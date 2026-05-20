Con una foto de unidad, la UCR reunió a sus gobernadores en busca de ordenar al partido para el 2027

Cuatro gobernadores de la UCR se reunieron en el Comité Nacional en una muestra de unidad

Cuatro de los gobernadores que tiene la UCR en todo el país asistieron este miércoles a las oficinas del Comité Nacional, en la calle Alsina, en lo que representó una muestra de unidad de cara a 2027. La foto con las autoridades partidarias es una novedad dentro del partido centenario, tras varios períodos de tensión entre los máximos referentes, entre ellos Alfredo Cornejo y Martín Lousteau. Según pudo saber Infobae, el encuentro se dio en buenos términos, aunque sin definiciones específicas sobre la relación con el gobierno de Javier Milei y los apoyos parlamentarios.

Del encuentro participaron el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, junto a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), además del resto de las autoridades partidarias. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, envió una carta de apoyo por no poder concurrir. Según informaron, analizaron la situación económica, institucional y política del país. Además, resolvieron convocar a un encuentro federal con los presidentes partidarios de todas las provincias.

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Maximiliano Pullaro, Leonel Chiarella y Alfredo Cornejo

“Las cinco provincias que conduce la UCR son la mejor expresión de un radicalismo que gobierna, gestiona y transforma: sostienen la educación pública, garantizan la seguridad, impulsan la producción, invierten en infraestructura y honran la palabra empeñada con sus ciudadanos. Son gestiones que demuestran, día a día, que se puede gobernar con honestidad, coraje y resultados, y que el radicalismo tiene mucho para aportarle a la Argentina que viene”, expresaron en un comunicado.

La foto entre los mandatarios toma valor tras varios períodos de fuertes internas y diferencias estratégicas dentro de la UCR, que se profundizaron con la irrupción de La Libertad Avanza en la escena política. Cornejo fue el principal detractor de la presidencia de Lousteau pero, como reconstruyó este medio en varias oportunidades, el mendocino mejoró su relación con las autoridades partidarias desde la llegada de Chiarella. De hecho, en la elección para presidente del Comité no integró la mesa nacional, aunque pocas semanas después avanzó en conversaciones para sumar a sus referentes.

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La reunión se realizó en las oficinas del Comité Nacional en la calle Alsina

En los últimos días se conoció un avance de Cornejo en su armado nacional con el lanzamiento de la Fundación Deliberar, representada por su aliado en la ciudad de Buenos Aires, Lucas Clark, lo que representa una disputa electoral abierta contra Lousteau en territorio porteño. Según dejaron trascender, el espacio tendrá como objetivo construir una identidad que permita recuperar el apoyo de los tradicionales votantes radicales que se alejaron por no compartir la impronta del sector Evolución.

De acuerdo a lo que consultó Infobae, en la reunión de esta mañana no se habló de ninguna definición electoral. Se respetará la estrategia que cada territorio considere apropiada para disputar poder. “Se expresó la voluntad común de fortalecer al partido, profundizar el trabajo territorial y reafirmar el compromiso del radicalismo con la defensa de las instituciones democráticas y la calidad de la representación política”, detallaron.

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La foto de unidad toma relevancia, además, en un contexto de crisis económica y social que atraviesa la gestión de Milei. Cornejo, que junto a Zdero integra una alianza provincial con La Libertad Avanza, siempre advirtió que, si bien esa coalición era necesaria porque comparten electorado, el desafío pasa por la reactivación económica. “El contexto es importante. Todos valoramos las condiciones macroeconómicas de este Gobierno, pero falta que se traduzcan en la vida de la gente”, expresaron.

Pullaro, en cambio, mantiene una relación más distante con la gestión libertaria a partir de la creación de Provincias Unidas junto a Martín Llaryora. Ambos, junto a otros cuatro mandatarios de la UCR y el PRO, pregonan por una avenida del medio que, si bien tuvo un frustrado debut electoral, hoy les sirve como paraguas para las negociaciones parlamentarias.

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“Los gobernadores radicales y la Mesa Nacional asumieron el compromiso de seguir trabajando juntos para fortalecer a la Unión Cívica Radical e impulsar una mirada federal del desarrollo argentino, que permita generar empleo privado, fortalecer las economías regionales y recuperar competitividad”, agregaron sobre la reunión de hoy y se comprometieron a mantener este tipo de encuentros con más frecuencia.

Otro encuentro clave de la UCR

Ernesto Sanz convocó a un encuentro para la próxima semana en CABA

Casi en la misma sintonía de lo que sucedió esta mañana, otro grupo de dirigentes radicales prepara un encuentro para la próxima semana, en lo que será otro gesto de cara a 2027. La reunión cobra trascendencia porque la convocatoria está a cargo de Ernesto Sanz, socio fundador de Cambiemos, junto a otros dirigentes de peso como Jesús Rodríguez y Mario Negri.

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Según pudo saber Infobae, el encuentro será el próximo 29 de mayo en Buenos Aires, con el objetivo de “debatir la construcción de una alternativa política de cara a las elecciones presidenciales de 2027”. También estarán presentes Lilia Puig, Facundo Suárez Lastra, Adolfo Stubrin y Walter Ceballos.

En el documento difundido para invitar al encuentro, los dirigentes señalaron que el objetivo será “conversar sobre la presencia de nuestras ideas y propuestas como alternativa popular en la elección presidencial de 2027”.

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“El tiempo transcurre inexorablemente. Sobre mediados de 2026 ya se preparan las fuerzas con aspiraciones de participar en la elección nacional del año próximo. El radicalismo, que expresa el legado de Raúl Alfonsín, apenas aparece en el panorama de las opciones”, afirmaron.

Los convocantes sostuvieron que, “en apoyo de las autoridades partidarias”, sienten “la necesidad de movilizarnos para evitar que ese espacio quede vacío, porque debe ser llenado a tiempo”.

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