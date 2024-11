La paz en el Líbano es sólo un comienzo

Humo se eleva tras bombardeos de Israel contra Dahiyeh, en Beirut, Líbano, el martes 26 de noviembre de 2024. (AP Foto/Bilal Hussein)

Al fin, una chispa de esperanza. El alto el fuego entre Israel y Hezbollah, que entró en vigor el 27 de noviembre, ofrece un respiro a millones de libaneses e israelíes.

Pone fin a una guerra de casi 14 meses que Hezbollah, una milicia chiita, sin duda lamenta haber comenzado. Le otorga a Israel gran parte de lo que buscaba, incluyendo el derecho de atacar si Hezbollah se vuelve a armar. Mientras tanto, Estados Unidos tiene la responsabilidad de monitorear el cumplimiento del acuerdo.

Pero este acuerdo es solo un comienzo. Ofrece solo la promesa de que Hezbollah será desarmado, y tales promesas a menudo se rompen. La razón para tener esperanza de que esta vez sea diferente es que la organización extremista ha sido considerablemente debilitada y le será difícil recuperar su fuerza anterior.

Fue un éxito raro para los diplomáticos de Estados Unidos, que a menudo han mostrado debilidad desde el 7 de octubre de 2023. Durante meses, Hezbollah insistió en que el destino de Líbano estaba entrelazado con el de Gaza: la única forma de que Israel terminara una guerra era terminar ambas. Mientras tanto, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, prometió seguir luchando en Líbano hasta que los residentes del norte de Israel se sintieran seguros para regresar a sus hogares.

Finalmente, ambas partes abandonaron esas posiciones. Hezbollah desacopló su guerra de la que se libraba en Gaza, con la bendición (y tal vez el estímulo) de sus patrocinadores iraníes.

Netanyahu aceptó el alto el fuego a pesar de las objeciones de algunos israelíes. Ambas partes tuvieron buenas razones para aceptar el acuerdo, ya que ambas están exhaustas. Hezbollah y Líbano han sido duramente golpeados, mientras que el ejército israelí ha estado luchando bajo el peso de dos guerras.

Donald Trump también fue un factor de aliento. Irán podría estar dispuesto a negociar con él, lo cual habría sido imposible mientras Hezbollah disparaba contra Israel.

Ahora Irán tiene un incentivo para contener a su milicia, al menos por un tiempo. En cuanto a Netanyahu, también está ansioso por mantenerse en los buenos términos del presidente electo. Terminar la guerra en Líbano es un gesto bien recibido hacia Trump, quien hizo campaña precisamente por lograr esto.

Sin embargo, cuando asuma el poder en enero, la administración de Trump deberá exigir más. Puede parecer que las dos guerras de la región se han separado y, con Líbano tranquilo, Gaza es ahora solo un conflicto aislado. Esa es una ilusión. Cualquier camino hacia un gran acuerdo, como el que los asesores de Trump están ansiosos por lograr, debe comenzar en las ruinas de Gaza.

Los legisladores israelíes de extrema derecha ven el segundo mandato de Trump como una oportunidad dorada para reconstruir los asentamientos judíos en la estrecha franja de Gaza que fueron desmantelados en 2005. También están ansiosos por anexar partes de Cisjordania, lo que impediría la creación de un futuro estado palestino. Permitir esto sería un desastre, no solo para los palestinos, sino también para la agenda regional de Trump.

Hay pocas posibilidades de que su objetivo deseado de normalizar las relaciones entre Israel y Arabia Saudita se logre si los asentamientos israelíes están brotando sobre las ruinas de las casas de Gaza, o si la insistencia saudí de que los palestinos tengan un estado se convierte en una imposibilidad.

Trump deberá moderar los impulsos de la coalición israelí (y de su propio Partido Republicano). Al mismo tiempo, puede ayudar a fortalecer el alto el fuego en Líbano. Debe ofrecerse a negociar con Irán, pero dejar claro que el envío de armas a Hezbollah terminaría de inmediato con tales conversaciones.

Joe Biden ha fracasado en usar la influencia de Estados Unidos en Oriente Medio. Prometió que no habría distancia entre Estados Unidos e Israel, incluso cuando Netanyahu lo desafió una y otra vez. Mantuvo a Irán bajo sanciones que no logró hacer cumplir. Ninguna de las partes lo tomó en serio, ya que no parecía haber consecuencias por resistir a Estados Unidos. Trump necesitará ser más duro y recordar usar su influencia sobre los aliados regionales de Estados Unidos, no solo sobre sus enemigos.

