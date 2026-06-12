Networking

Carrefour lanzó una campaña de descuentos por el debut de la Selección en el Mundial 2026

La cadena anunció ofertas en alimentos, televisores, ropa y artículos para alentar, vigentes hasta el 16 de junio de 2026 en todas las sucursales y en su tienda online para residentes del AMBA

Guardar
Google icon
Carrefour Mundial 2026
Algunas de las ofertas celestes y blancas de la cadena frances

Carrefour Argentina lanzó promociones y descuentos por el debut de Argentina en el Mundial 2026, con ofertas en alimentos, Smart TVs, indumentaria y artículos para alentar. La campaña rige hasta el 16 de junio de 2026 en todas las tiendas del país y, en la web carrefour.com.ar, para clientes residentes en AMBA.

Entre las acciones anunciadas, la cadena activó “Lista de Convocados”: los clientes Mi Carrefour participan de un sorteo por 100 Smart TV’s de 60’’ y 200 órdenes de compra de $100.000 al comprar productos de marcas seleccionadas; quienes paguen con Carrefour Banco suman el doble de chances.

PUBLICIDAD

Carrefour Mundial 2026
En indumentaria, TEX aplicó un beneficio de 80% de descuento en la segunda unidad combinable

Para el consumo durante los partidos, Carrefour sumó productos con packaging albiceleste y promociones de segunda unidad: 50% de descuento en distintas marcas de gaseosas y cervezas, y hasta 70% en marcas seleccionadas de snacks, hamburguesas, salchichas y aderezos. Entre los precios informados figuran la caja de 12 hamburguesas Paty a $16.590, conos 3D a $2.885 y mayonesa Hellmann’s a $2.140.

En tecnología, la empresa informó rebajas del 15% al 25% en un pago en modelos seleccionados de Smart TVs y financiación en 18 cuotas sin interés con la tarjeta Banco Carrefour y con tarjetas bancarias Visa, Mastercard, American Express y Cabal.

PUBLICIDAD

Publicó, además, precios para equipos de 50”, 58” y 65”, con valores que van desde $524.250 hasta $1.199.200 según el modelo y la modalidad de pago.

Carrefour Mundial 2026
Carrefour ofrece 50% de descuento en distintas marcas de gaseosas y cervezas, y hasta 70% en marcas seleccionadas de snacks, hamburguesas, salchichas y aderezos

En indumentaria, TEX aplicó un beneficio de 80% de descuento en la segunda unidad combinable entre prendas, con opciones como remeras con las tres estrellas, buzos con líneas azules y Sol de Mayo bordado, y una edición especial de pantuflas.

Para el público infantil, Carrefour anunció 25% de descuento directo en juguetes y accesorios seleccionados del Mundial y en pelotas de fútbol, con artículos como cornetas y banderas de tela de Tuky y pelotas N°5 de Top Life.

Temas Relacionados

Mundial 2026PromocionesCarrefour

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

YPF inauguró en Salta la primera estación Refiplus del país

La apertura del nuevo formato se realizó en la capital provincial y contó con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz y del presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín

YPF inauguró en Salta la primera estación Refiplus del país

BST y KURU firmaron una alianza para modernizar la gestión de gastos corporativos

El acuerdo apunta a compañías medianas y grandes con una plataforma de tarjetas empresariales, rendiciones automatizadas y monitoreo centralizado, con trazabilidad y control en tiempo real sobre consumos y comprobantes

BST y KURU firmaron una alianza para modernizar la gestión de gastos corporativos

TGS avanzó con la inversión para su proyecto de procesamiento de líquidos en Vaca Muerta

Según explicaron en la transportadora, se tarta de una inversión de USD 3.000 millones que permitirá generar exportaciones por unos USD 1.200 millones anuales

TGS avanzó con la inversión para su proyecto de procesamiento de líquidos en Vaca Muerta

Interbanking designó a su nuevo CEO

Se trata de Sebastián Böttcher quien conducirá la evolución del negocio y promoverá un ecosistema financiero digital orientado a organizaciones

Interbanking designó a su nuevo CEO

Cementos Avellaneda adquirió la mayoría accionaria de Protex y asumió su gestión

La operación busca ampliar el alcance del grupo hacia soluciones integrales para la construcción, desde mantenimiento hasta infraestructura de gran escala

Cementos Avellaneda adquirió la mayoría accionaria de Protex y asumió su gestión

DEPORTES

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

Canadá empató 1-1 con Bosnia-Herzegovina en un atractivo primer partido del Grupo B en el Mundial 2026

Los beneficios poco conocidos para la salud de ver deportes, según expertos

Donald Trump llamó al plantel de Estados Unidos y habló con Mauricio Pochettino: “Es un entrenador fantástico”

Las bromas entre los jugadores de la selección argentina durante la producción de fotos oficiales para el Mundial 2026

TELESHOW

Valu Cervantes viajó a Estados Unidos con sus dos hijos para alentar a Enzo Fernández en el Mundial 2026

Valu Cervantes viajó a Estados Unidos con sus dos hijos para alentar a Enzo Fernández en el Mundial 2026

Chiche Gelblung habló en vivo en su programa y contó cómo se encuentra su salud: “El lunes de vuelta a la rutina”

Claudio Villarruel: “La televisión era la caja de resonancia de lo que rebotaba del imaginario social”

Así vivió Luisana Lopilato la inauguración del Mundial 2026 en Canadá con Michael Bublé como figura estelar

“¡Go, go, go!“: el video que confundió a Mario Pergolini, se viralizó como un caso policial y era la filmación de una película

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Consejeras del CNE solicitan licencia y Congreso Nacional alista nombramientos interinos

Honduras: Consejeras del CNE solicitan licencia y Congreso Nacional alista nombramientos interinos

La migración global casi se triplicó en 20 años: el dato que cambia el mapa del mundo

Guatemala: La carretera privada Xochi Corredor de las Flores se inaugura y comenzará a operar este 14 de junio

Dominicano que engañó a una niña para intentar violarla recibió cinco años de cárcel

El Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana eleva en unos 85.17 USD mensuales el salario de los guardaparques