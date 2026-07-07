Networking

Binance designó a Matías Alberti como gerente general para Argentina y el Cono Sur

El ejecutivo asumirá la conducción de las operaciones y los planes en la zona, con la meta de impulsar una aplicación integral para pagos, rendimientos, inversiones y transferencias en un mercado de alta adopción digital

Guardar
Google icon
Matías Alberti Binance portada
Matías Alberti

Binance nombró a Matías Alberti como gerente general para Argentina y Cono Sur, una designación con la que la compañía busca profundizar su estrategia regional y consolidarse como una super app financiera en uno de los mercados con mayor adopción cripto de América Latina.

La plataforma, que se presenta como la mayor del mundo en activos digitales por volumen de operaciones y número de usuarios, le asignó la conducción de las operaciones y estrategias en la región. El objetivo, según informó la empresa, es reforzar su posición como espacio único para pagos, rendimientos, inversiones y transferencias en la gestión cotidiana del dinero.

PUBLICIDAD

Alberti se incorporará al equipo regional encabezado por Daniel Acosta, responsable de América Latina en la compañía. Su llegada se produce en un momento en que Argentina aparece dentro de los mercados que la firma considera más dinámicos para la expansión de productos financieros digitales basados en criptoactivos.

Ampliar la oferta financiera

Alberti vinculó el potencial del negocio con dos factores: la alta adopción de cripto en Argentina y las dificultades de acceso a servicios financieros para una parte de la población. “Es un honor sumarme a Binance para liderar la estrategia en Argentina y el Cono Sur. Argentina es uno de los mercados más dinámicos del mundo en adopción cripto, pero también es un mercado donde el acceso a servicios financieros sigue siendo un desafío para mucha gente”, afirmó.

PUBLICIDAD

“Nuestro objetivo es que cada vez más personas puedan pagar, preservar valor, invertir y enviar dinero desde una sola plataforma, de forma simple y accesible”

En esa misma línea, agregó: “Esa es precisamente la oportunidad: Binance no es solo un exchange de criptomonedas, es una super app financiera, y Argentina es donde esa propuesta de valor integral se vuelve más relevante. Nuestro objetivo es que cada vez más personas puedan pagar, preservar valor, invertir y enviar dinero desde una sola plataforma, de forma simple y accesible”.

Acosta también enmarcó la designación dentro de una estrategia de expansión sobre usos concretos de la tecnología financiera. “Estamos muy entusiasmados con la llegada de Matías a Binance. Argentina y el Cono Sur son regiones extremadamente dinámicas en términos de desarrollo cripto, con usuarios que ya entienden el valor de las herramientas financieras digitales”, sostuvo.

El ejecutivo añadió que la empresa buscará profundizar su oferta de productos y servicios orientados a resolver necesidades diarias. “Con su experiencia, vamos a profundizar en nuestra estrategia de ofrecer productos y servicios que resuelvan necesidades reales, desde pagos del día a día hasta inversión y transferencias transfronterizas, posicionando a Binance como la plataforma para gestionar las finanzas cotidianas de los usuarios en la región”.

“Argentina es uno de los mercados más dinámicos del mundo en adopción cripto, pero también es un mercado donde el acceso a servicios financieros sigue siendo un desafío para mucha gente”

Alberti cuenta con más de 7 años de experiencia en fintech y cripto, con antecedentes en lanzamientos de mercado, ejecución regulatoria y conducción de equipos multifuncionales en distintos países. Antes de incorporarse a Binance, fue country manager de Coinbase en Argentina.

Previamente ocupó los cargos de chief operating officer y country manager en Buenbit, con operaciones en Argentina, México y Perú. También se desempeñó como global head of operations en Clara, con foco en América Latina, y fue cofundador de dos startups de tecnología financiera.

Su formación académica incluye el título de contador público por la Universidad Nacional de La Plata y una maestría en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella. A eso suma estudios de posgrado en blockchain y fintech por IEBS, en España.

La designación se conoce después de que la empresa fuera incorporada al Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina. Para la compañía, ese registro refleja su compromiso con el cumplimiento normativo tanto en el país como a escala global.

