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Telecom Argentina designó a su nuevo Chief Financial Officer

La firma que opera con la marca Personal informó que Telecom Argentina encabezará la estrategia económica y la política de inversiones orientadas a infraestructura, conectividad, entretenimiento y servicios digitales para distintos segmentos de clientes

Retrato en blanco y negro de un hombre de cabello canoso y ondulado, vestido con un traje y camisa blanca, con fondo liso
Manuel García Diez
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Telecom Argentina designó a Manuel García Diez como CFO, un cargo que asumirá el 3 de agosto de 2026 en la compañía que opera bajo la marca Personal.

Según informó la empresa, desde esa posición García Diez encabezará la estrategia financiera y la política de inversión vinculada al desarrollo de infraestructura, conectividad, entretenimiento y servicios digitales para personas, hogares, empresas y comunidades.

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El ejecutivo tiene más de 25 años de experiencia en finanzas corporativas, banca de inversión y mercados de capitales. Antes de incorporarse se desempeñó como CFO de BARBUSS y de Digital House, y durante más de 13 años trabajó en Morgan Stanley en Investment Banking y Equity Capital Markets para América Latina.

Como Head of Latin America Equity Capital Markets, lideró un equipo responsable de operaciones de financiamiento por más de USD 50.000 millones para compañías de la región y asesoró a empresas en procesos de fusiones y adquisiciones, financiamiento y mercados de capitales. Inició su carrera en Citigroup tras desempeñarse como analista en Ternium.

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García Diez es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y tiene un MBA por la Darden School of Business de la Universidad de Virginia (Estados Unidos).

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