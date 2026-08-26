Networking

Las empresas de Taiwán realizaron 200 reuniones de negocios en Buenos Aires

La ronda comercial reunió a más de 30 firmas asiáticas con cerca de un centenar de contrapartes locales para abrir oportunidades de intercambio y cooperación bilateral

Un grupo numeroso de personas en un salón de actos posa detrás de una pancarta con el texto Taiwan Trade Mission to Latin America 2026
Los integrantes de la Misión Comercial de Taiwán a América Latina posan en un salón de conferencias junto a una pancarta del evento.
Guardar

Más de 30 empresas de Taiwán participaron de la Misión Comercial de Taiwán a América Latina 2026, una ronda que concretó 200 reuniones de negocios con cerca de un centenar de contrapartes argentinas, con foco en abrir oportunidades entre ambos mercados.

“El encuentro busca generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la cooperación empresarial entre Taiwán y la Argentina”, se detalló en un comunicado.

Personas sentadas frente a frente en mesas numeradas con folletos, portátiles y muestras dentro de un salón de conferencias
Las empresas participantes presentan productos y soluciones en una amplia variedad de sectores

Durante la apertura se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fecoba) y la Asociación de Importadores y Exportadores de Taipéi (IEAT), con la participación del presidente de Fecoba, Fabián Xavier Castillo, y el secretario general Sergio Hernán Lamas, ante la embajadora Florencia Miao-hung Hsie, directora general de la Oficina Comercial y Cultural de Taipéi en la Argentina.

PUBLICIDAD

En su discurso, Hsie sostuvo que el acuerdo busca sostener los vínculos que surjan de la misión: “Estamos creando un canal más permanente entre los sectores empresariales de Taiwán y Argentina para facilitar el intercambio de información comercial, la vinculación entre empresas, las visitas recíprocas y, sobre todo, nuevas oportunidades concretas de cooperación”.

Un grupo de personas viste trajes y exhibe carpetas con documentos frente a las banderas de Taiwán y Argentina
Autoridades porteñas y de Taiwán durante el evento

Además, Hsie subrayó la complementariedad entre ambas economías y la voluntad de Taiwán de construir relaciones duraderas con la Argentina. “Taiwán no busca solamente vender productos. Queremos construir relaciones comerciales estables, confiables y de largo plazo”, afirmó, y agregó que el comercio constituye también una forma de “generar confianza, acercar a nuestras sociedades y construir asociaciones duraderas”.

PUBLICIDAD

Las empresas participantes presentan productos y soluciones en una amplia variedad de sectores, entre ellos autopartes, bicicletas y artículos deportivos, materiales de construcción, herramientas y ferretería, productos para el hogar, electrónica y tecnologías de la información, maquinaria y equipamiento industrial.

Una mujer con anteojos habla frente a un micrófono y un teléfono celular sostenido por un camarógrafo junto a un cartel publicitario
Florencia Miao-hung Hsie, directora general de la Oficina Comercial y Cultural de Taipéi en la Argentina

La jornada se realizó en el Hotel Marriott y reunió a empresas taiwanesas con importadores, distribuidores, empresarios y profesionales argentinos, en sectores como autopartes, bicicletas y artículos deportivos, materiales de construcción, herramientas y ferretería, productos para el hogar, electrónica, tecnologías de la información, maquinaria y equipamiento industrial.

También hablaron en el acto el presidente de Fecoba, Castillo, y George Wu, líder de la Misión Comercial de Taiwán a América Latina 2026, que enmarca la actividad.

Temas Relacionados

TaiwánCiudad de Buenos AiresNegociaciones comercialesAcuerdo comercial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Metrogas presentó su Reporte de Sustentabilidad con un asistente de inteligencia artificial para consultar resultados

La compañía incorporó una herramienta interactiva para acceder a indicadores económicos, sociales y ambientales, en un documento que además resume el cumplimiento del 100% del plan de inversiones y avances en gestión durante el ejercicio

Metrogas presentó su Reporte de Sustentabilidad con un asistente de inteligencia artificial para consultar resultados

UTN Buenos Aires lanzó un observatorio para medir el impacto de la inteligencia artificial

El nuevo espacio de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria seguirá tendencias, producirá análisis y estudiará cambios en el empleo, la enseñanza y la actividad productiva para anticipar oportunidades y demandas de capacitación

UTN Buenos Aires lanzó un observatorio para medir el impacto de la inteligencia artificial

La alianza entre Santander e YPF habilita la compra de acciones desde app de la petrolera

La nueva función permite adquirir papeles de la empresa durante el horario bursátil mediante una integración tecnológica y financiera del banco, y se suma a otros servicios para centralizar pagos, ahorro, administración de fondos e inversión

La alianza entre Santander e YPF habilita la compra de acciones desde app de la petrolera

Puente fue reconocido con el premio “Best investment banking company”

El galardón se anunció durante los European Business Awards, el encuentro anual con el que la publicación británica reconoce a referentes del mercado de capitales global

Puente fue reconocido con el premio “Best investment banking company”

ACDE convocó a los empresarios a reforzar su compromiso con la educación

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa planteó en una jornada sobre sustentabilidad que el desafío exige acciones coordinadas entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil

ACDE convocó a los empresarios a reforzar su compromiso con la educación

DEPORTES

Tras el Mundial, Exequiel Palacios dejará Bayer Leverkusen tras más de 6 años y firmará por un club de la Premier League

Tras el Mundial, Exequiel Palacios dejará Bayer Leverkusen tras más de 6 años y firmará por un club de la Premier League

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Dibu Martínez negocia su salida a otro club de la Premier League en medio de su incómoda situación en Aston Villa

La tajante respuesta del Atlético Madrid tras el pedido del Barcelona por Julián Álvarez: “Esta situación no va de dinero, va de dignidad”

El presidente del Barcelona presionó al Atlético Madrid por el fichaje de Julián Álvarez: “Nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada”

TELESHOW

Darío Barassi contó los problemas que tuvo en sus primeros días en el gimnasio: “Lo perdido que estoy”

Darío Barassi contó los problemas que tuvo en sus primeros días en el gimnasio: “Lo perdido que estoy”

La gran noche de Allegra Cubero junto a Nicole Neumann: su debut en un desfile de alta costura

Murió Juan Manuel Figueroa, La Momia de Titanes en el Ring

La China Suárez y Mauro Icardi realizaron la mudanza de su casa de Turquía: qué pasó con sus pertenencias

Las transformaciones de Griselda Siciliani y Sofía Gala para convertirse en Moria Casán

INFOBAE AMÉRICA

Quién es Christian Morales, el nuevo ministro de Economía en Bolivia

Quién es Christian Morales, el nuevo ministro de Economía en Bolivia

Más de 12,800 denuncias por hurtos y robos se registraron en Panamá hasta julio

Onda tropical provoca lluvias y tormentas eléctricas en El Salvador, ofreciendo un alivio frente a las altas temperaturas

Costa Rica: autoridades alertan sobre menores reclutados para el sicariato por bandas criminales en Cartago

Murió Peter Nadas, el ermitaño autor húngaro eterno candidato al Nobel