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La Naranja X lanzó el GOAT Infinito para bordar un emblema en la camiseta de Argentina

La iniciativa invita a los hinchas a acercarse a las sucursales de la firma para sumar un distintivo dedicado al capitán y convertir la prenda del Mundial en un recuerdo permanente del torneo

Naranja X - GOAT
El GOAT Infinito de Naranja X
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Naranja X lanzó GOAT Infinito para bordar en la camiseta de la selección argentina un emblema dedicado al capitán y convertir esa prenda, usada por millones de hinchas durante la Copa, en un recuerdo permanente de un ciclo que la marca presenta como parte de la historia emocional del fútbol argentino.

La iniciativa se activó cuando los hinchas salieron a las calles a celebrar y homenajear al jugador. En ese momento, la empresa los invitó a acercarse a una de sus sucursales para sumar el distintivo a sus camisetas.

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La propuesta parte de una idea central: la camiseta de Argentina dejó de representar solo a un equipo y pasó a condensar recuerdos, emociones y momentos compartidos por los argentinos durante el torneo. Sobre esa base, la compañía creó un emblema que define como “simple, cercano y representativo”.

Naranja X - GOAT
La acción se apoyó en una idea repetida en la campaña: las leyendas no se despiden, se vuelven eternas

El nombre elegido fue GOAT Infinito, en alusión a la sigla en inglés de “el mejor de todos los tiempos”. Según explicó Naranja X, el objetivo fue inmortalizar el legado del capitán y permitir que cada hincha lo lleve para siempre en la misma camiseta que lo acompañó durante la Copa.

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La empresa enmarcó la acción en una lectura más amplia de lo que considera valioso para sus usuarios. La campaña, sostuvo, buscó extender su propósito de acompañar a las personas y ayudarlas a que su dinero rinda más hacia otro terreno: el de los bienes con valor emocional, asociados a recuerdos e historia personal.

Julieta López, head of branding de la fintech, explicó ese enfoque con una definición que vincula la marca con el momento colectivo que vivió el país: “En Naranja X creemos que estar cerca de las personas también es entender qué cosas realmente tienen valor para ellas. Nuestro propósito es acompañarlas en los momentos que importan, y pocos momentos unen tanto a los argentinos como este”.

López agregó que la figura del capitán fue el centro del homenaje y justificó el bordado como una forma de fijar ese recuerdo en una prenda cargada de sentido: “Nuestro capitán dejó una huella imborrable en la historia del fútbol y quisimos que también quedará para siempre en la camiseta de quienes lo acompañaron en este camino. El GOAT Infinito es nuestra manera de homenajear ese legado”.

La acción se apoyó en una idea repetida en la campaña: las leyendas no se despiden, se vuelven eternas. A partir de esa premisa, la marca construyó un símbolo destinado a fijar en la camiseta el recuerdo de una etapa que considera ya escrita en la historia del fútbol y en la memoria de los hinchas.

Lucila Castellani, creative excellence de la compañía, resumió el sentido de la propuesta en esos términos: “Las leyendas no se despiden, se vuelven eternas. Por eso sentimos que la mejor forma de celebrar al más grande de todos los tiempos era crear un símbolo que los hinchas pudieran llevar para siempre. Así nació el GOAT Infinito: un emblema simple, cercano y representativo que bordamos en las camisetas para inmortalizar el legado del GOAT y acompañar una historia que seguirá escribiéndose con cada hincha”.

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