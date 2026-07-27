La percepción turística global de Guatemala sube 3.7% en el primer semestre de 2026

Turistas experimentan la elaboración del chocolate, como parte de las visitas guiadas en Guatemala. (Inguat)

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Guatemala mejoró su percepción internacional como destino turístico en el primer semestre de 2026, con un alza de 3.7% en el Índice de Percepción Turística Global y un aumento paralelo en el interés de los viajeros, las reservas aéreas y la llegada de visitantes no residentes, un desempeño que refuerza su posicionamiento en el mercado turístico y su capacidad para atraer demanda de mercados cercanos y de larga distancia.

Ese avance coincidió con otro dato de peso: entre enero y junio llegaron al país 1,625,849 visitantes no residentes, 1% más que un año antes, según el Instituto Guatemalteco de Turismo. El incremento equivale a 14,944 visitantes adicionales frente al mismo período de 2025.

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De acuerdo con Mabrian, empresa especializada en inteligencia turística que analiza reseñas y conversaciones digitales, la mejora del índice general se apoyó en una evolución favorable de varios componentes de la experiencia del visitante.

Entre ellos, la percepción sobre seguridad creció 4.4% y quedó por encima de los registros de México y Perú, además de más cerca del nivel de Costa Rica.

La satisfacción con los productos turísticos subió 3.7% y también superó los índices de México y Perú. La valoración de la oferta hotelera aumentó 1.9%, por encima del resultado de México y más próxima al de Costa Rica, mientras la percepción vinculada al clima también mostró una evolución positiva.

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El Inguat sostuvo que el crecimiento del turismo en Guatemala refleja la promoción internacional, la diversificación de mercados y una mejor valoración del destino. (Inguat)

Las búsquedas de vuelos y las reservas aéreas acompañaron la mejora de la imagen del país

El interés por viajar a Guatemala también se reflejó en los canales digitales y en la compra efectiva de boletos. Las búsquedas de vuelos hacia el país aumentaron más de 47% a partir de mayo, mientras las reservas aéreas crecieron en todos los meses analizados frente al mismo período del año anterior.

El detalle mensual mostró subas interanuales de 21% en marzo, 10% en abril, 11% en mayo y 5% en junio. Solo en junio se contabilizaron 45,829 reservas aéreas, 2.239 más que en el mismo mes de 2025.

El Inguat sostuvo en un comunicado oficial que el balance positivo del semestre está respaldado por el crecimiento en la llegada de visitantes, la mejor valoración internacional del destino y un mayor gasto turístico. La institución señaló además que el comportamiento observado entre enero y junio refleja un avance hacia una etapa de mayor madurez, mejores valoraciones de la experiencia y una demanda más diversificada.

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Ese proceso también se vio en el origen de los viajeros. Durante junio, la llegada de visitantes aumentó 42% desde Colombia, 39% desde Japón, 30% desde Rusia, 29% desde Australia y 24% desde Belice.

La institución informó además que el gasto de visitantes extranjeros registrado en tarjetas Visa superó los USD 142,2 millones entre enero y marzo, un aumento de 13% respecto del año anterior. Ese desempeño se conoció en paralelo con la mejora del índice de percepción turística global.

La expansión de rutas aéreas amplió la conectividad internacional entre 2021 y 2026

El crecimiento del turismo también coincidió con un cambio en la conectividad aérea del país. En los últimos cinco años, Guatemala amplió sus enlaces internacionales con nuevas rutas operadas por aerolíneas de pasajeros y de carga, con conexiones hacia Estados Unidos, Colombia, República Dominicana y otros mercados considerados estratégicos.

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Según información proporcionada por Pablo Castillo, vocero del Aeropuerto Internacional La Aurora, la expansión estuvo marcada sobre todo por la llegada de aerolíneas de bajo costo y por un aumento de conexiones hacia ciudades con alta demanda por turismo, negocios y visitas familiares. El panorama, de acuerdo con esa información, es distinto al de años anteriores, cuando las opciones para entrar y salir del país eran más limitadas.

Entre los movimientos más recientes figura la expansión de Wingo en el mercado colombiano. La ruta directa entre Guatemala y Bogotá fue inaugurada el 29 de octubre de 2025 con tres frecuencias semanales los lunes, miércoles y viernes.

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La aerolínea sumó después una conexión directa con Medellín el 25 de junio de 2026, también con tres vuelos por semana, programados los martes, jueves y sábados. Según los registros del aeropuerto, ambas rutas representan conexiones directas de bajo costo entre Guatemala y esas ciudades de Colombia.