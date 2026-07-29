Coppel debutó en el mercado de capitales con una colocación de $4.700 millones

Los fondos, según informó la empresa, estarán respaldados por una cartera de préstamos personales que la firma definió como sana

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Coppel Argentina debutó en el mercado de capitales local con una colocación por $4,7 mil millones, una operación que integra un programa previsto para 2026-2027 por 50 millones de dólares y que apunta a ampliar el financiamiento de crédito al consumo y préstamos personales para familias argentinas no bancarizadas.

La emisión se realizó a través del Fideicomiso Financiero Coppel Serie 1, que marcó la primera salida de la compañía al mercado local. Los fondos, según informó la empresa, estarán respaldados por una cartera de préstamos personales que la firma definió como sana.

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Julián Magariños, CEO de Coppel Argentina, sostuvo que la operación confirma “la solidez de nuestro modelo de negocio y el valor de la marca Coppel en Argentina”. Agregó: “Mantenemos una cartera sana, lo que nos permitirá utilizar estos fondos para otorgar más crédito a las familias en el país. Esta colocación es la primera de varias que tenemos planificadas para el periodo 2026-2027, con el objetivo de seguir brindando más y mejores oportunidades a nuestros clientes”.

Moody’s Local Argentina otorgó la nota más alta de corto plazo a la clase A

En la evaluación crediticia de la operación, Moody’s Local Argentina asignó la calificación ML A-1.ar a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, la nota más alta dentro de su escala de corto plazo. Para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B, la calificadora otorgó una nota BB+.ar.

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La firma explicó que esa evaluación refleja la capacidad de pago del instrumento. Esa capacidad, de acuerdo con la calificadora, se apoya en la calidad de la cartera de préstamos personales, en la estructura de la colocación y en los mecanismos de administración y reposición de activos previstos para la operación.

La transacción fue liderada por Meta Inversiones y Ecolatina, que actuaron como organizadores y colocadores. También participaron Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria, Rosfid como fiduciaria, Banco BBVA Argentina y Balanz Capital Valores como colocadores.

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Worcap intervino como asesor financiero y el estudio jurídico TCA Tanoira Cassagne estuvo a cargo del asesoramiento legal de la operación.

La colocación forma parte de una serie incluida en un programa por 50 millones de dólares para 2026-2027. La compañía señaló que la respuesta de los inversores fija un antecedente favorable para futuras emisiones dentro de ese esquema.

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