Carrefour lanzó una campaña de descuentos por el debut de la Selección en el Mundial 2026

Algunas de las ofertas celestes y blancas de la cadena frances

Carrefour Argentina lanzó promociones y descuentos por el debut de Argentina en el Mundial 2026, con ofertas en alimentos, Smart TVs, indumentaria y artículos para alentar. La campaña rige hasta el 16 de junio de 2026 en todas las tiendas del país y, en la web carrefour.com.ar, para clientes residentes en AMBA.

Entre las acciones anunciadas, la cadena activó “Lista de Convocados”: los clientes Mi Carrefour participan de un sorteo por 100 Smart TV’s de 60’’ y 200 órdenes de compra de $100.000 al comprar productos de marcas seleccionadas; quienes paguen con Carrefour Banco suman el doble de chances.

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En indumentaria, TEX aplicó un beneficio de 80% de descuento en la segunda unidad combinable

Para el consumo durante los partidos, Carrefour sumó productos con packaging albiceleste y promociones de segunda unidad: 50% de descuento en distintas marcas de gaseosas y cervezas, y hasta 70% en marcas seleccionadas de snacks, hamburguesas, salchichas y aderezos. Entre los precios informados figuran la caja de 12 hamburguesas Paty a $16.590, conos 3D a $2.885 y mayonesa Hellmann’s a $2.140.

En tecnología, la empresa informó rebajas del 15% al 25% en un pago en modelos seleccionados de Smart TVs y financiación en 18 cuotas sin interés con la tarjeta Banco Carrefour y con tarjetas bancarias Visa, Mastercard, American Express y Cabal.

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Publicó, además, precios para equipos de 50”, 58” y 65”, con valores que van desde $524.250 hasta $1.199.200 según el modelo y la modalidad de pago.

Carrefour ofrece 50% de descuento en distintas marcas de gaseosas y cervezas, y hasta 70% en marcas seleccionadas de snacks, hamburguesas, salchichas y aderezos

En indumentaria, TEX aplicó un beneficio de 80% de descuento en la segunda unidad combinable entre prendas, con opciones como remeras con las tres estrellas, buzos con líneas azules y Sol de Mayo bordado, y una edición especial de pantuflas.

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Para el público infantil, Carrefour anunció 25% de descuento directo en juguetes y accesorios seleccionados del Mundial y en pelotas de fútbol, con artículos como cornetas y banderas de tela de Tuky y pelotas N°5 de Top Life.