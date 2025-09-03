Mundo

Ucrania calificó de inaceptable el desafío de Putin, que “invitó” a Zelensky a viajar a Moscú

El canciller de Kiev aseguró que “al menos siete países están dispuestos a ser anfitriones de una reunión entre ambos líderes para poner fin a la guerra”

El ministro de Relaciones Exteriores
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha. Reuters/Valentyn Ogirenko/File Photo

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, calificó de inaceptable la propuesta formulada este miércoles por el presidente ruso, Vladímir Putin, de que la reunión entre líderes que pide su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, tenga lugar en Moscú.

“Ahora mismo, al menos siete países están dispuestos a ser anfitriones de una reunión entre los líderes de Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra”, escribió en X Sybiha, que recordó que Austria, el Vaticano, Suiza, Turquía y tres países del Golfo se han ofrecido para organizar el encuentro.

Sybiha ha calificado estas opciones de “serias” y ha reafirmado la disponibilidad de Zelensky de que la reunión tenga lugar en cualquier momento en cualquiera de estos lugares.

“Pese a ello, Putin sigue enredando a todos haciendo propuestas que sabe que son inaceptables”, dijo el ministro ucraniano, que agregó que sólo un incremento de la presión internacional sobre Rusia hará que el presidente ruso “se tome finalmente en serio” el proceso de paz que trata de impulsar EEUU.

Putin, ha desafiado este miércoles a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelensky, a celebrar en Moscú la reunión bilateral que reclama, pese a que ha evitado cualquier mínima concesión con respecto a la invasión iniciada en febrero de 2022.

“Si Zelensky está listo, que venga a Moscú”, ha afirmado Putin, durante una rueda de prensa en la que ha reconocido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió expresamente que accediese a este encuentro bilateral.

El presidente Trump se reúne
El presidente Trump se reúne con el presidente Volodimir Zelensky de Ucrania en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington. (Kenny Holston/The New York Times)

Putin ha comparecido ante los medios desde China, desde donde ha insistido en que las garantías de seguridad que reclama Ucrania tienen, a ojos de Rusia, algunas líneas rojas. “La seguridad de un país no puede garantizarse a expensas de otro”, ha alegado el mandatario, crítico por ejemplo con la potencial incorporación de Ucrania a la OTAN.

Asimismo, ha advertido a quienes plantean transferir a Ucrania parte de los activos rusos congelados por las sanciones de que este giro puede perjudicar “un daño inmenso” a la economía mundial.

El presidente ruso, aseguró hoy que ve “cierta luz al final del túnel” en Ucrania gracias a los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos pero, en caso de que las negociaciones de paz no prosperen, Rusia seguirá persiguiendo sus objetivos “por medios militares”.

“Se ve cierta luz al final del túnel” gracias a la mediación del presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo Putin en rueda de prensa al término de su visita a China.

“Donald me pidió celebrar tal encuentro si fuera posible. Respondí que sí, es posible”, afirmó.

Al respecto, subrayó que el ejército ruso avanza “exitosamente” en casi todos los sectores del frente, mientras que la situación del enemigo es “crítica”, apenas cuenta con reservas y la mayoría de sus brigadas tienen menos de la mitad del personal necesario.

Putin aseguró que nunca ha descartado la posibilidad de una reunión con Zelensky, aunque se preguntó si esta tendría “algún sentido”.

Al mismo tiempo, durante la comparecencia el presidente ruso puso en duda la legitimidad de su homólogo ucraniano por permanecer en el cargo más allá del término presidencial.

(Con información de Europa Press)

