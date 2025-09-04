Rusia se hunde en una guerra petrolera suicida que amenaza su economía

Ucrania bombardeó una estación petrolera rusa a 60 kilómetros de la frontera y bloqueó el envío de crudo a aliados de Moscú (Captura de pantalla)

Donald Trump observó acertadamente el 22 de agosto: “Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar el país de un invasor”. Puede que quisiera señalar otra razón por la que Ucrania carece de las cartas para ganar, pero durante dos años, Ucrania ha estado llevando a cabo ataques exitosos contra refinerías y depósitos de petróleo en toda Rusia. Y en el último mes, esa campaña ha cobrado mayor impulso.

Desde principios de agosto, Ucrania ha llevado a cabo más de una docena de ataques contra el sistema ruso de refinación y distribución de petróleo, y el ritmo no muestra indicios de decaer. Los más recientes se produjeron el 30 de agosto contra las refinerías de Krasnodar y Syzran, ciudad de la región de Samara. Ambas refinerías, que han sido atacadas en numerosas ocasiones, suministran combustible a unidades militares rusas, según Robert “Madyar” Brovdi, comandante ucraniano de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados. Ucrania afirma que el 40 % de sus objetivos de ataques de largo alcance en 2025 han sido refinerías rusas. Otros han alcanzado infraestructuras de almacenamiento y bombeo.

Según algunas estimaciones, se ha eliminado hasta el 20% de la capacidad de refinación de Rusia, al menos temporalmente: una pérdida de más de un millón de barriles diarios, principalmente de gasolina, pero también de diésel. Las refinerías afectadas en repetidas ocasiones han sufrido daños permanentes. La destrucción de las unidades de craqueo, que descomponen el petróleo crudo en gasolina, diésel y combustible de aviación, es la más afectada, ya que son difíciles de reemplazar bajo el régimen de sanciones.

El impacto se está sintiendo con estaciones de servicio vacías y colas para comprar gasolina en diferentes partes del vasto país. El precio mayorista de la gasolina ha aumentado un 54% en comparación con principios de año y se encuentra en un nivel récord. Las autoridades han suspendido las exportaciones de gasolina. La consiguiente pérdida de ingresos agrava los problemas fiscales de Rusia: el déficit durante los primeros siete meses de 2025 alcanzó los 61.400 millones de dólares. Se ha ordenado el racionamiento de gasolina en algunas zonas del país.

Sergey Vakulenko, del Centro Carnegie Rusia Eurasia, un centro de estudios, afirma que los ataques a las refinerías de agosto han tenido una escala diferente a las campañas anteriores. Vakulenko, quien fue director de estrategia del gigante ruso del petróleo y el gas Gazprom Neft hasta su dimisión en febrero de 2022 tras la invasión de Ucrania, señala que Ucrania ahora puede lanzar muchos más drones con mejor navegación y capaces de atacar en enjambres masivos que superan las defensas aéreas rusas.

Dado que las huelgas en las refinerías en un radio de 800 km, desde Riazán, cerca de Moscú, hasta Volgogrado, en el sureste, coincidieron con la demanda máxima de combustible durante las temporadas de vacaciones y cosecha, Vakulenko considera que podrían tener un grave impacto en el mercado interno. “Decenas de millones de rusos viven al oeste de este arco”, afirma. También se ha informado de escasez de combustible en lugares tan distantes como Crimea, ocupada por Rusia, y Vladivostok, en el extremo oriental.

Lo que ha hecho posible esto es el enorme aumento en la producción de drones “kamikaze”. Olena Kryzhanivska, experta en sistemas de armas ucranianos, señala que el dron de largo alcance FP -1, presentado por primera vez en mayo y que ahora representa alrededor del 60% de los ataques profundos en territorio ruso, ya se produce a un ritmo de 100 unidades diarias. Lleva una ojiva de 60 a 120 kg; con su menor peso, tiene un alcance de hasta 1600 km. Aunque cuesta solo 55.000 dólares cada uno, se dice que el FP -1 cuenta con un software sofisticado que garantiza la precisión de los objetivos en condiciones de guerra electrónica intensa. También se están llevando a cabo ataques con los drones Lyutyi, más pesados ​​y costosos.

Vakulenko considera que la situación en Rusia es “desafiante, pero manejable” por el momento; aún queda lejos una crisis de combustible descontrolada que pueda dañar gravemente la economía y el ejército. Sin embargo, Sir Lawrence Freedman, estratega británico, advierte que Rusia tendrá dificultades para lidiar con el impacto de las huelgas en las refinerías si la campaña continúa al ritmo actual. “Por sí sola no será decisiva, pero sumada al debilitamiento de la economía y a las fuerzas ucranianas que frenan los avances rusos, aumentará la presión sobre Putin”. concluyó.

