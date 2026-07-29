Networking
Agregar Infobae enGoogle

Coppel debutó en el mercado de capitales con una colocación de $4.700 millones

La emisión se canalizó mediante el Fideicomiso Financiero Coppel Serie 1 y quedó respaldada por una cartera de préstamos personales, con el objetivo de ampliar el financiamiento a familias argentinas no bancarizadas

Los fondos, según informó la empresa, estarán respaldados por una cartera de préstamos personales que la firma definió como sana
Los fondos, según informó la empresa, estarán respaldados por una cartera de préstamos personales que la firma definió como sana
Guardar

Coppel Argentina debutó en el mercado de capitales local con una colocación por $4,7 mil millones, una operación que integra un programa previsto para 2026-2027 por 50 millones de dólares y que apunta a ampliar el financiamiento de crédito al consumo y préstamos personales para familias argentinas no bancarizadas.

La emisión se realizó a través del Fideicomiso Financiero Coppel Serie 1, que marcó la primera salida de la compañía al mercado local. Los fondos, según informó la empresa, estarán respaldados por una cartera de préstamos personales que la firma definió como sana.

PUBLICIDAD

Julián Magariños, CEO de Coppel Argentina, sostuvo que la operación confirma “la solidez de nuestro modelo de negocio y el valor de la marca Coppel en Argentina”. Agregó: “Mantenemos una cartera sana, lo que nos permitirá utilizar estos fondos para otorgar más crédito a las familias en el país. Esta colocación es la primera de varias que tenemos planificadas para el periodo 2026-2027, con el objetivo de seguir brindando más y mejores oportunidades a nuestros clientes”.

Moody’s Local Argentina otorgó la nota más alta de corto plazo a la clase A

En la evaluación crediticia de la operación, Moody’s Local Argentina asignó la calificación ML A-1.ar a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, la nota más alta dentro de su escala de corto plazo. Para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B, la calificadora otorgó una nota BB+.ar.

PUBLICIDAD

La firma explicó que esa evaluación refleja la capacidad de pago del instrumento. Esa capacidad, de acuerdo con la calificadora, se apoya en la calidad de la cartera de préstamos personales, en la estructura de la colocación y en los mecanismos de administración y reposición de activos previstos para la operación.

La transacción fue liderada por Meta Inversiones y Ecolatina, que actuaron como organizadores y colocadores. También participaron Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria, Rosfid como fiduciaria, Banco BBVA Argentina y Balanz Capital Valores como colocadores.

Worcap intervino como asesor financiero y el estudio jurídico TCA Tanoira Cassagne estuvo a cargo del asesoramiento legal de la operación.

La colocación forma parte de una serie incluida en un programa por 50 millones de dólares para 2026-2027. La compañía señaló que la respuesta de los inversores fija un antecedente favorable para futuras emisiones dentro de ese esquema.

Temas Relacionados

Mercado de capitalesFideicomisosPréstamosCoppel

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Naranja X lanzó el GOAT Infinito para bordar un emblema en la camiseta de Argentina

La iniciativa invita a los hinchas a acercarse a las sucursales de la firma para sumar un distintivo dedicado al capitán y convertir la prenda del Mundial en un recuerdo permanente del torneo

La Naranja X lanzó el GOAT Infinito para bordar un emblema en la camiseta de Argentina

La Fundación BBVA abrió en Argentina la convocatoria a las Becas Leonardo

La inscripción estará disponible hasta el 21 de septiembre de 2026 y se realizará únicamente a través de programaleonardo.com, con resultados desde el 1 de febrero de 2027 según informó la entidad

La Fundación BBVA abrió en Argentina la convocatoria a las Becas Leonardo

Telecom Argentina designó a su nuevo Chief Financial Officer

La firma que opera con la marca Personal informó que Telecom Argentina encabezará la estrategia económica y la política de inversiones orientadas a infraestructura, conectividad, entretenimiento y servicios digitales para distintos segmentos de clientes

Telecom Argentina designó a su nuevo Chief Financial Officer

Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus sellaron una alianza para potenciar a los productores ganaderos

Las entidades firmaron un acuerdo que ofrece créditos exclusivos y respaldo financiero a productores de la raza Brangus, con el objetivo de impulsar la inversión ganadera y fortalecer el crecimiento del sector en todo el país

Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus sellaron una alianza para potenciar a los productores ganaderos

Carrefour reforzó sus ofertas de cara al cierre del Mundial 2026

A través de la aplicación oficial de la cadena de supermercados, los clientes podrán acceder a descuentos adicionales activando sus cupones digitales para la previa y el entretiempo

Carrefour reforzó sus ofertas de cara al cierre del Mundial 2026

DEPORTES

River Plate buscará su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata: hora, TV y formaciones

River Plate buscará su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata: hora, TV y formaciones

River Plate presentó su nueva camiseta para la temporada inspirada “en uno de los primeros escudos” del club

Un histórico del fútbol español elogió a Messi tras caer en la final del Mundial: “Demostró de nuevo que es el mejor de la historia”

Lanús visitará a Cienciano en la altura de Cuzco en busca de avanzar a octavos de la Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

La segunda fecha del Torneo Clausura continuará con tres partidos: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La mamá de Oliver Tree contó qué pensaban hacer él y Gaspi el día del accidente

La mamá de Oliver Tree contó qué pensaban hacer él y Gaspi el día del accidente

La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra: “Nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar”

Mauro Icardi criticó a la justicia argentina en medio de la polémica por el regreso de sus hijas al país

Mora Godoy pasó por Infobae en Vivo y contó que le enseñó a bailar tango a Kristalina Georgieva: “Aprendió en diez minutos”

El mensaje poético de Pedro Alfonso en sus vacaciones familiares que sorprendió a todos: “Besando a su amor”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército israelí acusó a Hezbollah de violar la tregua y de lanzar un dron en el sur del Líbano

El Ejército israelí acusó a Hezbollah de violar la tregua y de lanzar un dron en el sur del Líbano

Yemen denunció que los rebeldes hutíes planean imponer tarifas para el tránsito por el Mar Rojo

Expertos de 14 países buscan en Panamá los mejores cafés de especialidad del año

Las autoridades de Guatemala cifran en unos 382.7 millones de dólares el valor de los decomisos antidrogas

Dictadura nicaragüense ha expulsado la mayor cantidad de periodistas centroamericanos, según reciente informe