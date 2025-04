En medio de una guerra comercial, Xi Jinping podría estar purgando las fuerzas armadas de China

El presidente chino, Xi Jinping. Agencia Kampuchea Press/Folleto vía REUTERS

En Beijing, el calor primaveral ha comenzado a atraer colas a los restaurantes que ofrecen comidas al aire libre; los distritos comerciales de moda están cada vez más concurridos. El Sr. Jia, un inversor de 36 años, afirma que no le preocupan los aranceles estadounidenses. De pie frente a la pastelería de su amigo, afirma que los impuestos de Donald Trump son una señal de que Estados Unidos se siente amenazado por el ascenso de China. El poder estadounidense está decayendo, afirma. “Para ser honesto, lo que se siente en el mundo actual es que la hegemonía es muy difícil de lograr”.

La guerra comercial está presente en todas partes en China. Los medios estatales proclaman a bombo y platillo el apoyo del presidente Xi Jinping al “multilateralismo y las normas del comercio internacional”. Los informativos se han esforzado por mostrar al Sr. Xi en una visita al Sudeste Asiático, “creando oportunidades de desarrollo” y apoyando la “integración económica regional” frente al proteccionismo de la maga. China ha advertido a otros países que tomará represalias si ceden a la presión estadounidense para imponer aranceles a China. Hay indicios de que la campaña de seducción y perjuicio de China está dando resultados. El 22 de abril se informó que esta semana el Sr. Xi recibirá una carta de Ishiba Shigeru, primer ministro de Japón, con el objetivo de mantener la estabilidad de los vínculos comerciales chino-japoneses.

Sin embargo, para quien gobierna China, lo que más importa es el panorama nacional. Las relaciones con Estados Unidos y el mundo “no son su principal preocupación”, afirma un ex alto funcionario de inteligencia estadounidense. Parte de ese cálculo se relaciona con las consecuencias económicas de la guerra comercial en China. La otra es menos conocida, pero crucial. Justo cuando la economía se enfrenta a vientos contrarios sin precedentes, la implacable campaña del Sr. Xi para erradicar la corrupción e imponer la lealtad en las altas esferas del partido está generando turbulencias.

Las autoridades se han aprovechado de datos que parecen demostrar la capacidad de China para resistir los aranceles. El 16 de abril, declararon un crecimiento interanual del 5,4 % en el primer trimestre, mejor de lo previsto y por encima del objetivo anual de alrededor del 5 %. La cifra se vio impulsada por los estímulos y un avance de las exportaciones antes de los aranceles: el volumen de contenedores procesados aumentó un 10 % interanual en los siete días previos al 20 de abril, según Bloomberg. Aun así, los economistas prevén una fuerte desaceleración. Los indicadores de la actividad del transporte de mercancías sugieren que se avecina una caída, según una encuesta de Goldman Sachs. Antes del “Día de la Liberación”, UBS predijo un crecimiento del 4% en 2025. Ahora estima un 3,4%, suponiendo que se mantengan los gravámenes.

Los líderes del Partido Comunista se muestran paranoicos con respecto a la estabilidad social y el Sr. Xi estará atento a cómo una desaceleración de las exportaciones y la industria podría afectar a la frágil confianza pública. Hay indicios de nerviosismo. Una encuesta realizada por Morgan Stanley tras el aumento de los aranceles este mes reveló que el 44% de más de 2.000 encuestados en ciudades de toda China estaban preocupados por la posibilidad de que ellos o sus familiares perdieran sus empleos, muchos de los cuales citaron los gravámenes. Esta fue la proporción más alta desde que el banco comenzó a realizar este tipo de encuestas en 2020, en medio de la pandemia.

En cuanto a la relativa capacidad de negociación de China con Estados Unidos, el debilitamiento de la confianza interna debe sopesarse con la devastación en Estados Unidos. El 22 de abril, surgieron informes de que Scott Bessent, secretario del Tesoro, había asegurado a los inversores en una reunión privada que finalmente se alcanzaría un acuerdo comercial con China. No obstante, por ahora, es probable que Xi aumente los estímulos para impulsar a los consumidores. «Tenemos la capacidad y la confianza para abordar los desafíos externos», según un funcionario de estadística. El Politburó se reunirá a finales de abril, momento que podría ser el momento de implementar más medidas para impulsar la vivienda, el consumo y la industria.

En esa reunión del Politburó, la otra obsesión interna del Sr. Xi podría ser visible: una purga interminable del ejército. Uno de los miembros del Politburó no ha sido visto en público desde principios de marzo. Se trata del general He Weidong, uno de los dos vicepresidentes de la Comisión Militar Central (el tercero en la jerarquía militar). Estuvo ausente de una actividad de plantación de árboles en Pekín a principios de abril, a la que asistieron el Sr. Xi y otros miembros de la comisión. La televisión estatal no lo mostró en una conferencia sobre diplomacia los días 8 y 9 de abril. Su compañero vicepresidente, Zhang Youxia, estuvo allí con otros miembros del Politburó. Si el general He ha sido purgado, sería el miembro uniformado de mayor rango de la comisión en ser destituido desde 1967.

Eso demostraría que las purgas militares del Sr. Xi no han terminado. Li Shangfu, entonces ministro de Defensa, fue objeto de persecución en octubre de 2023. Miao Hua fue puesto bajo investigación en noviembre de 2024. Era almirante a cargo del Departamento de Trabajo Político del EPL, cargo responsable de imponer la lealtad al Sr. Xi. En marzo, un miembro de alto rango de la unidad anticorrupción de la comisión militar, el teniente general Tang Yong, perdió su puesto como asesor de la legislatura nacional. Estas reorganizaciones no son un asunto secundario: el EPL es un componente central del propio Partido Comunista y, según la inteligencia estadounidense, las purgas podrían haber debilitado su eficacia en combate.

La interacción entre las consecuencias económicas de la guerra comercial y las señales de inestabilidad en la cúpula del partido son cruciales para comprender a China. En un escenario, la guerra comercial la obliga a liberalizar su economía, impulsando el consumo en lugar de la inversión estatal y flexibilizando las políticas empresariales. Podría cortejar a sus vecinos. Pero en un entorno más paranoico, podría adoptar un enfoque más nacionalista para movilizar a la opinión pública. Esta tendencia ya es visible. El 15 de abril, el jefe de espionaje de China, Chen Yixin, advirtió que China debe “ganar con determinación la guerra integral contra la hegemonía”. Las actividades de la zona gris de China, diseñadas para intimidar a Taiwán, operan a un ritmo intenso.

Más que el mundo exterior, o incluso lo que sucede dentro de China, lo que probablemente más le importa al Sr. Xi es su propia posición y legado. Esto se decidirá en 2027, cuando se celebre el próximo congreso del partido, en el que muchos analistas esperan que busque un cuarto mandato como jefe del partido. Los próximos 24 meses podrían ser su mayor prueba hasta la fecha.

