¿Por qué Xi Jinping ahora acepta a Kim Jong-un en la mesa de los adultos?

El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente chino Xi Jinping asisten a una reunión en Pekín, China, el 4 de septiembre de 2025. KCNA vía REUTERS

Hay un bullicio inusual en Tumen, una pequeña ciudad china fronteriza con Corea del Norte. Cuando The Economist la visitó hace pocos días, se podían ver constructores y grúas trabajando en los centros de aduanas e inmigración al final de un nuevo puente transfronterizo. En otros puntos de la frontera, se iniciaron iniciativas similares meses antes de que Kim Jong-un, líder norcoreano, asistiera a un desfile militar en Pekín a principios de septiembre. Y los trabajos han continuado a buen ritmo en las semanas posteriores, mientras China se prepara para reactivar el comercio transfronterizo, a pesar de las sanciones de la ONU para frenar el programa de armas nucleares de Corea del Norte.

Estas y otras señales sugieren que China y Corea del Norte se sienten más amistosas tras una década conflictiva en la que Xi Jinping, el líder chino, endureció la aplicación de dichas sanciones bajo presión estadounidense. China trató a Kim con un respeto sin precedentes en el desfile, permitiéndole a él y a Vladimir Putin, líder ruso, flanquear a Xi. Para gran parte del mundo, eso sugiere que los tres están cerrando filas en una alianza antioccidental.

Sin embargo, la reanudación de las relaciones de Xi con Corea del Norte también refleja su incomodidad ante la nueva dinámica de poder dentro del trío. El Kremlin fue el principal patrocinador de Corea del Norte durante la Guerra Fría. Posteriormente, durante la mayor parte del tiempo desde el colapso de la Unión Soviética, China asumió ese papel. Sigue siendo el principal socio económico de Corea del Norte, representando más del 90% de su comercio mundial y grandes cantidades de su petróleo (aunque gran parte del comercio de Corea del Norte con China y Rusia no se declara).

En los últimos dos años, sin embargo, Kim y Putin han estrechado sus lazos. Corea del Norte ha enviado tropas y armas para ayudar a las fuerzas rusas en Ucrania, y Rusia ha proporcionado a cambio combustible, alimentos y tecnología militar. El año pasado, ambos países firmaron un tratado de defensa mutua. Putin también parece haber proporcionado a Corea del Norte asistencia militar que China no suministrará, incluyendo misiles antiaéreos y tecnología de drones. Se informa que ha firmado un acuerdo para el suministro de aviones de combate rusos. Todo esto preocupa al Sr. Xi, aun cuando las relaciones de China con Rusia también se han fortalecido como resultado de la guerra en Ucrania. China comparte la preocupación de Rusia de que un colapso del régimen norcoreano pueda conducir a una Corea unificada, democrática y prooccidental. Esta situación podría llevar tropas estadounidenses (de las cuales hay 28.500 en el Sur) a las fronteras terrestres orientales de China. Al mismo tiempo, los líderes chinos han buscado evitar la agresión militar norcoreana contra el Sur, que es uno de los principales socios comerciales e inversores extranjeros de China.

China también espera impedir que Corea del Norte adquiera un arsenal nuclear completamente funcional, por temor a que esto pueda incitar a Japón y Corea del Sur (ambos aliados estadounidenses) a hacer lo mismo. Rusia parece menos interesada en frenar las ambiciones militares de Corea del Norte, tanto convencionales como nucleares. Algunos funcionarios incluso sospechan que Rusia podría haber ayudado a Corea del Norte a lograr avances recientes en su programa de armas atómicas.

Para disuadir a Kim de acercarse aún más a Rusia, Xi parece estar relajando algunas de las restricciones comerciales con Corea del Norte que impuso durante el primer mandato del presidente Donald Trump. El comercio bilateral reportado se redujo aproximadamente a la mitad, hasta los 2.400 millones de dólares, en 2018, después de que China comenzara a aplicar nuevas sanciones de la ONU. Posteriormente, se redujo aún más durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en los primeros ocho meses de 2025 se ha recuperado a los niveles prepandémicos, con un aumento interanual del 28 %, hasta los 1.600 millones de dólares.

