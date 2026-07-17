Carrefour reforzó sus ofertas de cara al cierre del Mundial 2026

Una vista exterior del supermercado Carrefour

Carrefour Argentina se preparó para la gran final del Mundial 2026 con una propuesta integral de descuentos exclusivos en asado, cervezas, vinos y más, además de una adaptación de sus horarios de atención para facilitar los festejos y encuentros de los argentinos durante la jornada del domingo.

“Con el objetivo de acompañar la pasión de sus clientes y garantizar el mejor precio en la mesa de los y las clientes, Carrefour tiene ofertas especiales en categorías de alta demanda en este fin de semana”, dijo la cadena de origen francés.

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Estás son algunas de las principales ofertas:

Asado y Tapa de asado: $11.490 el kilogramo.

Bondiola: $6.890 el kilogramo.

Combo Mundial: Fernet Branca (750 cc) + Gaseosa Coca-Cola (2,25/2,5 litros) por $19.800.

Embutidos: 20% de descuento en productos seleccionados.

Vinos y espumantes: Promoción combinable de 3x2 en todas las etiquetas.

Cervezas: Beneficio de 2x1 en Quilmes y Andes.

Beneficio Financiero: 35% de descuento en el acto y por unidad en whiskies, gins, vodkas, bebidas blancas, vinos y espumantes abonando con Tarjeta de Crédito Carrefour o Cuenta Digital (Banco Carrefour).

A través de la aplicación oficial, los clientes podrán acceder a descuentos adicionales activando sus cupones digitales para la previa y el entretiempo. Entre los destacados se encuentran:

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2x1 en cervezas: Incluye todas las cervezas sin alcohol.

30% de descuento en quesos y fiambres seleccionados.

35% de descuento en hamburguesas y pizzas marca Carrefour.

Además, estos beneficios son acumulables con el 10% de descuento sobre el total de la compra abonando con Cuenta Digital de Carrefour Banco, aplicable el sábado y domingo en Hipermercados, Market y Express.

Para asegurar que tanto clientes como equipos de trabajo puedan disfrutar de la jornada final, se han establecido los siguientes horarios de atención para el fin de semana:

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Sábado 18 de julio: Todas las sucursales del país permanecerán abiertas en horario extendido hasta las 23:00 horas .

Domingo 19 de julio: Atención general: Todas las tiendas operarán hasta las 15:00 horas . Tiendas formato 24 horas: Pausarán sus actividades a partir de las 15:00 horas, retomando su servicio habitual a partir de las 22:00 horas .

