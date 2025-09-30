¿Qué significaría un cierre de gobierno para la economía estadounidense?

Manifestantes sostienen carteles el día en que el senador Chris Van Hollen (demócrata por Maryland) y la representante Ayanna Pressley (demócrata por Massachusetts) se dirigen a los trabajadores federales despedidos que realizan su sentada semanal frente al Capitolio de los Estados Unidos, un día antes de que entre en vigor el cierre parcial del Gobierno en el Capitolio, en Washington DC el 30 de septiembre de 2025 (REUTERS/Annabelle Gordon)

A pocas horas del posible cierre del Gobierno, demócratas y republicanos vuelven a estar donde empezaron: culpándose mutuamente por su intransigencia. Una reunión en la Casa Blanca entre el presidente y Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, los principales líderes demócratas del Congreso, no logró alcanzar ningún acuerdo. “Nos encaminamos hacia un cierre porque los demócratas no hacen lo correcto”, se lamentó el vicepresidente J. D. Vance. “Sigue habiendo grandes diferencias entre nosotros”, replicó Schumer.

Las agencias federales comenzarán a quedarse sin dinero a las 12:01 am, hora local, del miércoles. Algunos de los efectos más visibles serán el cierre de agencias, parques nacionales y museos. Se congelarán los salarios de los trabajadores federales, incluidos los que deben permanecer en sus puestos, como las fuerzas armadas o los controladores aéreos. Los pagos de la Seguridad Social y Medicare, que se consideran gastos “obligatorios”, seguirán realizándose, aunque los cheques podrían retrasarse.

Es fácil pensar que este fallo concreto de la gobernanza se está produciendo con mayor frecuencia. Sin embargo, en las últimas dos décadas se han producido muchos menos cierres que en los años ochenta y noventa. Y aunque los cierres recientes han tendido a durar más tiempo —como el cierre récord de 35 días en 2018-2019 durante el primer mandato de Donald Trump—, su impacto económico parece haber sido limitado.

Es muy posible que esta vez ocurra lo mismo, pero hay algunos factores en la economía estadounidense actual que complican las cosas. Un cierre probablemente significaría que se retrasarían importantes estadísticas económicas, sobre todo las cifras de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), que se publicarán el 3 de octubre. La BLS también elabora datos sobre la inflación y los salarios, que son objeto de un minucioso escrutinio. En un momento en el que las perspectivas de la economía estadounidense en general son turbias y las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés han sido inusualmente polémicas, dejar a los responsables políticos a ciegas no es lo ideal.

Agentes de la Policía del Capitolio de EEUU permanecen frente a la cúpula del Capitolio mientras los senadores votan, horas antes de que entre en vigor el cierre parcial del Gobierno en Washington DC este 30 de septiembre de 2025 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Por su parte, los mercados financieros tienden a considerar los cierres como acontecimientos sin importancia bajo el ruido de la política. Durante el último cierre, por ejemplo, el S&P 500 tocó fondo al tercer día y terminó un 10% por encima de su nivel inicial. Sin embargo, al analizar los cierres de las últimas décadas, el banco Goldman Sachs ha constatado que, por lo general, el dólar se ha depreciado tras el inicio de un cierre. Desde los aranceles del “Día de la Liberación” hasta los ataques a la Reserva Federal, la administración ya ha hecho mucho este año para debilitar el dólar. Un cierre sería un factor adicional poco deseable, pero nada más.

La suspensión de 900.000 empleados federales no esenciales, es decir, alrededor del 40% de la fuerza laboral, también aumentaría el desempleo y reduciría el crecimiento a corto plazo. Ya se esperaba que la nómina del gobierno se redujera en 300.000 trabajadores para diciembre, principalmente como resultado de los paquetes de renuncia diferida ofrecidos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a principios de año. La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que el cierre de 2018-19 redujo el PIB de ese año en un 0,02%, debido a la pérdida de la contribución de los trabajadores despedidos a la economía y a los retrasos en el gasto federal. Las personas que buscan un nuevo empleo también se verían afectadas por un entorno de contratación complicado: el crecimiento del empleo se ha ralentizado considerablemente en los últimos meses, especialmente en las zonas cercanas a Washington DC, como Virginia y Maryland, donde viven muchos trabajadores federales y contratistas. Por lo general, esos efectos se revierten rápidamente cuando termina un cierre, ya que los empleados regresan al trabajo con los bolsillos llenos de salarios atrasados. Puede que esta vez no sea así.

Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), ha animado al gobierno federal a aprovechar el cierre como una oportunidad para despedir a miles de trabajadores federales y recortar programas gubernamentales en caso de que se agoten los fondos. Su oficina distribuyó un memorándum en el que instaba a los jefes de departamento a considerar la posibilidad de prescindir de todos los empleados que trabajaran en partes del presupuesto cubiertas por gastos discrecionales y que no se ajustaran a las prioridades del presidente. Esto podría descartarse como una táctica para presionar a los senadores demócratas a que voten a favor del presupuesto, salvo que se ajusta tanto a los objetivos que Vought persigue desde hace tiempo como a la antipatía ampliamente compartida hacia la burocracia federal en el Partido Republicano.

Ninguna ley otorga explícitamente a las agencias la facultad de despedir a los trabajadores por falta de fondos. Y, en la práctica, un cierre significa que los departamentos de recursos humanos de la mayoría de las agencias federales tampoco recibirían fondos, lo que les impediría seguir los procedimientos adecuados para despedir a los trabajadores despedidos. Sin embargo, es poco probable que las dudas sobre la legalidad o el proceso detengan a la administración, argumentó Bobby Kogan, ex funcionario de la OMB y ahora miembro del Center for American Progress, un centro de estudios de centroizquierda. “Parece que llevan mucho tiempo queriendo hacer esto”, añadió. Una lección que se desprende del experimento DOGE es que la administración puede actuar mucho más rápido que los tribunales. Para cuando los jueces deciden que una institución no debería haber sido desmantelada, ya es demasiado tarde para repararla.

