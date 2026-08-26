Las empresas de Taiwán realizaron 200 reuniones de negocios en Buenos Aires

Los integrantes de la Misión Comercial de Taiwán a América Latina posan en un salón de conferencias junto a una pancarta del evento.

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Más de 30 empresas de Taiwán participaron de la Misión Comercial de Taiwán a América Latina 2026, una ronda que concretó 200 reuniones de negocios con cerca de un centenar de contrapartes argentinas, con foco en abrir oportunidades entre ambos mercados.

“El encuentro busca generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la cooperación empresarial entre Taiwán y la Argentina”, se detalló en un comunicado.

Las empresas participantes presentan productos y soluciones en una amplia variedad de sectores

Durante la apertura se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fecoba) y la Asociación de Importadores y Exportadores de Taipéi (IEAT), con la participación del presidente de Fecoba, Fabián Xavier Castillo, y el secretario general Sergio Hernán Lamas, ante la embajadora Florencia Miao-hung Hsie, directora general de la Oficina Comercial y Cultural de Taipéi en la Argentina.

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En su discurso, Hsie sostuvo que el acuerdo busca sostener los vínculos que surjan de la misión: “Estamos creando un canal más permanente entre los sectores empresariales de Taiwán y Argentina para facilitar el intercambio de información comercial, la vinculación entre empresas, las visitas recíprocas y, sobre todo, nuevas oportunidades concretas de cooperación”.

Autoridades porteñas y de Taiwán durante el evento

Además, Hsie subrayó la complementariedad entre ambas economías y la voluntad de Taiwán de construir relaciones duraderas con la Argentina. “Taiwán no busca solamente vender productos. Queremos construir relaciones comerciales estables, confiables y de largo plazo”, afirmó, y agregó que el comercio constituye también una forma de “generar confianza, acercar a nuestras sociedades y construir asociaciones duraderas”.

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Las empresas participantes presentan productos y soluciones en una amplia variedad de sectores, entre ellos autopartes, bicicletas y artículos deportivos, materiales de construcción, herramientas y ferretería, productos para el hogar, electrónica y tecnologías de la información, maquinaria y equipamiento industrial.

Florencia Miao-hung Hsie, directora general de la Oficina Comercial y Cultural de Taipéi en la Argentina

La jornada se realizó en el Hotel Marriott y reunió a empresas taiwanesas con importadores, distribuidores, empresarios y profesionales argentinos, en sectores como autopartes, bicicletas y artículos deportivos, materiales de construcción, herramientas y ferretería, productos para el hogar, electrónica, tecnologías de la información, maquinaria y equipamiento industrial.

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También hablaron en el acto el presidente de Fecoba, Castillo, y George Wu, líder de la Misión Comercial de Taiwán a América Latina 2026, que enmarca la actividad.