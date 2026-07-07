Binance designó a Matías Alberti como gerente general para Argentina y el Cono Sur

Matías Alberti

Binance nombró a Matías Alberti como gerente general para Argentina y Cono Sur, una designación con la que la compañía busca profundizar su estrategia regional y consolidarse como una super app financiera en uno de los mercados con mayor adopción cripto de América Latina.

La plataforma, que se presenta como la mayor del mundo en activos digitales por volumen de operaciones y número de usuarios, le asignó la conducción de las operaciones y estrategias en la región. El objetivo, según informó la empresa, es reforzar su posición como espacio único para pagos, rendimientos, inversiones y transferencias en la gestión cotidiana del dinero.

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Alberti se incorporará al equipo regional encabezado por Daniel Acosta, responsable de América Latina en la compañía. Su llegada se produce en un momento en que Argentina aparece dentro de los mercados que la firma considera más dinámicos para la expansión de productos financieros digitales basados en criptoactivos.

Ampliar la oferta financiera

Alberti vinculó el potencial del negocio con dos factores: la alta adopción de cripto en Argentina y las dificultades de acceso a servicios financieros para una parte de la población. “Es un honor sumarme a Binance para liderar la estrategia en Argentina y el Cono Sur. Argentina es uno de los mercados más dinámicos del mundo en adopción cripto, pero también es un mercado donde el acceso a servicios financieros sigue siendo un desafío para mucha gente”, afirmó.

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“Nuestro objetivo es que cada vez más personas puedan pagar, preservar valor, invertir y enviar dinero desde una sola plataforma, de forma simple y accesible”

En esa misma línea, agregó: “Esa es precisamente la oportunidad: Binance no es solo un exchange de criptomonedas, es una super app financiera, y Argentina es donde esa propuesta de valor integral se vuelve más relevante. Nuestro objetivo es que cada vez más personas puedan pagar, preservar valor, invertir y enviar dinero desde una sola plataforma, de forma simple y accesible”.

Acosta también enmarcó la designación dentro de una estrategia de expansión sobre usos concretos de la tecnología financiera. “Estamos muy entusiasmados con la llegada de Matías a Binance. Argentina y el Cono Sur son regiones extremadamente dinámicas en términos de desarrollo cripto, con usuarios que ya entienden el valor de las herramientas financieras digitales”, sostuvo.

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El ejecutivo añadió que la empresa buscará profundizar su oferta de productos y servicios orientados a resolver necesidades diarias. “Con su experiencia, vamos a profundizar en nuestra estrategia de ofrecer productos y servicios que resuelvan necesidades reales, desde pagos del día a día hasta inversión y transferencias transfronterizas, posicionando a Binance como la plataforma para gestionar las finanzas cotidianas de los usuarios en la región”.

“Argentina es uno de los mercados más dinámicos del mundo en adopción cripto, pero también es un mercado donde el acceso a servicios financieros sigue siendo un desafío para mucha gente”

Alberti cuenta con más de 7 años de experiencia en fintech y cripto, con antecedentes en lanzamientos de mercado, ejecución regulatoria y conducción de equipos multifuncionales en distintos países. Antes de incorporarse a Binance, fue country manager de Coinbase en Argentina.

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Previamente ocupó los cargos de chief operating officer y country manager en Buenbit, con operaciones en Argentina, México y Perú. También se desempeñó como global head of operations en Clara, con foco en América Latina, y fue cofundador de dos startups de tecnología financiera.

Su formación académica incluye el título de contador público por la Universidad Nacional de La Plata y una maestría en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella. A eso suma estudios de posgrado en blockchain y fintech por IEBS, en España.

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La designación se conoce después de que la empresa fuera incorporada al Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina. Para la compañía, ese registro refleja su compromiso con el cumplimiento normativo tanto en el país como a escala global.

Con esa inscripción, el sitio web y la aplicación de Binance para Argentina quedaron completamente disponibles para los usuarios locales. Eso habilita el acceso al conjunto total de servicios y herramientas que la empresa ofrece en el mercado argentino.

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El Programa de Cumplimiento de la compañía incluye políticas y controles contra el lavado de dinero y un marco para combatir el financiamiento del terrorismo. También incorpora procesos de verificación de identidad, conocidos como KYC y KYB, y una unidad de Cumplimiento de Delitos Financieros orientada a colaborar con fuerzas del orden en investigaciones vinculadas con criptoactivos y en el desarrollo de capacidades de seguridad.