Con esa inscripción, el sitio web y la aplicación de Binance para Argentina quedaron completamente disponibles para los usuarios locales. Eso habilita el acceso al conjunto total de servicios y herramientas que la empresa ofrece en el mercado argentino.

El Programa de Cumplimiento de la compañía incluye políticas y controles contra el lavado de dinero y un marco para combatir el financiamiento del terrorismo. También incorpora procesos de verificación de identidad, conocidos como KYC y KYB, y una unidad de Cumplimiento de Delitos Financieros orientada a colaborar con fuerzas del orden en investigaciones vinculadas con criptoactivos y en el desarrollo de capacidades de seguridad.

Temas Relacionados

BinanceCriptomonedasFintech

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Torre Macro volvió a vestirse con la bandera argentina

La sede central de Banco Macro, en el corazón del microcentro porteño, ya había la insignia patria para recibir a los campeones del mundo de Qatar 2022

La Torre Macro volvió a vestirse con la bandera argentina

Galicia lanzó una línea de crédito de hasta $20 millones para pymes

La financiación apunta a impulsar la adopción de soluciones digitales mediante el Programa Kit 4.0, con tramitación totalmente online, una tasa nominal anual de 29% y un plazo máximo de 12 meses

Galicia lanzó una línea de crédito de hasta $20 millones para pymes

Encuentro de referentes latinoamericanos para debatir el futuro de la educación

Líderes de la región analizaron cómo las políticas públicas pueden impulsar el desarrollo a través de la educación, en una jornada promovida por la Fundación Varkey

Encuentro de referentes latinoamericanos para debatir el futuro de la educación

La alianza entre Assist Card y Aerolíneas Argentinas se extendió hasta 2028

El acuerdo renovado apunta a integrar mejor los servicios y a sumar cobertura y acompañamiento al viajero durante todas las etapas del itinerario

La alianza entre Assist Card y Aerolíneas Argentinas se extendió hasta 2028

“Impulso silver”: Potenciar argentina y Fundación Banco Nación lanzaron un programa para emprendedores mayores de 50 años

Los participantes incorporarán herramientas prácticas para diseñar y fortalecer proyectos, mejorar la organización económica de sus actividades y desarrollar estrategias de comercialización, entre otras

“Impulso silver”: Potenciar argentina y Fundación Banco Nación lanzaron un programa para emprendedores mayores de 50 años

DEPORTES

Argentina confirmó la formación para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial: Scaloni hará tres cambios

Argentina confirmó la formación para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial: Scaloni hará tres cambios

Los Pumitas quedaron a las puertas de la hazaña tras caer con Inglaterra en el Mundial Juvenil

La solitaria imagen de Roger Federer en las tribunas de Wimbledon durante un partido que recorre el mundo

La crítica más despiadada a Cristiano Ronaldo en Portugal tras la eliminación del Mundial: “Es hora de que se aparte”

Veinte amigos alquilaron una casa para vivir juntos el Mundial: home office y visitas familiares

TELESHOW

Con la camiseta puesta y jet privado: así llegaron las mujeres de la selección a Atlanta para alentar a Argentina

Con la camiseta puesta y jet privado: así llegaron las mujeres de la selección a Atlanta para alentar a Argentina

Mica Viciconte y Daniela Celis volvieron al aire después de la polémica: “No somos amigas”

Guillermo Francella y Adrián Suar presentan Un funeral y medio, la película que los junta por primera vez

El nuevo pasatiempo de Antonela Roccuzzo que revela su pasión literaria en pleno Mundial 2026

Diego Leuco habló del saludo viral de Lionel Messi a Sofi Martínez

INFOBAE AMÉRICA

Aumentan las muertes relacionadas con el calor tras la histórica ola de calor del 4 de julio que azotó el este de Estados Unidos

Aumentan las muertes relacionadas con el calor tras la histórica ola de calor del 4 de julio que azotó el este de Estados Unidos

La Policía dominicana suspende a cinco agentes que acompañaban al cabo responsable de la muerte de Darlin Mercado

Desalojo en comunidad garífuna de Honduras deja cinco detenidos durante operativo policial

La ley salvadoreña que quitó aranceles a 120 productos alimenticios cumple un año de aprobación

Nuevas tasas máximas de interés para créditos y microcréditos en Costa Rica