eritreos del mar Rojo. Muchos sospechan que su verdadera ambición es derrocar a Isaias y tal vez incluso volver a anexionar Eritrea. Etiopía ha acumulado un nuevo y amenazador arsenal de misiles, aviones de combate y drones. “Pueden convertir Asmara en Gaza si quieren”, afirma un exdiplomático occidental.

¿Podrá sobrevivir Eritrea? Más que en la mayoría de los lugares, su pasado es un prólogo. Fue una colonia italiana a finales del siglo XIX, y su nombre deriva de “Erythra Thalassa”, que en griego antiguo significa “Mar Rojo”. En 1935, Benito Mussolini la utilizó como base para invadir Etiopía, que sus fuerzas fascistas ocuparon hasta que las tropas británicas las expulsaron en la Segunda Guerra Mundial, restaurando en el trono a Haile Selassie, el emperador exiliado de Etiopía.

Pero, ¿qué hacer entonces con Eritrea? Uno de los planes consistía en la partición. Las tierras bajas musulmanas del oeste de Eritrea se anexionarían a Sudán, mientras que las tierras altas cristianas del centro formarían un nuevo Estado con Tigray, una región del norte de Etiopía cuyo pueblo es pariente cercano de los habitantes de las tierras altas de Eritrea. Sin embargo, Haile Selassie se mostró hostil a la idea de un “Gran Tigray”, que habría reducido su imperio. También codiciaba el acceso al mar Rojo. Insistiendo en que Eritrea pertenecía a Etiopía, la anexionó en 1962. Se produjo una insurgencia guerrillera. Los rebeldes de Isaias obtuvieron la independencia en 1993.

Al igual que Haile Selassie, Abiy parece esclavo de los sueños imperiales de controlar el mar Rojo y, por lo tanto, Eritrea. El 27 de septiembre, el ejército etíope declaró que “pagaría cualquier sacrificio” para recuperar el puerto de Assab. En julio, uno de los allegados de Abiy pidió que los dos países se unieran en una “unión supranacional”.

Abiy cree que sus drones pueden llevar a la victoria. Sin embargo, una invasión encontraría una feroz resistencia. Puede que Isaias sea odiado, pero pocos eritreos “querrían ver de vuelta a Etiopía”, afirma Mohamed Kheir Omer, un académico eritreo exiliado. Eritrea probablemente también obtendría el apoyo de Egipto y de las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), a las que ha respaldado en la actual guerra civil de Sudán, así como del Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF), el partido que gobierna Tigray. Esta coalición aún podría disuadir a Abiy. Pero el acercamiento de Eritrea a Tigray, en particular, también podría tener consecuencias en otros aspectos. En una sangrienta guerra fronteriza entre 1998 y 2000, el ejército etíope, entonces liderado por el TPLF, derrotó a Eritrea. Aunque Etiopía se abstuvo de avanzar hacia Asmara para derrocar a su Gobierno, la humillación dejó a Isaias y a muchos de sus compatriotas con un odio duradero hacia el TPLF. Cuando el propio Abiy entró en guerra contra el grupo, entre 2020 y 2022, Isaias envió tropas a Tigray para luchar del lado del Gobierno etíope, donde masacraron a civiles, violaron a mujeres y saquearon ampliamente. Pero desde entonces, Isaias y el TPLF parecen haber forjado una alianza táctica contra Abiy. Algunos tigrayanos influyentes quieren algo más que un pacto militar temporal. “La frontera [entre Tigray y Eritrea] nos fue impuesta por el colonialismo”, afirma un alto cargo del TPLF. “Veo todas las razones para una reconfiguración seria”. Así que el “Gran Tigray” vuelve a estar en la agenda. La violencia desatada por Abiy en 2020 llevó a muchos habitantes de Tigray a exigir la secesión de Etiopía. Aunque la mayoría de los tigrayanos desprecian a Isaias, algunos consideran que su régimen está condenado al fracaso. La unión con sus primos de habla tigriña en Eritrea impulsaría un Tigray independiente y le daría acceso al mar. Muchos tigrayanos tienen familiares en Eritrea (la propia madre de Isaias era de ascendencia tigrayana). “Si hay alguna lógica en la historia, deberían reunificarse”, afirma Haggai Erlich, un destacado historiador.

Pero desde entonces, Isaias y el TPLF parecen haber forjado una alianza táctica contra Abiy. Algunos tigrayanos influyentes quieren algo más que un pacto militar temporal. “La frontera [entre Tigray y Eritrea] nos fue impuesta por el colonialismo”, afirma un alto cargo del TPLF. “Veo todas las razones para una reconfiguración seria”.

Así que “Gran Tigray” vuelve a estar en la agenda. La violencia desatada por Abiy en 2020 llevó a muchos habitantes de Tigray a exigir la secesión de Etiopía. Aunque la mayoría de los tigrayanos desprecian a Isaias, algunos consideran que su régimen está condenado al fracaso. La unión con sus primos de habla tigriña en Eritrea impulsaría un Tigray independiente y le daría acceso al mar. Muchos tigrayanos tienen familiares en Eritrea (la propia madre del Sr. Isaias era de ascendencia tigrayana). “Si hay alguna lógica en la historia, deberían reunificarse”, afirma Haggai Erlich, un destacado historiador de Etiopía y Eritrea.

Otros expertos consideran que esto es una fantasía. “¿Cree que el hecho de que los británicos y los irlandeses hablen inglés", se burla un tigrayano escéptico, “es suficiente para convertirlos en un solo país?”. Realistas o no, se están desenterrando y reexaminando cuestiones históricas largamente enterradas. De ese suelo manchado de sangre aún pueden surgir más estragos.

