La inhabilitación de Marine Le Pen sacude el tablero político en Francia (THOMAS SAMSON/REUTERS)

Incluso antes de que se pronunciara la sentencia, Marine Le Pen salió apresuradamente de la sala del tribunal, con su bolso colgando del brazo.

La líder de la extrema derecha francesa ya había escuchado suficiente y tenía razones para temer lo peor. Este 31 de marzo, el tribunal penal de París la inhabilitó para ejercer cargos electivos durante cinco años, impidiéndole así postularse a la presidencia en 2027.

La decisión ha provocado un terremoto en su partido, Agrupación Nacional (RN), y ha alterado por completo la carrera por la sucesión de Emmanuel Macron. Le Pen lideraba las encuestas para la primera vuelta de las elecciones de 2027.

Los jueces encontraron a Le Pen, junto con otros ocho miembros actuales o pasados del Parlamento Europeo y 12 ex asistentes, culpable de malversación de fondos públicos por un total de 4,1 millones de euros (4,4 millones de dólares).

El tribunal determinó que no hubo enriquecimiento personal ni para ella ni para otros miembros del partido, pero la situó “en el centro” de un sistema que, entre 2004 y 2016, desvió fondos del Parlamento Europeo para financiar su partido nacional.

Según los jueces, una asistente parlamentaria remunerada nunca vivió en Bruselas. Además, Le Pen fue condenada a pagar una multa de 100.000 euros y a una pena de prisión de cuatro años, de los cuales dos son suspendidos y los otros dos deberán cumplirse bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico.

Le Pen reaccionó visiblemente furiosa ante la sentencia. El fallo fue inusualmente severo al incluir una pena inmediata, aplicable incluso si apela y mientras dure el proceso. Esta medida fue solicitada por los fiscales tras la audiencia del juicio en noviembre pasado. Sin embargo, algunos de los coacusados de la líder de RN recibieron prohibiciones electorales más cortas; Louis Aliot, alcalde de Perpiñán y miembro de la dirección del partido, ni siquiera recibió una pena inmediata.

A principios de este mes, Le Pen había advertido que un fallo así en su contra sería “profundamente antidemocrático”. Tras la decisión judicial, su protegido de 29 años, Jordan Bardella, declaró que “la democracia francesa ha sido ejecutada”.

Le Pen tiene pocas opciones para salvar su candidatura presidencial. Incluso si apela, no hay garantías de que la audiencia se celebre a tiempo para revocar el fallo o reducir la condena. Podría intentar recurrir al Consejo Constitucional, el máximo órgano en materia constitucional de Francia, para solicitar la suspensión del fallo alegando la necesidad de respetar la libertad del electorado.

Mientras tanto, RN se encuentra en el caos. Nadie en el partido esperaba una sentencia tan dura y no tenían un Plan B. Bardella, un ambicioso y hábil operador político, además de estrella en TikTok, se había estado preparando para convertirse en primer ministro bajo el liderazgo de Le Pen, no en candidato presidencial. Incluso dentro del partido reconocen que aún no está listo. No obstante, podría ser su mejor opción.

Una encuesta publicada antes del fallo judicial lo ubicaba como el tercer político más popular de Francia, solo por detrás de Le Pen y del ex primer ministro centrista Édouard Philippe.

A corto plazo, Le Pen podría retomar su papel de agitadora contra el gobierno minoritario francés, actualmente dirigido por el centrista François Bayrou. En diciembre pasado, fue el voto de su partido el que ayudó a derribar a su predecesor de centroderecha, Michel Barnier, y a bloquear el presupuesto de 2025.

Derribar otro gobierno, o al menos amenazar con hacerlo, podría ser su manera de canalizar su ira contra el sistema. Cabe destacar que su voto en diciembre ocurrió poco después de que los fiscales solicitaran su inhabilitación inmediata para cargos públicos.

A largo plazo, la prohibición de Le Pen podría tener dos efectos en las perspectivas electorales de su partido. Los detalles sobre la malversación de fondos revelados durante el juicio podrían perjudicar la imagen de RN entre sus votantes más recientes, quienes han sido persuadidos en la última década por su intento de hacer que el partido, antes marginal, pareciera más respetable. Esto, sumado a la inexperiencia de Bardella, podría debilitar sus opciones en las urnas.

Sin embargo, para los votantes más fieles a Le Pen, atraídos desde hace tiempo por su mensaje antisistema, el fallo podría reforzar la percepción de que el sistema está en su contra.

En un momento en el que los políticos populistas, tanto en Europa como en Estados Unidos, denuncian lo que consideran una censura antidemocrática, esta narrativa podría convertirse en una fuerza poderosa.