También ha habido indicios de que los trabajadores norcoreanos están regresando a las fábricas chinas y de que Corea del Norte está aumentando las exportaciones de carbón a China, a pesar de las sanciones de la ONU dirigidas a ambas actividades. Al sureste de Tumen, imágenes satelitales muestran que China está construyendo una gigantesca instalación aduanera cerca del punto donde se unen las fronteras entre China, Rusia y Corea del Norte. Más al sur, se han reanudado las obras en el extremo chino de otro nuevo puente transfronterizo. El Sr. Xi también ha comenzado a restarle importancia públicamente a sus preocupaciones sobre las ambiciones nucleares de Corea del Norte. El informe oficial de China sobre su reciente reunión con el Sr. Kim no mencionó el apoyo chino a la “desnuclearización” de la península de Corea, a pesar de haber incluido dicho texto en declaraciones sobre reuniones anteriores, en 2018 y 2019. Corea del Norte no se opuso a dicho texto en aquel entonces, pero lo denunció como “una grave provocación política” cuando apareció en una declaración conjunta en una cumbre entre China, Japón y Corea del Sur en mayo del año pasado.

China sigue abogando por una península de Corea libre de armas nucleares, según expertos chinos. Sin embargo, dado el fortalecimiento de los lazos entre Putin y Kim, es improbable que se avance sin una resolución del conflicto en Ucrania, según un informe reciente elaborado por expertos de dos universidades chinas y un grupo de expertos vinculado al Ministerio de Seguridad del Estado de China. China, sostienen, debería centrarse en prevenir un enfrentamiento militar entre Corea del Norte y Corea del Sur, y en explotar las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados asiáticos. La otra preocupación de China es que Trump pueda reanudar los esfuerzos para negociar un acuerdo con Kim. Trump se reunió con él tres veces durante su primer mandato y ha sugerido públicamente una cuarta reunión. Kim declaró el 21 de septiembre que estaba abierto a ello si Estados Unidos retiraba sus exigencias de desnuclearización. Las posibilidades de que renuncie a sus armas nucleares son aún menores que antes. Dejando de lado los avances en su programa nuclear, Corea del Norte teme renunciar a las armas que, según cree, pueden garantizar la supervivencia de su régimen. Aun así, si la guerra en Ucrania termina pronto, China teme quedar aislada mientras Rusia y Corea del Norte reanudan sus relaciones con Estados Unidos. El 23 de septiembre, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que China podría obligar a Rusia a poner fin al conflicto si así lo deseara. (China replica que es imparcial en lo que respecta a la guerra).

En última instancia, los esfuerzos de China por generar influencia económica sobre Corea del Norte podrían no dar frutos. Tuvo dificultades para influir en Corea del Norte incluso cuando tenía mayor influencia. Kim comprende perfectamente que China nunca permitiría el colapso de su país. Los líderes chinos han intentado en vano impulsar reformas de apertura de mercado, con la esperanza de que la integración regional redujera las tensiones militares. Y en las ocasiones en que China ejerció una presión más directa, Corea del Norte generalmente la ignoró. En 2009, un viceministro de Asuntos Exteriores chino comparó a Corea del Norte con un “niño malcriado” tras el lanzamiento de un cohete sobre Japón. Unas semanas después, China condenó públicamente una prueba nuclear norcoreana.

Ni siquiera está claro si Corea del Norte corresponderá a los esfuerzos de China por ampliar las conexiones transfronterizas. En contraste con su efusiva retórica hacia Rusia, Corea del Norte se mostró tibia en sus declaraciones sobre la reciente reunión del Sr. Kim con el Sr. Xi. China podría tener que ofrecer beneficios no solo en el ámbito comercial, “sino también a mayor escala política, porque eso es lo que Rusia está haciendo”, afirma Jenny Town, del Centro Stimson, un centro de estudios estadounidense. Town sugiere que el Sr. Kim podría buscar una participación formal en agrupaciones multilaterales que involucren a China, como los BRICS.

Eso podría explicar la falta de actividad frente a Tumen cuando The Economist visitó el lugar. Las autoridades chinas sugieren que las nuevas instalaciones alrededor del puente estarán terminadas el próximo año. Sin embargo, en el extremo norcoreano no había señales de construcción. Mientras tanto, a unos 128 kilómetros de distancia, se han estado realizando obras desde mayo en ambos extremos del primer puente de carretera entre Rusia y Corea del Norte.

