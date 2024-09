¿El dictador narcotraficante sirio vuelve del frío?

El dictador de Siria, Bashar al Assad (Europa Press)

Al principio parecía que la apertura en agosto del paso fronterizo de Abu Al-Zendayn entre el territorio rebelde y el controlado por el régimen dentro de Siria podría anunciar la reconexión de los fragmentos del país. En una colina a las afueras de Al-Bab, al norte de Alepo, los rebeldes, protegidos por Turquía, y las fuerzas del régimen, protegidas por Rusia e Irán, retiraron la alambrada de púas. Los sirios desplazados en el norte planeaban sus esperadas visitas a casa. Se alegraron ante la perspectiva de no tener que pagar las exorbitantes tarifas de los contrabandistas. Los gobiernos extranjeros se preguntaban si los refugiados podrían aventurarse a volver a casa. Pero un día después, los proyectiles volaban y el paso volvía a estar cerrado.

Mientras los ojos del mundo están puestos en Gaza, la guerra de Siria, en la que han muerto más de 400.000 personas y 14 millones han sido desplazadas, entra en su 14º año. El destrozado país se parece cada vez más a Líbano, su caótico vecino. Cada vez está más dividido por motivos étnicos y religiosos. Los señores de la guerra, apoyados por potencias extranjeras, defienden su territorio, financian sus milicias como salteadores de caminos y cobran por cruzar las líneas de conflicto. Las potencias extranjeras se han apoderado del país, adoptando líderes locales y cortando las costuras étnicas y religiosas. Y en una economía de renta media en rápido crecimiento, más de una cuarta parte de la población vive con menos de 2,15 dólares al día. Pocos lo hacían antes de 2011, cuando comenzó la guerra civil.

El norte, con aproximadamente la mitad de los 16 millones de habitantes actuales de Siria, se liberó del control del régimen hace ocho años. El noroeste está en manos de los suníes. Los kurdos, apoyados por Estados Unidos, gobiernan el noreste. En medio se encuentran las fuerzas armadas turcas dentro de Siria y su apoderado local, el Gobierno Provisional Sirio (SIG).

El régimen de Damasco ha perdido el control del cielo y las fronteras de Siria. Sus patrocinadores extranjeros, Rusia, Irán y su filial chií libanesa, Hezbollah, actúan como si el país fuera suyo. Las milicias chiíes de Irak y Líbano dominan las zonas fronterizas. Hezbollah ha utilizado el país como base para lanzar misiles contra Israel.

Mientras tanto, en el suroeste, los drusos, antaño leales a la familia Assad, llevan más de un año protestando contra Bashar Al-Assad, el dictador de Siria, exigiendo elecciones libres y su destitución. En el norte, los ingresos del contrabando y la venta de petróleo y trigo han ayudado a los kurdos y a los antiguos yihadistas de Idlib a consolidar su dominio. “No es el dueño de su propia casa”, dice un funcionario de la ONU.

Atrincherado en la capital, Assad sigue creyendo que puede reunificar Siria y convertirla en una potencia regional. Habla con extrañeza de la “descentralización administrativa” como forma de unir al país. Se dice que está a punto de poner fin a la odiada política de reclutamiento. Y argumenta, no sin razón, que si consigue mantenerse firme, el miedo de sus enemigos extranjeros a Irán y a otro éxodo de refugiados podría empujarles a abandonar sus exigencias de transición política y a restablecer los lazos. El año pasado, la Liga Árabe lo readmitió y empezó a enviarle ayuda. En julio, ocho Estados miembros de la UE propusieron dialogar con Assad. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quiere restablecer las relaciones y reactivar la economía siria como forma de persuadir a los refugiados sirios para que regresen.

Sin embargo, el ejército de Assad está demasiado agotado para reconquistar el norte. Sin financiación exterior, corre el riesgo de perder incluso el territorio que aún conserva. Pocos países se arriesgarán a las sanciones estadounidenses para invertir en la venta de muchas propiedades estatales, como el aeropuerto de Damasco, y mucho menos para financiar los 200.000 millones de dólares que el Banco Mundial calcula que costará reconstruir Siria. A juzgar por la densidad de la iluminación nocturna vista desde el espacio, el Banco Mundial calcula que la economía siria se ha contraído más de un 80% desde 2010. La libra siria ha perdido el 99% de su valor frente al dólar desde el comienzo de la guerra, un desplome similar al de la libra libanesa. En el norte, los sirios la han abandonado por la lira turca. El año pasado, Assad recortó la mayoría de los subsidios, lo que afectó a los servicios más básicos. “Estoy contenta de ser voluntaria, pero no de pagar por serlo”, dice una profesora cuyo salario ya no cubre el viaje en autobús a la escuela.

Mientras el Estado se desmorona, Assad persigue a los contrabandistas y tiene casi el monopolio de la producción mundial de captagón, una anfetamina. Según el Banco Mundial, el valor de las exportaciones de drogas es casi el doble del de todas las exportaciones lícitas juntas. Pero los ingresos van a parar a manos de Assad. Su base también se está reduciendo. En una reciente remodelación del gobierno, casi todos los nombrados eran alauitas, su propia secta minoritaria.

Otros creen que pueden salvar el país. En una mansión cerrada en Al-Ray, cerca de la frontera turca, los ministros del SIG, un organismo formado por una coalición rebelde, se consideran el futuro de una Siria unida post-Assad. En su territorio, que se extiende 40 km al sur de la frontera turca hacia Alepo, la segunda ciudad de Siria, la gente habla libremente. De los edificios oficiales cuelgan pancartas antigubernamentales. Los policías ganan 100 dólares al mes, cinco veces más de lo que ganarían en los dominios del régimen. La electricidad funciona las veinticuatro horas del día. Y una zona industrial ofrece a los inversores acceso a mano de obra barata y mercados mundiales libres de impuestos a través de Turquía.

Pero Turquía, que tiene miles de soldados en el norte de Siria, quiere que el SIG sea su apoderado y no la base de un futuro gobierno estable. Sólo el 15% de los ingresos aduaneros que Turquía recauda en los pasos fronterizos internacionales va a parar al SIG, afirma un funcionario. La mayor parte va a los consejos locales y a las milicias que componen el Ejército Sirio Libre, de 45.000 efectivos. “Todo está en manos de los turcos”, admite el comandante de una milicia siria respaldada por Turquía. “Turquía no quiere que nos unamos por si decimos que no a Turquía; por eso financian tantas milicias”. Muchos representantes locales, incluido el primer ministro del SIG, son de etnia turca. Incluso los minaretes de muchas mezquitas restauradas copian el diseño turco, con lanzas metálicas delgadas como pinzas en lugar de los tradicionales octógonos de piedra de Siria. “Es el norte de Chipre en ciernes”, dice otro funcionario de la ONU, refiriéndose al enclave que Turquía mantiene en su poder desde hace 50 años.

En los últimos 2.000 años, Siria ha estado más fragmentada que unida, ha sido más el instrumento de potencias extranjeras que un país soberano. Eso parece ser cierto una vez más.

