Mendoza: hicieron un streaming desde la cárcel, los allanaron y les secuestraron cinco celulares

Mendoza: un grupo de presos salió en un streaming y la Justicia local investiga el uso de celulares en las cárceles

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El Servicio Penitenciario de Mendoza inició una investigación administrativa, disciplinaria y judicial tras detectar el uso de teléfonos celulares por parte de internos alojados en el Complejo Penitenciario San Felipe. La causa se puso en marcha luego de una alerta emitida por el área de Inteligencia Penitenciaria, que descubrió a un grupo de presos haciendo un streaming desde la cárcel.

El video que hallaron las autoridades en las redes sociales era un fragmento de una charla entre los detenidos y el influencer Valentín Melo, oriundo de Buenos Aires y con más de 600.000 seguidores en sus diferentes perfiles. Se realizó a través de la aplicación OmeTV, que permite hacer videollamadas de forma aleatoria con personas de distintas partes del mundo.

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En el fragmento que encabeza esta nota, se escucha que los presos le preguntan a Melo: “¿De dónde sos, papá?”. El streamer contesta que es de Berazategui y le pregunta a ellos si son de España. “Somos de Argentina, estamos en el penal de San Felipe. En Mendoza”, le contestaron.

A partir del material audiovisual que dio origen a la investigación, las autoridades identificaron a los internos involucrados y realizaron requisas en el pabellón donde se encuentran alojados. Como resultado del procedimiento, secuestraron cinco teléfonos celulares y abrieron actuaciones disciplinarias, administrativas y judiciales contra los presos implicados.

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Mendoza: un grupo de presos salió en un streaming y la Justicia local investiga el uso de celulares en las cárceles

En este contexto, desde el Servicio Penitenciario local recordaron que la tenencia de teléfonos celulares está prohibida en todos los establecimientos carcelarios de Mendoza. Esa restricción se implementó de manera definitiva en diciembre de 2023, cuando el Gobierno provincial eliminó la posibilidad de ingreso de estos dispositivos como parte de una política destinada a reforzar la seguridad en las cárceles.

En ese marco, en abril de 2025 comenzó a funcionar el Sistema Único de Control Penitenciario, que incorporó tecnología TETRA para “modernizar las comunicaciones internas y fortalecer la trazabilidad y el control del personal y de los procedimientos”.

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Paralelamente, el Ministerio de Seguridad y Justicia comunicó que avanza en la implementación de un sistema de inhibición selectiva de comunicaciones, que permitirá identificar líneas telefónicas activas, realizar auditorías permanentes y gestionar, junto al ENACOM y las empresas prestadoras de telefonía móvil, el bloqueo y la baja de los números detectados.

“Esta tecnología facilitará además el desarrollo de procedimientos judiciales intramuros sin afectar las comunicaciones del entorno de los establecimientos”, señalaron desde la cartera.

La segunda etapa de este proceso contempla la incorporación de equipos Body Scan para fortalecer los controles de ingreso de personas y agilizar el acceso de familiares, junto con sistemas de inhibición fija destinados a los sectores donde se alojan internos de muy alto perfil.

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