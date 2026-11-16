La distinción a Banco Galicia fue otorgada por Fintech Americas, organización regional del sector tecnológico-financiero, entre más de 350 nominaciones procedentes de 16 países

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Banco Galicia recibirá en 2027 el Premio Platino de los Innovadores Financieros en las Américas, en la categoría Transformación Digital, por Softy, una plataforma propia que administra las terminales de autoservicio y las operaciones realizadas por los clientes. El reconocimiento distingue soluciones con impacto concreto en la experiencia de los usuarios de servicios financieros.

Softy permite efectuar depósitos, extracciones, pagos y depósitos de cheques a través de las terminales. El sistema también recicla los billetes ingresados para utilizarlos en futuras extracciones, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de efectivo.

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La distinción fue otorgada por Fintech Americas, organización regional del sector tecnológico-financiero, entre más de 350 nominaciones procedentes de 16 países. Un panel de 15 especialistas de Deloitte, de distintas disciplinas y mercados del continente, evaluó los proyectos vinculados con inteligencia artificial, blockchain, banca abierta y pagos digitales.

Más de 1.100 terminales y operaciones mensuales millonarias

La red de Galicia dispone de 1.100 terminales distribuidas en todo el país y procesa cada mes más de un millón de depósitos y más de un millón de extracciones. La postulación destacó tanto el desarrollo tecnológico como el nivel de adopción de la herramienta y sus resultados operativos.

Entre mayo de 2025 y 2026, los depósitos realizados por caja disminuyeron 63%, mientras que las extracciones por esa vía cayeron 31%. Durante el mismo período, las extracciones a través de Banca Automática crecieron 24%.

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La plataforma fue desarrollada íntegramente por equipos del banco, una decisión que, según Galicia, busca aportar autonomía tecnológica y transformar los canales de atención.

Diego Baccini, responsable de Canales de Galicia, sostuvo: “Este reconocimiento nos llena de orgullo porque pone en valor una forma de hacer las cosas que es muy propia de Galicia: escuchar a nuestros clientes, entender qué necesitan y usar la tecnología para hacerles la vida más fácil. Softy nació con ese propósito y fue desarrollado íntegramente por nuestros equipos, combinando talento, conocimiento y tecnología, lo que nos permite seguir evolucionando la experiencia de nuestros clientes”.

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Una plataforma para integrar efectivo, operación y atención

Mariela Bucciarelli, gerente sénior de Producto de Phygital —el área que integra canales físicos y digitales— en Galicia, señaló que el principal desafío consistió en rediseñar la experiencia vinculada al efectivo y crear una plataforma que reuniera tecnología, operación y atención al cliente sin recurrir a terceros.

“Este reconocimiento destaca el trabajo colaborativo de equipos multidisciplinarios que hicieron posible una solución innovadora, escalable y con impacto concreto para nuestros clientes”, afirmó Bucciarelli.

Los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas reconocen proyectos orientados a modernizar los servicios financieros y a generar beneficios para usuarios y organizaciones. Fintech Americas considera el grado de innovación, la respuesta a necesidades de los clientes, la implementación, la adopción, la viabilidad económica y la capacidad de sostener el impacto de las soluciones.

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