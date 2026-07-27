El gobierno de Abelardo de la Espriella romperá relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba desde el 7 de agosto

- crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella

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Nicaragua y Cuba quedarán sin vínculo diplomático con Colombia a partir del 7 de agosto, cuando el presidente electo Abelardo de la Espriella asumirá el cargo. Con esos dos gobiernos no habrá representación concurrente ni otro mecanismo de continuidad, dentro de un plan que incluye el cierre de 14 embajadas y cerca de 15 consulados.

“Excepto con Cuba y Nicaragua. En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”, declaró De la Espriella en una transmisión por sus redes sociales este domingo 26 de julio, según reportó EFE.

En esa primera etapa también ordenará la suspensión de la apertura de la misión en Palestina, que nunca llegó a operar.

La reestructuración diplomática que arranca en agosto

La lista de embajadas que dejarán de funcionar incluye las de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Rumanía, Senegal y Sudáfrica, además de las de Cuba y Nicaragua.

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De la Espriella distinguió ambos casos: con los demás países de la lista, Colombia mantendrá relaciones diplomáticas a través de representación concurrente desde otras misiones en la región.

Un mapa de América Latina y el Caribe muestra a Colombia resaltada en azul, con rutas de Bogotá hacia Cuba y Nicaragua que terminan abruptamente con una cruz roja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La justificación del cierre de embajadas

La justificación de De la Espriella es financiera. “Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia. Nosotros no podemos mantener una estructura tan costosa que no produce resultados concretos para el país”, afirmó durante la transmisión, de acuerdo con Infobae.

Según anunció, los recursos liberados se destinarán a Seguridad, Salud, Educación e Infraestructura. “Cada peso que ahorremos en burocracia será un peso que podremos invertir en seguridad, salud, educación, infraestructura y, sobre todo, oportunidades para los más pobres”, expresó.

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Unificaciones, reaperturas y una nueva embajada

La puerta de una embajada de Colombia exhibe un cartel de 'Cerrado' y documentos diplomáticos apilados en el primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto con los cierres, De la Espriella anunció la unificación de misiones que hoy operan por separado en un mismo país. En París, un solo embajador asumirá tanto la representación ante Francia como la misión permanente ante la Unesco. El mismo esquema aplicará en Roma, donde se fusionarán la embajada ante Italia y la representación ante la FAO.

“En París tenemos la embajada en Francia y en la Unesco; hay que unificar la misión. Al igual que Roma. De ahora en adelante, un solo embajador cumplirá y ejercerá todas esas representaciones en un mismo país”, precisó, según Infobae.

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En paralelo, confirmó la reapertura de la embajada en Jerusalén y la apertura de una nueva misión en Nigeria, con el objetivo de reorganizar la presencia colombiana en África.

La auditoría sobre el resto de las representaciones

Durante los primeros 100 días de su administración, De la Espriella realizará una auditoría técnica al resto de las representaciones diplomáticas para evaluar si requieren nuevos ajustes.

Un escritorio muestra un globo terráqueo con banderas de Colombia sobre América Latina y documentos oficiales del país junto a otras banderas de naciones latinoamericanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Vamos a determinar si todas esas embajadas que todavía subsisten se van a dejar. Vamos a reorganizarlas, a integrarlas, que es lo que corresponde, con criterios de eficiencia y en defensa siempre del interés nacional”, afirmó, de acuerdo con Infobae.

La política exterior de su gobierno, resumió, tendrá un enfoque económico: “La diplomacia de la Patria Milagro no será un premio burocrático. Será una herramienta para abrir mercados, atraer inversión, generar empleo y defender los intereses de Colombia en todo el mundo”.

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