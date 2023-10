Egipto teme por su estabilidad por la guerra en Gaza

Un camión cargado de ayuda humanitaria entra en Gaza desde el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah el 22 de octubre de 2023 (Europa Press)

Desde muros y torres de vigilancia de 10 metros de altura, los soldados egipcios observan la guerra que se desarrolla en Gaza. Más de la mitad de la población del enclave costero, de más de dos millones de habitantes, se está desplazando, mientras los tanques israelíes avanzan hacia él desde el norte y el este y sus aviones de guerra y artillería continúan sus bombardeos. Muchos palestinos se dirigen hacia la frontera con Egipto en busca de alimentos, electricidad, agua y seguridad.

Los llamamientos egipcios a Israel para que abra el paso fronterizo de Rafah y permita la entrada de ayuda humanitaria no han sido escuchados. Sólo 84 camiones de medicinas y alimentos han entrado en Gaza desde que comenzaron los combates, según la Cruz Roja Egipcia. Mientras tanto, Egipto está reforzando la zona fronteriza con tanques y tropas, decidido a mantener fuera a los palestinos. “Los palestinos y los árabes no vivirían una segunda naqba”, declaró Ahmed Aboul-Gheit, ex ministro de Asuntos Exteriores egipcio y secretario general de la Liga Árabe, en referencia al éxodo palestino que acompañó a la guerra de independencia de Israel en 1948.

A medida que se intensifican los combates, Egipto se enfrenta a un trío de temores. En primer lugar, cómo gestionar la creciente presión para acoger a los palestinos. Una avalancha de refugiados de Gaza podría reavivar el conflicto de Egipto con los beduinos del Sinaí y reanimar a los Hermanos Musulmanes, los islamistas políticos que desde hace tiempo constituyen la mayor amenaza interna para Abdel-Fattah al-Sisi, el mariscal de campo convertido en presidente del país. El temor a la inestabilidad podría perjudicar a la economía, que ya se tambalea. A ello se añade la sensación de que su presidente está haciendo que su país pase de ser un peso pesado regional a poco más que un mero espectador.

Desde que Israel se retiró de Gaza en 2005, Egipto se ha esforzado por rechazar los intentos de su vecino de hacerle responsable del territorio, como lo fue entre 1948 y 1967. Cuando Israel impuso un bloqueo tras abandonar Gaza en 2005, Egipto hizo lo mismo. Cuando los palestinos destrozaron una alta valla metálica fronteriza en 2008 y entraron en tropel en el Sinaí, Egipto los hizo retroceder y fortificó sus fronteras. Pero la actual presión humanitaria en la frontera es la mayor prueba de su determinación para evitar que el problema israelí de Gaza se extienda a Egipto.

Egipto ya está notando el impacto. Los beduinos egipcios viven principalmente en el Sinaí, junto a Gaza, y llevan mucho tiempo marginados por los gobernantes del país. Llevan una década rebelándose contra el gobierno central, uniéndose brevemente a los yihadistas del Estado Islámico y matando a cientos de soldados. Las autoridades egipcias afirman haber sofocado por fin su revuelta, pero los beduinos vuelven a protestar. Algunos acusan a Sisi de prepararse para aplicar una nueva versión del “acuerdo del siglo”, un plan de paz entre israelíes y palestinos presentado por la administración Trump, que según algunas fuentes implicaba el reasentamiento de algunos palestinos en el Sinaí. Hoy se rumorea que ese reasentamiento podría producirse a cambio de una gran cantidad de la tan necesaria condonación de la deuda (circulan cifras de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares).

Los hombres del presidente dicen que es imposible. “Es una línea roja que no se puede comprar por dinero”, afirma Muhammad Rashad, un antiguo espía egipcio. Sisi insiste en que se opondrá a “la liquidación de la causa palestina”. Pero los beduinos insisten en que los hechos sobre el terreno cuentan una historia diferente. Dicen que Sisi ha convertido su tierra en una zona militar cerrada, ha expulsado a unos 50.000 beduinos de una zona que se extiende 13 km al sur de la frontera y la ha acordonado con muros de cemento y puestos de control militares. Ha construido una ciudad entera -Nueva Rafah- para acoger la afluencia de palestinos, dicen los activistas beduinos, pero ha prohibido que egipcios y beduinos vivan allí. “El gobierno detiene a cualquiera que intente regresar”, afirma un activista local. “Los beduinos también tienen derecho a regresar”.

Luego están los viejos enemigos de Sisi, los islamistas. Hace una década derrocó a su presidente electo, encarceló a decenas de miles de sus miembros y expulsó a muchos más al extranjero. Pero la credibilidad de Hamas, que es una rama de los Hermanos Musulmanes, ha aumentado en algunas partes de Oriente Próximo desde que perforó las defensas de Israel y arrasó sus ciudades. Si los palestinos de Gaza acuden en masa a Egipto, preocupa a Sisi, los numerosos miembros de Hamas que hay entre ellos llevarán consigo su ideología.

