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Puente fue reconocido con el premio “Best investment banking company”

El galardón se anunció durante los European Business Awards, el encuentro anual con el que la publicación británica reconoce a referentes del mercado de capitales global

Federico Tomasevich
El presidente y principal accionista de Puente, Federico Tomasevich
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La revista británica The European distinguió a Puente Argentina con el premio “Best Investment Banking Company”. La distinción se entregó en el marco de los European Business Awards, el evento anual con el que la publicación premia a referentes del mercado de capitales a nivel global.

El presidente y principal accionista de la entidad, Federico Tomasevich, atribuyó el reconocimiento al enfoque de la firma: “En Puente nos enfocamos en aportar valor a nuestros clientes aplicando un modelo de atención diferencial, que se destaca por la personalización del servicio, la eficiencia y agilidad de la gestión, y la aplicación de los estándares más exigentes en cada transacción”.

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Puente opera en gestión patrimonial y mercado de capitales con más de 110 años de trayectoria y presencia en Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá, Estados Unidos y España. La entidad informó que acompaña a 35.000 clientes mediante sus unidades de Gestión Patrimonial, Corporate Finance, Sales & Trading y Asset Management.

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