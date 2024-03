Quién está arriba y quién está abajo en el equipo económico que trata de gestionar la crisis en China

Illustration: diego mallo (The Economist)

El 27 de marzo, cuando Xi Jinping se reunió con ejecutivos de empresas estadounidenses en Beijing, fue una rara oportunidad para que estos peces gordos corporativos interactuaran con el líder de China en su propio territorio. La reunión siguió al Foro de Desarrollo de China, una conferencia económica anual celebrada entre lagos y sauces de una tranquila casa de huéspedes estatal en la capital. El contexto económico de la reunión fue menos sereno, gracias a una economía tambaleante, un mercado de valores deprimido y medidas regulatorias esporádicas. La inversión extranjera directa se ha desplomado.

En el pasado, esas reuniones no se confiaban al presidente de China, sino a su primer ministro, quien tradicionalmente ha tenido influencia sobre la política económica. Li Qiang (en la foto, derecha) todavía era nuevo en el trabajo cuando se reunió con empresarios, incluido Tim Cook, director ejecutivo de Apple, al margen del foro del año pasado. Con la esperanza de restaurar el optimismo después de la pandemia, Li instó a sus visitantes a mirar el arco iris metafórico después de la lluvia, en lugar de mirar el barro bajo sus pies.

Este año, sin embargo, el protagonismo de Li se lo ha robado su jefe. El primer ministro también perdió una oportunidad de alto perfil de comunicarse con el mundo exterior a principios de este mes, cuando la reunión anual del parlamento de China prescindió de su conferencia de prensa de clausura.

Esta reticencia se está convirtiendo en un patrón. En comparación con su predecesor, Li ha mantenido menos reuniones con funcionarios extranjeros y líderes empresariales en su primer año: sólo dos tercios, según el South China Morning Post en Hong Kong. Ha viajado a sólo la mitad de reuniones en el extranjero. Y cuando ha subido a los cielos, lo ha hecho en vuelos fletados en lugar de en un avión del gobierno.

Existe un acalorado debate dentro de China sobre qué explica estos cambios. Una opinión es que Li está mostrando hábilmente su deferencia hacia Xi, aun cuando éste conserva una influencia sustancial en la formulación de políticas. Otra opinión es que, de hecho, ha sido degradado. De cualquier manera, el ámbito económico del primer ministro parece haberse reducido, centrándose en nuevos motores de crecimiento interno y no en intercambios internacionales. El Sr. Li ha pasado más tiempo que su predecesor en giras de inspección por todo el país, señala el Post. La economía también ha perdido terreno frente a la seguridad nacional en las prioridades de los líderes. Independientemente de si su influencia ha disminuido, Li tiene dominio sobre una cartera reducida.

El poder de los líderes chinos no se deriva de su posición en el gobierno, sino de su posición en el Partido Comunista, incluido su Politburó de 24 personas. Para cuando el partido elija su próximo Politburó en 2027, Li habrá superado la edad de jubilación habitual de 68 años. Entonces podría dejar el cargo de primer ministro después de un mandato.

De ser así, un sucesor plausible sería Ding Xuexiang. Ding, el miembro más joven del Comité Permanente de siete miembros del Politburó, fue un colaborador cercano de Xi en Shanghai en 2007. Luego lo siguió a Beijing y lo acompañó en muchos de sus viajes al extranjero durante su primer mandato como presidente, incluido un Visita al resort Mar-a-Lago de Donald Trump en Florida.

Ding es el viceprimer ministro de mayor rango de los cuatro del Consejo de Estado, el gabinete de China. Pero no ocupa un puesto en la comisión más poderosa del partido que se ocupa de la economía: la amplia Comisión Central de Profundización Integral de Reformas (conocida por sus reformas poco exhaustivas en todos los ámbitos, desde las pensiones hasta el fútbol).

