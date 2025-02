Uno de los conflictos más largos del mundo podría estar llegando a su fin

Pervin Buldan, un legislador del Partido Democracia e Igualdad de los Pueblos (DEM), pro kurdo, con una fotografía tomada en la prisión de la isla de Imrali con el líder militante kurdo encarcelado Abdullah Ocalan en el fondo, lee una declaración de Ocalan durante una conferencia de prensa en Estambul, Turquía, el 27 de febrero de 2025. REUTERS/Umit Bektas

Vestido con una chaqueta azul marino, Abdullah Ocalan, considerado durante mucho tiempo el enemigo público número uno de Turquía, se sentó detrás de una mesa larga en una prisión insular en medio del mar de Mármara y posó para las cámaras con una declaración en la mano. El gobierno turco no permitió que se transmitieran las imágenes (sólo una imagen fija), por lo que horas después, un grupo de políticos kurdos que habían viajado para ver a Ocalan leyeron su declaración. En ella, Ocalan instaba al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), el grupo rebelde que fundó hace casi medio siglo, a deponer las armas y disolverse. “Todos los grupos deben deponer las armas”, dijo, presumiblemente refiriéndose también a las ramificaciones del PKK en Siria e Irán, “y el PKK debe disolverse”.

El llamado fue la culminación de conversaciones secretas que comenzaron hace casi un año, entre Ocalan, que ha pasado los últimos 26 años tras las rejas, y funcionarios turcos. Estas pueden ser la mejor oportunidad para poner fin a una guerra que ha matado a más de 40.000 personas, desplazado a millones más y se ha extendido desde el sudeste de Turquía, donde vive la mayor parte de los aproximadamente 15 millones de kurdos del país, a los escondites del PKK en las montañas del norte de Irak y, más recientemente, a las llanuras del norte de Siria.

Para Turquía, un acuerdo con el PKK es una oportunidad de desmantelar o debilitar la autonomía kurda en Siria y de impedir lo que los responsables políticos de Ankara ven como una alianza incipiente entre los insurgentes kurdos e Israel. Para el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, la paz también podría ser la clave para un nuevo mandato en el poder.

Lo difícil es lo que viene después y lo que los kurdos obtienen de ello. El principal partido kurdo de Turquía, Igualdad de los Pueblos y Democracia (DEM), espera que el llamamiento de Ocalan sea seguido por conversaciones políticas, nuevos derechos lingüísticos y culturales para los kurdos, tal vez mediante una nueva constitución, y una amnistía para los combatientes del PKK. Como mínimo, el DEM espera que se ponga fin a la represión en su contra. El gobierno lo considera el brazo político del PKK, aunque lo niega. En la última década, más de cien alcaldes kurdos elegidos para el cargo han sido destituidos, reemplazados por representantes del gobierno y, en ocasiones, arrestados. Muchos otros políticos kurdos han corrido la misma suerte. Selahattin Demirtas, ex candidato presidencial del partido precursor del DEM, languidece en prisión desde 2016.

No está claro si el gobierno de Turquía tiene intención de corresponder y cómo, aunque presumiblemente Ocalan ha recibido algunas garantías. Erdogan ha dejado claro que no abandonará la guerra de Turquía contra el terrorismo, hasta ahora ha prometido a los kurdos que no hará nuevas concesiones y ha descartado las conversaciones directas con el PKK. Miembros de su partido Justicia y Desarrollo (AK) sugieren que lo que Turquía busca no es un proceso de paz, sino la rendición incondicional del PKK. La pelota estaba ahora en la cancha del PKK, dijo Efkan Ala, un alto funcionario del AK, poco después de la declaración de Ocalan. “La organización debe aprovechar esta oportunidad”, dijo, “y cumplir con el llamado”.

Turquía tiene al PKK a la defensiva. El grupo ya no es capaz de llevar a cabo ataques guerrilleros a gran escala dentro de Turquía. Las repetidas campañas de bombardeo, ataques con aviones no tripulados e incursiones han destruido muchas de sus bases en el norte de Irak. En la vecina Siria, el representante del grupo, las Unidades de Defensa del Pueblo (YPG), que forman la columna vertebral de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) respaldadas por Estados Unidos, se enfrenta a la presión tanto de Turquía como del nuevo gobierno en Damasco. El nuevo liderazgo de Siria, encabezado por Ahmed al-Sharaa, el presidente interino, quiere que las FDS se desarmen y se disuelvan, y planea integrar al menos a algunos de sus combatientes en un nuevo ejército. Turquía, mientras tanto, ha amenazado con otra ofensiva terrestre contra el grupo, a menos que llegue a un acuerdo con Damasco y expulse a los combatientes extranjeros.

El liderazgo del PKK en el norte de Irak señaló anteriormente que acataría el llamado de Ocalan, aunque algunas facciones pueden oponerse. Las cosas son más complicadas en Siria, donde las SDF tienen más margen de maniobra, gracias al respaldo de Estados Unidos y otros países occidentales, incluida Francia. El grupo ha resistido los llamamientos de Sharaa para que se disuelva, y ha dependido de la presión diplomática de Estados Unidos para evitar otra invasión turca.

Las SDF ya han comenzado a distanciarse del llamamiento de Ocalan. Mazloum Abdi, el comandante del grupo, dijo que acogía con agrado la perspectiva de paz “dentro de Turquía”, pero sugirió que su grupo no estaba obligado por la declaración del líder del PKK. “Esto es sólo para el PKK”, dijo en una conferencia de prensa en Estados Unidos, hablando por Zoom. “No tiene relación con nosotros en Siria”.

Mucho depende de los aproximadamente 2.000 soldados estadounidenses estacionados en Siria, una de las pocas cosas que se interponen entre las SDF y los tanques turcos. Erdogan ha pedido a Donald Trump que retire las tropas y subcontrate la seguridad en la región al ejército de Turquía y sus representantes sirios. Es cierto que los estadounidenses pueden no quedarse mucho tiempo. Según un informe de la NBC, el Pentágono está elaborando planes para retirar tropas de la región.

Pero hay más en juego. Erdogan, cuyo mandato como presidente expira en 2028, no puede presentarse nuevamente a menos que pueda persuadir al parlamento para que modifique la constitución de Turquía o convoque elecciones anticipadas. Como su AKP y su socio de coalición, el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), carecen de los escaños necesarios para impulsar esos cambios por sí solos, Erdogan puede necesitar la ayuda de otro gran partido. Los críticos sospechan que terminará utilizando el incipiente proceso de paz y el posible respaldo del DEM para conseguir lo que quiere.

