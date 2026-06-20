Lo que revela sobre Rusia la mayor sentencia judicial de la historia en materia de accionistas

El presidente ruso, Vladímir Putin en el Kremlin de Moscú, Rusia (REUTERS/Ramil Sitdikov/Archivo)

Con la beligerancia, la represión y la corrupción de toda Rusia, es fácil olvidar lo mucho que Occidente llegó a admirar a Vladimir Putin. En 2001, George W. Bush declaró que el entonces recién elegido presidente ruso era “digno de confianza”, tras haberlo mirado a los ojos y haber percibido su “alma”. Los primeros indicios de que Putin no era nada de eso surgieron mucho antes de la anexión de Crimea en 2014 y la posterior invasión a gran escala de Ucrania. Un primer indicio de su consolidación del poder y su giro autoritario fue la incautación y desmantelamiento de Yukos, una compañía petrolera.

La acción del Kremlin contra la empresa y el encarcelamiento de su director, Mikhail Khodorkovsky, pusieron de manifiesto la lucha de poder entre Putin y sus compinches de los servicios de inteligencia —antiguos agentes y militares— y los oligarcas que habían acaparado gran parte de la economía en las privatizaciones mediante bonos de principios de los años noventa. En 2003, después de que Khodorkovsky —entonces el hombre más rico de Rusia— comenzara a financiar a partidos de la oposición e insinuara su candidatura a la presidencia, Yukos fue objeto de una serie de cargos relacionados con evasión fiscal. Khodorkovsky fue enviado a un campo de trabajos forzados. La empresa fue desmantelada y sus activos vendidos a empresas vinculadas a los servicios de inteligencia a precios irrisorios.

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El núcleo, a veces técnico pero siempre fascinante, de “Demandando al Kremlin” es la saga legal de dos décadas que surgió a raíz de la expropiación, y que Martin Sixsmith afirma con razón que será estudiada por generaciones de abogados. Sixsmith está en una posición privilegiada para contar la historia: antiguo corresponsal de la BBC en Moscú, el autor ha escrito varios libros sobre la Rusia de Putin, incluyendo una obra apasionante sobre el envenenamiento en Londres del disidente Alexander Litvinenko en 2006.

Tras varios años infructuosos intentando resolver las reclamaciones fiscales, los antiguos accionistas de Yukos contraatacaron. Su inesperado defensor fue Tim Osborne, un abogado fiscalista londinense, jovial y flemático. Enfrentarse al Kremlin podría haber parecido una tarea imposible para Osborne. Sin embargo, afrontó el reto con energía y —dada la suerte de muchos adversarios de Putin en el pasado— con valentía, consiguiendo fallos favorables para la empresa de los accionistas, GML, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo suizo y otros tribunales.

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Pero GML necesitaba un golpe definitivo. Con la ayuda de Shearman & Sterling, un bufete de abogados estadounidense, el Sr. Osborne ideó un caso de arbitraje acusando a Rusia de incumplir un tratado transfronterizo de inversión energética al vulnerar los derechos de los accionistas. El resultado fue una victoria aplastante en un tribunal internacional: una indemnización de 50.000 millones de dólares, 20 veces superior al récord anterior para un caso similar. Tras varios giros y vueltas legales, las apelaciones de Rusia se agotaron finalmente en octubre de 2025, lo que permitió a GML reclamar los activos rusos para cubrir la indemnización.

Hasta ahora, Rusia no ha pagado nada. Se han incautado pocas marcas, aparte de algunas marcas registradas de vodka. Pero, como argumenta convincentemente el Sr. Sixsmith, la victoria ha sido más que pírrica. Con una estrategia inteligente y mucho trabajo, un pequeño grupo de abogados y empresarios logró infligir una humillante derrota a Putin. Sin duda, el caso era de suma importancia para él. ¿Por qué si no Rusia gastaría tanto en falanges de abogados, incluyendo 17 en una sola audiencia? ¿Y por qué llegaría a tales extremos para intimidar a sus oponentes, encarcelando a abogados, enviando amenazas de muerte a través de macabras actualizaciones de Wikipedia y, según especulan algunos, derribando el helicóptero de un asesor fiscal de Yukos?

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El libro deja sin resolver varios misterios, entre ellos por qué el señor Khodorkovsky —ahora activista anti-Putin en el exilio, tras haber sido liberado en 2013— permaneció en Rusia para ser utilizado como ejemplo, cuando el Kremlin había advertido que iría tras él y su empresa. ¿Ingenuidad? ¿Obstinación? ¿Un complejo de mártir?

El libro de Sixsmith, de ritmo ágil y legible de una sola sentada, demuestra que la Rusia vengativa y caprichosa de Putin no era un buen lugar para invertir mucho antes de su sangriento aventurismo en Ucrania . Y que la mejor manera para que aquellos a quienes ha perjudicado obtengan algo parecido a la justicia es confiar en la sensatez, la inteligencia y los sistemas legales de otros países.

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