Comisiones partidarias similares han proliferado bajo el gobierno de Xi. En comparación con los organismos gubernamentales, estos grupos tienen menos restricciones a su acción y no tienen límites de edad incómodos para sus miembros. Un ejemplo destacado es la Comisión Central de Asuntos Económicos y Financieros (cfeac). Una de sus reuniones en 2021 marcó el inicio de la campaña de “prosperidad común” de Xi (que tenía como objetivo castigar a los multimillonarios y reducir la desigualdad). Una reunión celebrada en febrero dio el visto bueno a la versión china de un plan de “dinero por chatarra”, que ofrece a los hogares y a las empresas un incentivo para intercambiar electrodomésticos y equipos viejos por equipos nuevos. En cuanto a la formulación de políticas económicas, estas comisiones han desplazado la influencia del Consejo de Estado. Desde que se modificaron las reglas el año pasado, los ejecutivos del consejo se reúnen sólo dos o tres veces al mes, en lugar de cada semana.

Si Li ha perdido influencia, ¿quién la ha ganado? La respuesta obvia es He Lifeng, otro viceprimer ministro, que se ha convertido en el zar económico de Xi. He es oriundo de la provincia de Fujian, donde Xi pasó 17 años de su carrera. En Xiamen, una ciudad portuaria, se hicieron amigos y colegas. He incluso fue invitado a la segunda boda del futuro presidente.

He ocupa un puesto en tres de las comisiones financieras del partido, señala MacroPolo, un grupo de expertos en Estados Unidos. Es el director de oficina de CFEAC. También forma parte de dos comisiones inferiores que supervisan el sistema financiero y sus reguladores. La visión de las comisiones se resumió en un artículo publicado en Qiushi, la principal revista teórica del partido, en diciembre. Insistió en que las finanzas sirven a la economía “real”, advirtió sobre los peligros de la “pseudoinnovación” en el sector y enfatizó que los riesgos financieros pueden ser infecciosos, ocultos y destructivos. “A Xi Jinping, en cierto nivel, no le gustan las personas financieras con trajes elegantes y zapatos bonitos”, dice un economista.

El año pasado, He supervisó el nombramiento de Li Yunze como jefe del nuevo superregulador financiero de China, que cubre tanto la banca como los seguros. Este nuevo organismo también ha asumido algunas de las responsabilidades de supervisión que antes desempeñaba el Banco Popular de China. El banco central nunca ha disfrutado de la autonomía o estatura otorgada a las autoridades monetarias en otros lugares. Su gobernador, Pan Gongsheng, tiene un doctorado y probablemente sea mejor economista que cualquiera de los responsables políticos por encima de él. Sin embargo, el banco parece estar perdiendo personal y estatus.

Según “Decoding Chinese Politics”, un proyecto del Asia Society Policy Institute, otro grupo de expertos en Estados Unidos, He tiene vínculos personales con funcionarios de todo el aparato de formulación de políticas económicas de China. Liu Kun, su compañero de clase en la Universidad de Xiamen en Fujian, se desempeñó como ministro de Finanzas hasta 2023 y ayudó a elegir al actual titular de ese cargo, Lan Fo’an. El jefe de la agencia antimonopolio de China, Luo Wen, pasó un año como adjunto de He cuando era jefe de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (ndrc), la principal agencia de planificación de China.

El actual jefe de la ndrc, Zheng Shanjie, también proviene de la provincia de Fujian y trabajó con He en Xiamen. Una vez criticó a los funcionarios locales de otra ciudad costera por su complacencia. “Si no avanzas, estás retrocediendo; si progresas lentamente, estás retrocediendo”. Su propio progreso ha sido impresionante. En 1997, era director de una fábrica de aceite de hígado de bacalao, tras haber ascendido en el puesto de mantenimiento de equipos.

En el Foro de Desarrollo de China de este año, tanto Zheng como su mentor, He, instaron a los empresarios extranjeros a invertir en las “nuevas fuerzas productivas” de China, aprovechando las oportunidades que ofrece el vasto mercado del país y su ambicioso programa de innovación. Un sonriente He fue fotografiado estrechando la mano de los jefes de Blackstone, Pfizer, Corning y Siemens afuera de una casa de huéspedes en el sitio, cerca de donde un emperador solía pescar. Si las empresas extranjeras quieren saber qué línea están adoptando los líderes de China, He es la persona a quien acudir. Ahora bien, ¿morderán?

