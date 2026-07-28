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La Fundación BBVA abrió en Argentina la convocatoria a las Becas Leonardo

La inscripción estará disponible hasta el 21 de septiembre de 2026 y se realizará únicamente a través de programaleonardo.com, con resultados desde el 1 de febrero de 2027 según informó la entidad

Mujer con cabello castaño claro, blazer negro y blusa blanca sonríe frente a una ventana. Lleva un collar, pulseras y reloj inteligente
Camila Staffora, Principal Manager de Negocio Responsable de BBVA en Argentina
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La Fundación BBVA lanzó por primera vez en Argentina la convocatoria a las Becas Leonardo, que otorgará hasta cinco apoyos de USD 50.000 cada uno para proyectos científicos, tecnológicos, ambientales y culturales. La inscripción estará abierta hasta el 21 de septiembre de 2026 a través de programaleonardo.com.

La resolución de la convocatoria se publicará a partir del 1 de febrero de 2027. Las postulaciones se realizan solo mediante el formulario digital disponible en el sitio web del programa.

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En esta primera edición local, las becas están orientadas a investigadores y creadores en una etapa intermedia de su carrera y contemplan tres áreas: Ciencias de la Computación, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial; Tecnología Limpia (Cleantech) y Biodiversidad; y Creación Literaria y Artes Escénicas. Los proyectos deberán desarrollarse en el país y tener un plazo de ejecución de entre 12 y 18 meses.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 30 y 45 años, argentinas o extranjeras con residencia fiscal en el país, que presenten propuestas personales e innovadoras dentro de las áreas definidas. La dotación económica podrá destinarse a gastos directamente asociados al proyecto, como equipamiento, materiales, colaboraciones, experimentos, desarrollo de prototipos, movilidad, edición o publicación.

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La selección estará a cargo de comisiones evaluadoras integradas por expertos y las solicitudes se analizarán según dos criterios: el perfil curricular y las realizaciones previas del postulante, y la originalidad y el carácter innovador de la propuesta. “Con la llegada de las Becas Leonardo a Argentina, reafirmamos nuestro compromiso con el conocimiento como motor de progreso económico, social y cultural”, afirmó Camila Staffora, Principal Manager de Negocio Responsable de BBVA en Argentina.

El programa Becas Leonardo se creó en 2014 en España y, según la fundación, ya apoyó a más de 700 investigadores y creadores. La iniciativa toma su nombre de Leonardo da Vinci como símbolo del diálogo entre ciencia, tecnología, humanidades y artes.

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