Ya ha advertido de que los nuevos campos de refugiados del Sinaí podrían servir de base para ataques yihadistas contra Israel. Los movimientos yihadistas e islamistas de Egipto, reprimidos durante mucho tiempo, también podrían recibir un impulso, predicen los analistas en El Cairo, revigorizando las nociones de “resistencia” contra los opresores, incluido el Sr. Sisi. “La Hermandad podría recuperar su legitimidad”, afirma Ahmed Aboudouh, consultor sobre Egipto en Chatham House, un think tank con sede en Londres.

También se están gestando problemas más cerca de El Cairo. Hasta ahora, las protestas contra el bombardeo israelí de Gaza han sido menores en las ciudades árabes que en las occidentales. A los egipcios les preocupan las consecuencias de un malestar generalizado. Y las fuerzas de seguridad han reforzado su presencia intimidatoria. Sin embargo, tras una década de silencio, la causa palestina ha hecho que algunos egipcios vuelvan a las calles de El Cairo. Al igual que en Cisjordania y Jordania, las autoridades temen que las protestas a favor de los palestinos se vuelvan contra el régimen. El 20 de octubre, tras la oración del viernes en Egipto, los cánticos de “Palestina libre” se transformaron en gritos a favor de una “barra de pan”. Los manifestantes empujaron a un gran número de policías para entrar en la plaza Tahrir, el corazón de la revolución egipcia de 2011. Decenas de personas fueron detenidas. Pero es sólo cuestión de tiempo que se formen más protestas.

La agitación regional también podría perjudicar a la asediada economía egipcia. El FMI ha advertido de que la guerra podría asustar a los inversores extranjeros y ha vuelto a rebajar las perspectivas de crecimiento del país. El turismo había estado en auge, pero en octubre el tráfico aéreo hacia Egipto ha descendido una cuarta parte interanual. En el mercado negro, la libra egipcia continúa su larga caída frente al dólar.

Por el momento, Sisi ha intentado apaciguar a su pueblo. Algunos dicen que ya está en campaña electoral, de cara a las elecciones -que seguramente estarán amañadas- de diciembre. En encendidos discursos a sus fuerzas armadas, ha descrito a los palestinos como “la causa más importante de nuestra región” y ha advertido de que la guerra podría poner en peligro la paz que Egipto mantiene desde hace tiempo con Israel. Pero si Sisi se limita a observar la invasión de Gaza, la guerra podría hacer mella en su imagen de hombre fuerte.

Le gusta compararse con Anwar Sadat, el líder egipcio que rompió las defensas de Israel en 1973. Para conmemorar el 50 aniversario de aquella guerra, Sisi organizó desfiles militares en el desierto. Pero no disparó cuando unos soldados egipcios resultaron heridos en un ataque cerca del paso fronterizo de Rafah que Israel calificó de accidente. También ha renunciado a enviar ayuda a Gaza a través de la frontera y, en su lugar, ha aceptado las estrictas restricciones impuestas por Israel. Las autoridades egipcias no parecen dispuestas a hacer nada que pueda poner en peligro su tratado de paz de 44 años con Israel y el suministro de ayuda militar estadounidense que garantiza.

A medida que Egipto rehúye implicarse, su posición en la región parece vulnerable. Qatar es ahora el principal patrocinador de Hamas y Gaza. El pequeño emirato del Golfo dirigió las negociaciones sobre la liberación de rehenes. Emiratos Árabes Unidos ha puesto en peligro el papel de Egipto como principal interlocutor del mundo árabe con Israel. Al mismo tiempo, Egipto ha perdido gran parte de su antiguo peso diplomático. La cumbre de “paz” que organizó el 21 de octubre quedó en nada, después de que los observadores occidentales desaprobaran los llamamientos a un alto el fuego.

Algunos aún creen que Egipto puede desempeñar un papel. Con el ejército israelí dominando el norte de Gaza, en gran parte vaciado de su población, los diplomáticos occidentales sugieren que a medio plazo los Estados árabes, incluido Egipto, podrían asumir la responsabilidad de la crisis humanitaria en el sur. También están debatiendo si los Estados del Golfo podrían financiar una combinación de agencias de la ONU y fuerzas de paz dirigidas por Egipto para llenar el vacío dejado por el colapso del gobierno de Hamas. Pero Egipto no parece tener prisa por meterse en el atolladero de Gaza cuando se enfrenta a tantos problemas en casa. Al país le gusta llamarse a sí mismo umm al-dunia, la madre del mundo. Pero, dice un comentarista político árabe en El Cairo, “ya no es lo que era”.

