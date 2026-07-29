El Gobierno aprobó un nuevo proyecto RIGI que invertirá USD 709 millones para producir litio en Catamarca

La firma, subsidiaria de la china Zijin Mining, se convierte en la primera empresa de capital chino en ingresar al régimen (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La minera Liex, subsidiaria de la china Zijin Mining, se convirtió en la primera empresa de capital chino en obtener el aval del Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto de producción de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, Catamarca.

Según informó el Ministerio de Economía este miércoles, el consejo decidió aprobar una inversión total de USD 709 millones para construir y operar una planta con capacidad de 40.000 toneladas anuales, lo que eleva a 22 el número de proyectos aprobados bajo el régimen.

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La planta contempla pozos para extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos, tuberías, instalaciones industriales auxiliares y obras de control de inundaciones. Los estudios técnicos presentados ante el Comité indican que el salar dispone de recursos suficientes para más de 19 años de producción efectiva.

El proyecto generará exportaciones estimadas en USD 400 millones anuales y creará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos entre las etapas de construcción y operación.

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Con la aprobación de Liex, Catamarca suma su tercer proyecto litífero bajo el régimen. La australiana Galan Lithium Ltd opera desde el 1 de abril la planta Hombre Muerto Oeste (HMW) en el Salar del Hombre Muerto, con capacidad para 12.000 toneladas anuales —el segundo proyecto del régimen en entrar en operación, a cinco meses de su aprobación en agosto de 2025—. Rio Tinto tiene allí su propio proyecto de expansión, Fénix, con 9.500 toneladas adicionales de capacidad y una inversión de USD 530 millones.

Catamarca suma su tercer proyecto litífero bajo el RIGI tras la aprobación de Liex

La actividad litífera bajo el RIGI se extiende también a Salta. Rio Tinto tiene aprobado el Proyecto Rincón, en el Salar de Rincón: una planta de carbonato de litio de grado batería con capacidad para 60.000 toneladas anuales —suficientes para abastecer aproximadamente un millón de vehículos eléctricos por año— y una inversión de USD 3.000 millones. En marzo de 2026, la compañía despachó 200 toneladas en diez contenedores desde el Puerto de Buenos Aires con destino a Shanghái, el primer envío comercial de carbonato de litio desde ese salar. Catamarca, Salta y Jujuy conforman el llamado triángulo del litio, la región con las mayores reservas del mineral del planeta, compartida con Chile y Bolivia.

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La primera minera china en entrar al RIGI

El ingreso de Liex al régimen tiene un antecedente directo en el universo del litio chino en Argentina: el Ministerio de Economía había rechazado previamente la solicitud de la también china Ganfeng Lithium Group para incorporar su proyecto Mariana, en Salta, al RIGI. Según consta en el registro oficial del régimen, el proyecto fue desestimado por haber iniciado actividades antes de su presentación formal, que data del 1 de marzo de 2025, con un monto declarado de USD 273 millones. Liex se convierte así en la primera firma china en franquear ese umbral.

Ganfeng, de todos modos, no abandonó sus planes en el país. La compañía —con sede en Xinyu, fundada en 2000 y el mayor productor de litio de China, donde abastece a fabricantes como Tesla, BMW, Volkswagen e Hyundai— cerró un acuerdo con la canadiense Lithium Argentina para crear un joint venture en el que Ganfeng retendrá el 67% y la firma canadiense el 33%. La nueva sociedad unificará tres proyectos contiguos en Salta —Pozuelos-Pastos Grandes, Pastos Grandes y Sal de la Puna— con el objetivo de alcanzar una producción de 150.000 toneladas de carbonato equivalente (LCE) por año. La presentación ante el RIGI estaba prevista para el primer semestre de 2026, aunque hasta el momento no se registra aprobación en el registro oficial del régimen.

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Del total de 39 proyectos presentados ante el Comité Evaluador desde la creación del régimen, 22 cuentan ya con aprobación, otros 21 permanecen en evaluación y uno fue rechazado. El monto total comprometido por todas las iniciativas asciende a USD 121.237 millones, aunque los activos computables de los proyectos aprobados suman USD 16.092 millones. Por sector, energía concentra la mayor porción de inversión declarada con USD 78.300 millones, seguida por minería con USD 42.200 millones. Por subsector, Oil & Gas lidera en cantidad de proyectos con 13 iniciativas, seguido por litio con 11 y cobre con 5.

El régimen, creado por la Ley Bases en 2024 y con vigencia extendida hasta julio de 2027, otorga a los proyectos aprobados una reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones a las exportaciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y legal por entre 30 y 40 años, según la categoría del proyecto. En total, participan 45 empresas provenientes de 11 países.

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