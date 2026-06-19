El G7 ha abierto una ventana para la diplomacia en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante una cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia (AP Foto/Vadim Ghirda)

Hace un año, Donald Trump abandonó la cumbre del G-7 en Canadá la primera noche. Por eso, fue un indicio de progreso que, en esta ocasión, durante tres días en la ciudad francesa de Evian-les-Bains, a orillas del lago, el Sr. Trump permaneciera hasta el final de la cumbre. Contribuyó a ello que Emmanuel Macron, anfitrión de este año, le ofreciera una cena en el Palacio de Versalles (“¡No era pan de oro, sino auténtico!“, exclamó Trump con entusiasmo). Los europeos, cautelosos, han aprendido por las malas a no creerle a Trump a pies juntillas. No obstante, la cumbre concluyó con un cauto optimismo ante la posibilidad de que Estados Unidos se viera persuadido a renovar su apoyo a Ucrania.

El Sr. Trump viajó a Evian en un momento de gran tensión y desconfianza transatlántica. Tras su partida, calificó el viaje de “gran éxito”. Los líderes de los siete países miembros —Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón— describieron su acuerdo con Irán como un “hito”. El Sr. Trump lo firmó, inesperadamente pronto, durante la cena en Versalles el 17 de junio. Una coalición marítima liderada por Gran Bretaña y Francia, según declaró el Sr. Macron, estaba lista para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz.

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Fundamental para Europa, los siete países, incluido Estados Unidos, expresaron su “apoyo inquebrantable” a Ucrania y prometieron “reforzar las sanciones” contra Rusia, incluidas las relativas al petróleo y el gas. Se comprometieron a suministrar más sistemas de defensa aérea y capacidades de ataque de largo alcance, y a considerar la posibilidad de que Ucrania fabrique armas aliadas bajo licencia. Macron se refirió a un “momento Evian”. Friedrich Merz, canciller de Alemania, aplaudió el “nuevo tono” en las relaciones transatlánticas. Según una fuente diplomática francesa, ahora le queda claro a Trump que “hoy los ucranianos son los vencedores y el perdedor es [Vladimir] Putin”, presidente de Rusia.

Como siempre al intentar evaluar la postura del Sr. Trump sobre Ucrania, es necesario cierto escepticismo. Los europeos ya han visto al Sr. Trump cambiar de opinión respecto a Ucrania, distanciándose progresivamente de su participación en la guerra que una vez prometió resolver. Una sola conversación telefónica con el Sr. Putin bastaría para que cualquier compromiso adquirido en los jardines de Evian se olvidara al instante. El Sr. Macron, quien orquestó las reuniones entre el Sr. Trump y Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, ya ha visto fracasar sus persistentes esfuerzos por ganarse al presidente estadounidense. Sin embargo, según diplomáticos europeos, existen razones para pensar que podría haber margen para retomar el diálogo con el Sr. Trump sobre Ucrania. La ayuda europea para desminar el estrecho y garantizar el paso seguro podría implicar un acuerdo tácito de que los estadounidenses aumenten la presión sobre Rusia en relación con Ucrania.

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El cauto optimismo surge del acuerdo que se está gestando con Irán. En teoría, esto logra tres cosas. Primero, podría permitir que la administración estadounidense vuelva a prestar atención a Ucrania. Segundo, debería aliviar gradualmente la crisis energética mundial, lo que posibilitaría sanciones más severas contra el petróleo y el gas rusos. Y tercero, elimina el beneficio extraordinario que Rusia obtenía gracias a los altos precios del petróleo, que ascendía a entre 5.000 y 6.000 millones de dólares mensuales; dinero que le había permitido al Sr. Putin financiar su guerra desde una posición fiscal relativamente cómoda.

Igualmente alentador es el cambio de mentalidad en Washington. Dos narrativas ucranianas comienzan a afianzarse allí: que no se puede confiar en Rusia y que Ucrania es una vencedora, no una perdedora. El 18 de junio, poco después de la firma del acuerdo, drones ucranianos atacaron una refinería de petróleo en el extremo sureste de Moscú, creando una enorme columna de humo sobre la capital rusa. Tales hazañas no pasan desapercibidas en Estados Unidos. En mayo, Dan Driscoll, secretario del Ejército, afirmó que la integración de Ucrania en el campo de batalla superaba la de las fuerzas armadas estadounidenses. Posteriormente, Pete Hegseth, su superior, admitió que Estados Unidos había aprendido muchísimo de las operaciones con drones ucranianos. Fuentes cercanas a la Casa Blanca perciben un cambio en la actitud del propio Trump, lo que sugiere que el conflicto se ha humanizado para él. “Trump se quemó con su experiencia en Irán y ahora entiende que, sin presionar a Putin, no conseguirá lo que quiere”, afirma un ex funcionario ucraniano.

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Nada de esto significa que la paz esté cerca. Pero podría reabrir una ventana que se cerró esta primavera, esta vez con Ucrania en una posición más fuerte. A principios de este año, los negociadores de Estados Unidos, Rusia y Ucrania habían acordado tentativamente una hoja de ruta para un alto el fuego en mayo. Pero la oportunidad pasó: la guerra con Irán elevó los precios del petróleo y le dio a Rusia un salvavidas financiero, mientras que el creciente éxito de Ucrania en el campo de batalla hizo que pareciera aún más difícil convencer a sus votantes de un acuerdo decepcionante. Ahora, según The Economist, se han reanudado las conversaciones informales con Rusia y hay contactos diarios entre Ucrania y el equipo del Sr. Trump. Una de las ideas que se están discutiendo es un alto el fuego en dos fases: primero, limitar las hostilidades a una zona de 50 a 70 km a cada lado de la línea del frente, y luego un acuerdo más amplio.

Un alto funcionario ucraniano afirma que es improbable que Rusia actúe antes de octubre, cuando podría querer darle un impulso a Trump antes de las elecciones, “y obtener algo a cambio”. Lo más probable es que los rusos ganen tiempo hasta la próxima primavera, apostando a que una devastadora campaña invernal de misiles y drones contra la infraestructura energética de Ucrania podría obligarla a hacer concesiones.

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Los obstáculos para cualquier acuerdo de paz siguen siendo formidables. Rusia insiste en lo que denomina la “fórmula del anclaje”, una serie de acuerdos supuestamente esbozados con el Sr. Trump en la cumbre Rusia-Estados Unidos celebrada en Alaska el verano pasado. En aquel entonces, Ucrania era más débil y Rusia estaba logrando avances lentos, aunque sangrientos, en el sureste ucraniano. Los supuestos acuerdos son secretos y controvertidos, pero se dice que consisten en el reconocimiento legal de la ocupación rusa de todo el Donbás y Crimea, junto con el reconocimiento de facto de las fronteras actuales en las provincias de Zaporizhzhia y Kherson. Estos términos son inaceptables para Ucrania.

Rusia también se basará en el historial de contradicciones del presidente estadounidense y en el precedente que sentó al cancelar las sanciones contra Irán. Sería imprudente esperar que Putin renuncie a su guerra contra Ucrania, o pensar que no utilizará ningún nuevo acontecimiento, incluso un alto el fuego, para intensificarla. Sin embargo, se está configurando un nuevo panorama, y ​​son principalmente los ucranianos quienes lo están dibujando. “Putin intentó una vez fingir que la guerra estaba lejos”, dice Lana Zerkal, diplomática ucraniana. “No puede hacerlo cuando los rusos ven el humo con sus propios ojos”.

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