¿Por qué los soldados chinos luchan en Ucrania?

Soldados chinos capturados en Ucrania

El 8 de abril, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, publicó un video en X que, según él, mostraba a uno de los dos ciudadanos chinos capturados por las fuerzas ucranianas mientras luchaban por Rusia. China ahora apoyaba militarmente a Rusia, añadió en una rueda de prensa, y “Estados Unidos debería prestar atención”. Al día siguiente, publicó un segundo video de ambos hombres, que se identificaron como Zhang Renbo y Wang Guangjun, y fotos de sus pasaportes chinos. Zelensky afirmó que Ucrania tiene conocimiento de más de 150 ciudadanos chinos que luchan del lado ruso.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China respondió que está verificando las afirmaciones de los ucranianos y que no apoya la participación de sus ciudadanos “en operaciones militares de ninguna de las partes”. Si bien China ha suministrado componentes de doble uso a la industria de defensa rusa, ha mantenido a flote la economía rusa mediante la compra de energía y ha promovido propaganda que culpa a Ucrania y a la OTAN de la guerra, sus líderes han declarado constantemente su neutralidad y han evitado la participación militar directa. No hay pruebas de que los ciudadanos chinos que luchan por Rusia en Ucrania reciban apoyo estatal. Sin embargo, no sorprende que estén allí. Combatientes chinos de ambos bandos en Ucrania han estado publicando videos de sus hazañas en redes sociales durante la guerra.

Quienes luchan por Rusia afirman que buscan emociones fuertes y dinero. Algunos también se dejan llevar por el nacionalismo. Un joven de 23 años de la provincia de Gansu declaró a Initium, un medio independiente con sede fuera de China, que voló a Moscú en 2023 tras ver un vídeo en redes sociales que prometía altos salarios. Había sido bombero y ganaba 3.000 yuanes (400 dólares) al mes. Como mercenario, podría ganar cinco veces más. Otro combatiente que se hacía llamar “Red Macaron” en Douyin, la plataforma china de TikTok, dijo que quería experimentar la guerra, inspirado por las películas chinas patrioteras. Se unió al bando ruso porque era más fácil obtener un visado, según declaró a los medios chinos. Zhao Rui, de 38 años y originario de Chongqing, supuestamente se unió a la guerra porque quería luchar contra cualquier japonés que ayudara a Ucrania. Murió en 2023 a causa de un dron ucraniano.

Lo que une a la mayoría de los soldados chinos es el arrepentimiento. Antes de su muerte, el Sr. Zhao había publicado vídeos en Douyin instando a sus compatriotas chinos a no venir. “Si encuentras trabajo en China, puedes ganar lo mismo”, dijo. Zhou Zhiqiang, otro mercenario, declaró en Douyin que los rusos “no nos tratan como humanos”. En una entrevista reciente con Chai Jing, un periodista chino exiliado, “Red Macaron” afirmó que los rusos los estaban utilizando como “carne de cañón”. Lo habían encerrado en una fosa junto a desertores rusos tras quejarse de la mala calidad del equipo. Ahora había perdido las ganas de luchar, pero no se le permitía irse, y no creía que la embajada china lo ayudara.

Algunos voluntarios también luchan del lado de Ucrania. Peng Chenliang, de la provincia de Yunnan, estuvo detenido en China durante siete meses tras publicar mensajes antirrusos y proucranianos en X en 2023. En 2024 se unió a la legión extranjera del ejército ucraniano. Murió ese mismo año. Antes de su muerte, el Sr. Peng grabó un video con una bandera de Taiwán, expresando su deseo de ser recordado junto a Tseng Sheng-kuang, un voluntario taiwanés que murió luchando por Ucrania en 2022.

La muerte de combatientes chinos de ambos bandos ha generado un debate en internet sobre si son héroes valientes, mercenarios corruptos o nacionalistas engañados. El gobierno chino no ha intervenido en ese debate. Ahora podría tener que hacerlo.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.