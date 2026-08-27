Arcor lanzó Chocolatier, una nueva plataforma de chocolatería fina

La nueva línea reúne bombones, mini tabletas, chocolate en rama, medallones, frutos secos bañados en chocolate y tabletas

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Águila lanzó Chocolatier, una nueva plataforma de chocolatería fina con la que la marca de Grupo Arcor busca ampliar las ocasiones de consumo y entrar en un segmento de propuestas más sofisticadas, apoyada en una historia que comenzó en 1880 y que en 2025 llegó a los 145 años.

La nueva línea tendrá una distribución selectiva en alrededor de 2.000 puntos de venta de todo el país. También sumará presencia en centros comerciales y en otros canales elegidos para sostener el posicionamiento de la plataforma.

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Con un portafolio de más de 20 productos, Águila Chocolatier reúne bombones, mini tabletas, chocolate en rama, medallones, frutos secos bañados en chocolate y tabletas. La oferta combina chocolate con leche, blanco y semiamargo con ingredientes como pistacho, avellanas, frambuesa y dulce de leche, además de opciones con alto porcentaje de cacao.

Gabriel Porciani, gerente general de Consumo Masivo de Grupo Arcor

La propuesta fue pensada para distintas ocasiones de consumo: desde el disfrute individual hasta formatos para compartir o regalar. La marca la presenta como un paso dentro de una evolución que ya había empezado con la línea de tabletas Águila Extrafinos y con sus variedades de alto cacao.

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La nueva línea apunta a un consumo más sofisticado

Gabriel Porciani, gerente general de Consumo Masivo de Grupo Arcor, explicó el sentido del lanzamiento con una lectura sobre el mercado y sobre la propia trayectoria de la marca. “Águila es sinónimo de chocolate para generaciones de argentinos y, como toda marca con historia, tiene el desafío de seguir evolucionando. En los últimos años identificamos una creciente búsqueda de propuestas más sofisticadas dentro de la categoría y entendimos que allí había una oportunidad para seguir ampliando el universo de la marca. Así nace Águila Chocolatier, una nueva plataforma que combina toda la trayectoria y el conocimiento de Águila con las tendencias más relevantes de la chocolatería premium”, destacó.

Ese diagnóstico se apoya en el recorrido previo de la marca dentro de la categoría. Según la presentación del lanzamiento, esa etapa permitió explorar nuevos perfiles de sabor y preferencias de consumo, y confirmó un interés creciente por experiencias más sofisticadas alrededor del chocolate.

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La nueva línea tendrá una distribución selectiva en alrededor de 2.000 puntos de venta de todo el país

La presentación de Águila Chocolatier se realizó en el Palacio Duhau. La actividad fue conducida por el chef y pastelero Mauricio Asta. El recorrido incluyó una experiencia sensorial para descubrir las distintas variedades de la línea, junto con un espacio de exhibición de productos y contenidos sobre la nueva plataforma.

Nació en 1880 y fue una de las primeras marcas registradas del país

La marca nació en Buenos Aires de la mano del francés Don Abel Saint y comenzó su historia en la elaboración de chocolates en 1880. Con el tiempo se convirtió en una referencia del chocolate y la repostería en la Argentina y construyó un vínculo sostenido con varias generaciones de consumidores.

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La marca fue una de las primeras registradas del país. En 1993 pasó a formar parte de Grupo Arcor, una incorporación que abrió una etapa de crecimiento, desarrollo e innovación.

En 2025 celebró sus 145 años. Ese aniversario funcionó como marco para un lanzamiento con el que la compañía busca proyectar la historia de Águila hacia nuevas formas de consumo, sin abandonar los atributos de calidad y confianza asociados a la marca desde sus orígenes.

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Por su perfil, Aguila Chocolatier contará además con espacios de exhibición especialmente diseñados dentro de los comercios donde se venda. El objetivo es destacar la variedad de formatos y productos de la línea y ofrecer una mejor experiencia de compra.