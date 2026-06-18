Lo que Gran Bretaña necesita hacer para aprovechar sus grandes oportunidades en IA (Ilustración de The Economist: Carl Godfrey)

La economía británica es mucho más débil por estar fuera de la UE. Su floreciente sector de IA podría ser una notable excepción. En lo que va del año, las startups tecnológicas británicas han recaudado más de 14.500 millones de dólares en capital de riesgo, más que todos los demás mercados europeos importantes juntos. Gran Bretaña tiene 33 unicornios de IA (startups valoradas en más de 1.000 millones de dólares), más que Francia, Alemania y los Países Bajos juntos (aunque Francia tiene la mayor, Mistral, que crea los modelos de IA más avanzados de Europa continental). Entre ellas se encuentra Wayve, cuyos coches autónomos llegarán a las calles de Londres a través de Uber, una aplicación de transporte. “Sin duda, es un dividendo del Brexit”, dice Keegan McBride del Instituto Tony Blair, un centro de estudios.

Una ventaja es que Gran Bretaña no está sujeta a la estricta Ley de IA de la UE, que según los críticos impone estándares onerosos a las empresas y sus clientes. El gobierno británico ha priorizado la innovación sobre la regulación. Sin embargo, aunque Gran Bretaña se siente más libre, en realidad cualquier empresa ambiciosa de IA querrá vender al bloque, por lo que debe cumplir con la ley de todos modos, afirma Alexandru Voica de Synthesia, una de las mayores empresas británicas de IA generativa . En algunos casos, el Brexit ha hecho las cosas “más difíciles, no más fáciles”. El Sr. Voica señala las elevadas tasas de visado y la dificultad para contratar personal con la suficiente rapidez como una de las razones por las que la empresa está abriendo oficinas en Europa continental. El 9 de junio, el gobierno británico lanzó un programa global de talento para ayudar a reducir estas fricciones.

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Las grandes ideas, incluso libres de la burocracia de Bruselas, no siempre se traducen en acciones concretas. Las “zonas de crecimiento de la IA”, áreas designadas donde el gobierno pretende construir centros de datos con mayor rapidez mediante la agilización de los permisos de construcción y la priorización de las conexiones a la red eléctrica, siguen siendo poco más que etiquetas. “El Reino Unido tiene una enorme ventaja estratégica (sobre la UE)”, afirma Pascal Levensohn, un inversor de capital riesgo que colabora en la creación de un centro de innovación en Cambridge. “Pero no la ha aprovechado”.

Si la comparación con Europa halaga a Gran Bretaña, la estadounidense la deja en ridículo. Este mes, el gobierno británico celebró la promesa de inversión de 6.000 millones de libras (8.100 millones de dólares) en infraestructura de IA. Esto es una cantidad insignificante comparada con los 700.000 millones de dólares que probablemente invertirán los cuatro grandes proveedores de servicios en la nube estadounidenses solo en 2026.

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En abril, Open AI, la empresa estadounidense que impulsa Chat GPT, anunció que suspendería Stargate UK, un proyecto de infraestructura, en parte porque los costos de la energía industrial son cuatro veces más altos que en Texas. La reciente orden de la administración Trump de impedir que cualquier persona no estadounidense acceda a los últimos modelos de Anthropic (en particular, Claude Fable 5) demuestra cómo el acceso a la IA de vanguardia depende de la voluntad del gobierno estadounidense. “Europe 2031”, un ensayo de un grupo de expertos en IA que imagina cómo le irá al continente si no se toma más en serio la tecnología, argumenta que la mayor ventaja del Brexit podría ser que los británicos pueden “negociar acuerdos bilaterales de IA con Washington con mayor facilidad”.

Prepara tu mente

Gran Bretaña aún tiene enormes oportunidades en IA. Gran parte de la ciencia fundamental que sustenta los modelos actuales fue desarrollada por científicos británicos (uno de ellos, Geoffrey Hinton, es conocido como el padrino de la IA). Muchos de los cofundadores y altos ejecutivos de los principales laboratorios son británicos, desde Jack Clark en Anthropic hasta Mustafa Suleyman en Microsoft. Wayve forma parte de un grupo de prometedoras empresas de IA que se agrupan en torno a DeepMind, la compañía de IA de Google dirigida por Sir Demis Hassabis y con sede en King’s Cross, Londres. El mundo estará mucho menos informado sobre los riesgos de la IA de vanguardia si el AISI , el Instituto de Seguridad de la IA del gobierno británico, pionero en su campo , continúa sin tener acceso a los últimos modelos de Anthropic.

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Tampoco es necesario que Gran Bretaña dependa por completo de Estados Unidos. Jensen Huang, director de Nvidia, fabricante de chips, describe la arquitectura de la IA como un pastel de capas compuesto por energía, chips, infraestructura, modelos y aplicaciones. Según él, los mayores beneficios económicos se encuentran en la capa superior, donde Gran Bretaña está mejor posicionada para tener éxito. Si bien a largo plazo el acceso a la IA de vanguardia es fundamental, la mayoría de las aplicaciones no necesitan los modelos más recientes para ser útiles. Datos de Artificial Analysis, una empresa de evaluación comparativa, sugieren que DeepSeek V 4 Pro, un modelo chino de código abierto, ofrece aproximadamente tres cuartas partes del rendimiento de Fable 5, pero a menos de una sexagésima parte del costo.

Para prosperar realmente en el mundo de la IA, Gran Bretaña debe pensar a lo grande. Necesitará reformar el sistema de planificación y modernizar la red eléctrica para desarrollar una mayor infraestructura de IA. Es posible que el gobierno deba invertir más de los 1.100 millones de libras esterlinas que prometió recientemente para hardware de IA. En la capa de aplicación, aprovechar al máximo la IA requerirá resolver otros desafíos de gobernanza, como la integración de datos en el sistema de salud.

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Gran Bretaña tendrá que afrontar todo esto en medio de una creciente reacción pública en contra. Una encuesta reciente realizada por investigadores del King’s College de Londres reveló que el 57% de la población británica cree que la IA provocará desempleo generalizado y el 22% que generará disturbios civiles. En sus discursos, los ministros alternan torpemente entre los riesgos y las oportunidades de la IA. Una respuesta más acertada ha sido la creación de un Instituto de Economía de la IA , inspirado en el AISI, el primer instituto de este tipo dedicado a analizar cómo la IA puede afectar la productividad, el mercado laboral y la economía en general.

Con el tiempo, el gobierno tendrá que abordar las reformas sociales derivadas de la IA . Por ahora, hay otras tareas pendientes. “La revolución tecnológica ya está aquí”, afirma el Sr. McBride. Gran Bretaña tiene la oportunidad de ser protagonista, pero corre el riesgo de convertirse en mera espectadora.

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